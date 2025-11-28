ETV Bharat / state

गुना में अब हर किसान को मिलेगा 10 बोरा खाद, गुना कलेक्टर की अपील- रात में न रुकें किसान

कलेक्टर ने कहा- गुना अब तक लगभग 31 मीट्रिक टन खाद का हो चुका है वितरण. पहले के 15 की तुलना में पूरे जिले में कर दिए गए हैं 33 काउंटर.

गुना में हर किसान को मिलेगा 10 बोरा खाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 11:00 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 11:05 PM IST

गुना: गुना में अब किसानों को मिलने वाले खाद के बोरों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ओर केंद्रीय मंत्री एवं गुना सांसद ने गुना कलेक्टर को काउंटरों की संख्या ब्लॉक केंद्रों पर बढ़ाने के निर्देश दिए. जिस पर शुक्रवार सुबह गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने नानाखेड़ी ब्लॉक केंद्र पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए किसानों से ब्लॉक केंद्र के पास न रुकने की अपील की. दरअसल गुरुवार को एक महिला की मौत के बाद गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने उन्हें कहा था कि इसका जवाब तो देना पड़ेगा.

गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा "अभी तक गुना जिले में लगभग 31 मीट्रिक टन खाद का वितरण हो चुका है जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है. चूंकि इस साल किसानों द्वारा एक साथ फसल की बुवाई की इस वजह से लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. अभी तक हमारे यहां 7 डबल लॉक थे जिनमें 15 काउंटर थे. कल केंद्रीय मंत्री सिंधियाजी और मुख्यमंत्री जी ने हमें काउंटरों की संख्या बढ़ाने को कहा था."

गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "आज से हमने 7 ब्लॉक में कुल 33 काउंटर कर दिए हैं. जिन्हें पहले 5 बोरा मिलता था अब उन्हें 10 बोरा मिलेगा ताकि उन्हें बार बार नहीं आना पड़े. आज से हमने ब्लॉक केंद्र खुलने का समय भी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया है. मेरी बात एनएफएल में ईडी से बात हुई है. जो हमें अभी तक रोजाना 25 से 30 टन खाद देते थे, अब वे हमें डेली 50 टन देंगे. खाद की कोई कमी नहीं है, कृपया कर धैर्य बनाएं. युवा तो बाहर बैठा हुआ है और उसने अपने दादा-दादी, नाना-नानी को लाइन में लगा रखा है. ये अमानवता है. आगे कहा कि रात में कोई नहीं रुकेगा सुबह से काउंटर खुलेगा."

इस मामले में कृषि उप संचालक संजीव शर्मा का कहना है "हमने काउंटरों की संख्या बढ़ा दी है. पूरे जिले में हमने 33 काउंटर कर दिए हैं. मैं गुना के नानाखेड़ी केंद्र पर खड़ा हूं. यहां पहले 4 मशीनें चलती थीं, अब 7 मशीनें चल रही हैं. जिसमें एक विकलांगों के लिए अलग है. 6 काउंटर अलग चल रहे हैं. इसी प्रकार से बमोरी में भी केंद्रों की संख्या 7 कर दी गई है."

"राधौगढ़ में भी 4 केंद्र कर दिए गए हैं. पहले हमारे 15 काउंटर चलते थे अब 33 कर दिए हैं. निश्चित ही आने वाले समय में हमें खाद प्राप्त होने वाला है. अभी रोज हमें 25 से 30 टन खाद मिल रहा था." महिला की मौत के मामले में संजीव शर्मा ने कहा कि वह महिला वहां आई ही नहीं हैं. मैंने अपने सूत्रों से पता कर लिया है. अगर वो आई भी हैं तो जब काउंटर बंद हो गया तब आई होंगी.

मंडी सचिव श्याम मीना ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में 1200 से लेकर 22 तक मंडिया बिक रही हैं. 2400 रुपये का समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है. वहां तक भाव है ही नहीं वर्तमान में. क्योंकि एक तो क्वालिटी खराब हो गई. जिले में बारिश होने से मक्का की क्वालिटी खराब हो गई. सरकार भावांतर भी दे रही है लेकिन व्यापारी तो जिस हिसाब से उसका माल बाहर बिकेगा उस हिसाब से वह यहां खरीदेगा.

