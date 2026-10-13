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हर साल बरसात में दलदल बन जाती है ये सड़क, 4 साल से नहीं बन पाई पुलिया, 30 हजार लोगों की आबादी परेशान

पागल नाला के पास मलबे में तब्दील हुई सड़क ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के तहत आने वाली सैंज घाटी की 15 पंचायतों के करीब 30 हजार लोगों के लिए लारजी-सैंज संपर्क मार्ग पर स्थित पागल नाला पिछले दो दशक से मुसीबत बना हुआ है. घाटी में हल्की सी बारिश होते ही नाले में मलबा और पत्थर आने से गाड़ियों के पहिए जाम हो जाते हैं. वहीं, सड़क बंद होने से पूरी घाटी की आवाजाही प्रभावित होती है.

6 किलोमीटर दूर है PWD ऑफिस