महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी बोले- हर हिंदू के पास एक लाइसेंस पर तीन हथियार होने चाहिए

बागपत में हिंदू सम्मेलन में पहुंचे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि हर हिंदू के पास एक लाइसेंस पर तीन हथियार होने चाहिए.

बागपत में हिंदू सम्मेलन में पहुंचे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 5:39 PM IST

बागपत: बागपत के हिंदू सम्मेलन में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानन्द ने मंच से UGC नियमों को लेकर कहा कि अगर यूजीसी गाइडलाइन लागू हो जातीं, तो अपनी बेटियों को दूसरों को सौंपना पड़ जाता. उन्होंने इस्लाम को धरती का कैंसर बताया और कहा कि ये उनका दुर्भाग्य है कि वो साधु बन गए.

उन्हें डाकू बनना चाहिए था और गिरोह बनाकर हिंदू तालिबान और ISI और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन बनाते और इस्लाम के कैंसर को वेस्ट यूपी से खत्म कर देते.

संबोधित करते महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी.

हिंदू के घर में बच्चों से ज्यादा हथियार हों: महामंडलेश्वर यति नरसिंहानन्द ने हिंदुओं से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और हथियार उठाए. एक हिंदू के पास एक लाइसेंस पर तीन हथियार होने चाहिए. साथ ही हिंदू के घर में बच्चों से ज्यादा हथियार होना जरूरी है. राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अध्यक्ष इंद्रेश कुमार ने लाखों हिंदू बेटियां दूसरों को सौंप दीं. इंद्रेश कुमार RSS से जुड़े हैं और सरकार में अच्छी पैठ रखते हैं, लेकिन उन्हें केवल सत्ता और सत्ता के मजे से मतलब है.

योगी को पीएम देखना चाहते हैं: यति नरसिंहानन्द ने केंद्र सरकार व मोदी को लेकर कहा कि मोदी को पीएम बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी. जहां कोई नहीं जाता था, मुझे भेजा गया था. वहीं अब योगी को पीएम देखना चाहते हैं, लेकिन ये एक सपना है जो कोई भी देख सकता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं.

देश में गृहयुद्ध के हालात बने: यति नरसिंहानन्द ने प्रोग्राम में पीएम मोदी को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि जो हमारे खून पसीने से पीएम बने. उन्होंने इस्लाम से लड़ने की बजाय गृहयुद्ध के हालात बना दिये. साथ ही महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मुक्ति दिवस बताते हुए कहा कि वो महात्मा गांधी को नहीं जानते, बल्कि गोडसे को मानते हैं.

MAHAMANDALESHWAR YETI NARASIMHANAND
EVERY HINDU HAVE THREE WEAPONS
THREE WEAPONS ON ONE LICENSE
YETI NARASIMHANAND GIRI IN BAGHPAT

