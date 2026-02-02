बनारस में हो रही बूंद-बूंद पानी की निगरानी, जपानी तकनीक से घर-घर पहुंच रहा साफ पानी
वाराणसी में हाईटेक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है. बेहतर तरीके से पीने के पानी की सप्लाई हो रही है.
Published : February 2, 2026 at 5:29 PM IST
वाराणसी : स्वच्छ जल जीवन का मजबूत आधार है. साफ पानी तमाम बीमारियों से भी बचाता है. लेकिन पानी की निगरानी बहुत जरूरी है. खास तौर पर सरकारी तंत्र में, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदे पानी की सप्लाई होने से कई लोगों की जान चली गई. ऐसे में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में पीने के पानी की व्यवस्था कितनी सॉलिड है, यह जानना महत्वपूर्ण है.
बनारस की लगभग 35 लाख की आबादी पानी के लिए सरकारी व्यवस्था पर निर्भर है. इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब फ्रांस और जापान की हाईटेक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जो पीने के पानी को न सिर्फ बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा रही है, बल्कि इसकी निगरानी भी एक ही जगह से 24 घंटे तक की जा रही है.
24 घंटे रखी जा रही नजर : पानी नलों से होकर घरों तक कैसे पहुंचे, साफ पानी कैसे मेंटेन रहे, इसकी निगरानी के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम पानी की बूंद-बूंद को देख रहा है. दरअसल, वाराणसी में जापानी तकनीक स्काडा का प्रयोग किया जा रहा है. पानी का फोर्स मेन सेंटर से निकलने के बाद अलग-अलग मोहल्ले में कितने लेवल पर डॉउन और अप हो रहा है, इसके जरिए लीकेज का भी पता चल रहा है और पानी की खराब क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए समय-समय पर जांच रिपोर्ट भी खुद जनरेट हो रही है.
28 ओवरहेड टैंक कनेक्ट : जलकल विभाग के जेई गोविंद यादव ने बताया, यह सिस्टम बहुत एडवांस तकनीक के जरिए ऑपरेट हो रहा है. पानी की पूरी मॉनिटरिंग सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन (स्काडा सिस्टम) के तहत की जा रही है. प्रथम चरण में पिछले साल तक इस तकनीक से 19 ओवरहेड टैंक कनेक्ट हुए थे, कुल 31 में से अब 28 कनेक्ट हो चुके हैं, तीन के भी कनेक्ट करने की प्रक्रिया चल रही है.
उन्होंने बताया, ओवरहेड टैंकों के लिए भेलूपुर स्थित जलकल विभाग के परिसर में एक मास्टर कंट्रोल रूम बना लिया गया है. यहां से ट्यूबवेल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है. वहीं स्टेशन नलकूप ऑटोमेशन सर्वर और कंट्रोल स्टेशन से शहर के 415 ट्यूबवेल जुड़ चुके हैं. इसमें 199 बड़े ट्यूबवेल और 216 मिनी ट्यूबवेल हैं. जलकल में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद को समाप्त कर दिया गया है.
पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक : अब पूरी तरह से डिजिटल और हाईटेक तरीके से ही ट्यूबवेल और टंकियां के भरने की प्रक्रिया को ऑपरेट किया जाता है. एक ही जगह पर बैठकर ओवरहेड टैंक से लेकर पानी की एक-एक बूंद की मॉनिटरिंग की जाती है. इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूरे शहर को एक साथ एक निर्धारित वक्त पर पानी की सप्लाई की जाती है और ऑटोमेटिक यह बंद भी हो जाता है.
जेई गोविंद यादव ने बताया, इस सिस्टम के तहत पानी में क्लोरीन और पीएच का लेवल भी ऑटोमेटिक जांच करता रहता है. पानी ट्यूबेल से कितने प्रेशर से सप्लाई हो रहा है और आखिरी टेल तक कितना प्रेशर है, यह समय-समय पर यहां लगी बड़ी स्क्रीन पर अपडेट होता रहता है. जिससे कंट्रोल रूम को यह पता चलता रहता है कि पानी का लीकेज किस जगह पर और किस एरिया में हो रहा है. इससे तकनीक का प्रयोग करके लीकेज को भी बंद किया जाता है.
ऑपरेटर प्रदीप वर्मा ने बताया, कंप्यूटर की एक कमान पर वॉल ऑटोमेटिक अपडेट होता है. सेंसर के जरिए पानी की टंकियां को रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए भरना आसान हो गया है. पानी के टैंक भरते ही मेन स्विच ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और ट्यूबवेल की तरह अब ओवरहेड टैंको से भी पेयजल की आपूर्ति को एक ही समय पर सेट किया जा रहा है. सेंसर लगे होने से पाइपलाइन टूटने, लो प्रेशर और लीकेज होने पर जानकारी मिलती रहती है.
वाराणसी के लोग पीते हैं गंगा का पानी
- वाराणसी में पानी की सप्लाई के लिए जलकल विभाग पूरी तरह से गंगा पर निर्भर है.
- यहां पर गंगा के पानी को ही फिल्टर करके लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है.
- वाराणसी का जलकल विभाग गंगा के पानी की अशुद्धियां दूर करके उसे असली पोषक तत्वों के साथ लोगों के घरों तक पहुंचाता है.
- 300 के करीब टीडीएस और मिनरल्स इस पानी में रखा जाता है, जो मानक के अनुरूप है.
वाराणसी में जलकल की व्यवस्था
- 278 एमएलडी पानी की आवश्यकता
- 403 एमएलडी पानी की आपूर्ति
- 160 एमएलडी नदी स्रोत से
- 243 एमएलडी नलकूपों से
- 165.63 एमएलडी नान रेवेन्यू वाटर
- 237.77 एमएलडी चार्जेबल वाटर
- 199 बड़े नलकूल
- 213 मिनी नलकूप
- 43 पानी का टैंकर (शहर व ग्रामीण)
यहां करें शिकायत
- 8935000976 मोबाइल नंबर पर 24 घंटे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा
- 8601872688 वाट्सएप नंबर पर सीवर व पेयजल की समस्या का समाधान
