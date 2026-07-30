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AI कैमरों के साए में श्रावणी मेला, हर श्रद्धालु की गतिविधि पर जिला प्रशासन की पैनी नजर

देवघर: श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए इस वर्ष कई अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू की गई हैं. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कैमरे सबसे अधिक चर्चा में हैं. जो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नजर रख रहे हैं.

जिले के विभिन्न चौक-चौराहों के साथ-साथ दुम्मा प्रवेश द्वार पर भी AI कैमरे लगाए गए हैं. दुम्मा गेट पर तैनात कर्मी अशोक टुडू ने बताया कि यह कैमरा प्रत्येक श्रद्धालु की गिनती करता है और हर घंटे उसकी रिपोर्ट सीधे देवघर के कंट्रोल रूम को भेजता है. इससे प्रशासन को यह जानकारी मिलती रहती है कि एक घंटे में कितने श्रद्धालु बाबा मंदिर की ओर रवाना हुए.

AI कैमरों के साए में श्रावणी मेला (Etv Bharat)

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुम्मा प्रवेश द्वार से लेकर कांवरिया पथ और बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक जगह-जगह दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है. सारवां प्रखंड के अंचलाधिकारी (सीओ) राजेश कुमार साह ने बताया कि श्रद्धालुओं की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. यदि किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ती है तो मौके पर मौजूद अधिकारी तत्काल सहायता उपलब्ध कराते हैं और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सुविधा भी सुनिश्चित की जाती है.