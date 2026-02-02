ETV Bharat / state

बनारस में हो रही बूंद-बूंद पानी की निगरानी, जपानी तकनीक से घर-घर पहुंच रहा साफ पानी

वाराणसी : स्वच्छ जल जीवन का मजबूत आधार है. साफ पानी तमाम बीमारियों से भी बचाता है. लेकिन पानी की निगरानी बहुत जरूरी है. खास तौर पर सरकारी तंत्र में, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदे पानी की सप्लाई होने से कई लोगों की जान चली गई. ऐसे में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में पीने के पानी की व्यवस्था कितनी सॉलिड है, यह जानना महत्वपूर्ण है.

बनारस की लगभग 35 लाख की आबादी पानी के लिए सरकारी व्यवस्था पर निर्भर है. इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब फ्रांस और जापान की हाईटेक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जो पीने के पानी को न सिर्फ बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा रही है, बल्कि इसकी निगरानी भी एक ही जगह से 24 घंटे तक की जा रही है.

24 घंटे रखी जा रही नजर : पानी नलों से होकर घरों तक कैसे पहुंचे, साफ पानी कैसे मेंटेन रहे, इसकी निगरानी के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम पानी की बूंद-बूंद को देख रहा है. दरअसल, वाराणसी में जापानी तकनीक स्काडा का प्रयोग किया जा रहा है. पानी का फोर्स मेन सेंटर से निकलने के बाद अलग-अलग मोहल्ले में कितने लेवल पर डॉउन और अप हो रहा है, इसके जरिए लीकेज का भी पता चल रहा है और पानी की खराब क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए समय-समय पर जांच रिपोर्ट भी खुद जनरेट हो रही है.

बनारस की लगभग 35 लाख की आबादी सप्लाई वाले पानी पर निर्भर. (Photo Credit; ETV Bharat)

28 ओवरहेड टैंक कनेक्ट : जलकल विभाग के जेई गोविंद यादव ने बताया, यह सिस्टम बहुत एडवांस तकनीक के जरिए ऑपरेट हो रहा है. पानी की पूरी मॉनिटरिंग सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन (स्काडा सिस्टम) के तहत की जा रही है. प्रथम चरण में पिछले साल तक इस तकनीक से 19 ओवरहेड टैंक कनेक्ट हुए थे, कुल 31 में से अब 28 कनेक्ट हो चुके हैं, तीन के भी कनेक्ट करने की प्रक्रिया चल रही है.

उन्होंने बताया, ओवरहेड टैंकों के लिए भेलूपुर स्थित जलकल विभाग के परिसर में एक मास्टर कंट्रोल रूम बना लिया गया है. यहां से ट्यूबवेल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है. वहीं स्टेशन नलकूप ऑटोमेशन सर्वर और कंट्रोल स्टेशन से शहर के 415 ट्यूबवेल जुड़ चुके हैं. इसमें 199 बड़े ट्यूबवेल और 216 मिनी ट्यूबवेल हैं. जलकल में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद को समाप्त कर दिया गया है.