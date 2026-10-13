हर साल बरसात में दलदल बन जाती है ये सड़क, 4 साल से नहीं बन पाई पुलिया, 30 हजार लोगों की आबादी परेशान
खस्ताहाल सड़क के चलते 15 पंचायत के 30 हजार लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी, हर बार मलबे से जाम हो जाती है सड़क.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 5:35 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के तहत आने वाली सैंज घाटी की 15 पंचायतों के करीब 30 हजार लोगों के लिए लारजी-सैंज संपर्क मार्ग पर स्थित पागल नाला पिछले दो दशक से मुसीबत बना हुआ है. घाटी में हल्की सी बारिश होते ही नाले में मलबा और पत्थर आने से गाड़ियों के पहिए जाम हो जाते हैं. वहीं, सड़क बंद होने से पूरी घाटी की आवाजाही प्रभावित होती है.
6 किलोमीटर दूर है PWD ऑफिस
हैरानी की बात ये है कि 20 साल में भी लोक निर्माण विभाग इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाया है, जबकि विभाग का उपमंडल कार्यालय नाले से 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन हर बार बारिश के बाद पागल नाला लोगों की राह रोक देता है. इसके बाद सड़क बहाली के लिए विभागीय मशीनरी भेजी जाती है और रास्ता खुलने पर आवाजाही दोबारा शुरू होती है. यह सिलसिला पिछले कई सालों से लगातार जारी है.
मरीजों और छात्रों के लिए बड़ी दिक्कत
सैंज घाटी की अगर बात की जाए तो यहां पर 15 पंचायत हैं और यहां से रोजाना सैकड़ों लोगों का बंजार, ओट, लारजी, कुल्लू के लिए आवागमन होता है. घाटी में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे भी इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल का रुख करना पड़ता है. इसके अलावा कुल्लू कॉलेज के लिए भी यहां से छात्रों को रोजाना गुजरना पड़ता है और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी एकमात्र यही सड़क सहारा है. हर साल बरसात के मौसम में यह सड़क आधे से ज्यादा समय बंद हो जाती है और यहां लोक निर्माण विभाग के मशीनरी से ही सड़क को बहाल करने का कार्य किया जाता है. ॉ
"पागल नाले में बार-बार सड़क बंद होने का खामियाजा हजारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है. कई बार आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को अपने स्तर पर पैसे इकट्ठे कर सड़क बहाल करवानी पड़ी है. लोक निर्माण विभाग स्थायी समाधान के बजाय अस्थायी व्यवस्था करता है. जिससे आज तक लोगों को राहत नहीं मिल पाई है." - महेश शर्मा, स्थानीय निवासी, सैंज
चार साल बाद भी नहीं बनी पुलिया
गौरतलब है कि इस पागल नाले की समस्या से निजात दिलाने के लिए साल 2022 में यहां पुलिया बनाने की कवायद आरंभ हुई थी. ऐसे में घाटी के लोगों को उम्मीद थी कि पुलिया बनने के बाद हर बारिश में सड़क बंद होने की समस्या से राहत मिलेगी, लेकिन चार साल बीतने के बाद भी कार्य आगे नहीं बढ़ पाया और पुलिया की नींव तक तैयार नहीं हो सकी है. आखिर पुलिया निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है और लोगों को राहत कब मिलेगी? लोगों ने पुलिस का काम पूरा कर जल्द सुविधा देने की मांग उठाई है.
स्थानीय ग्रामीणों में गहरा रोष
सैंज के स्थानीय निवासी विवेक ने कहा कि पागल नाले से लोक निर्माण विभाग का उपमंडल कार्यालय महज 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन सड़क बहाल होने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है. इस बार बरसात में भी चार बार सड़क बंद होने से स्कूली बच्चों, मरीजों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है. विभाग की कार्यप्रणाली से घाटी के लोगों में बहुत रोष है. सैंज निवासी लीलाधर चौहान ने कहा कि साल 2022 में शुरू हुई पुलिया निर्माण की कवायद चार साल बाद भी सिरे नहीं चढ़ पाई है. हल्की बारिश में ही नाले में यातायात बंद हो जाता है. सड़क बंद होने के कारण लोगों को कई बार रात भी वही गुजारनी पड़ती है. पीडब्ल्यूडी यहां जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण करे.
"पागल नाले में पानी व मलबा आने से बार-बार अवरुद्ध होने वाली सड़क की समस्या के स्थायी समाधान के लिए पुलिया का निर्माण किया जा रहा है. चार साल पहले ठेकेदार को पुलिया निर्माण का कार्य सौंपा था, लेकिन निर्धारित समय पर कार्य पूरा न होने से विभाग ने अब दूसरे ठेकेदार को काम सौंपा है." - पवन राणा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बंजार