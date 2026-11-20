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जनगणना 2027: स्व-गणना में आ रही है दिक्कत? यहां जानें हर सवाल का जवाब और घर बैठे ऐसे भरें फॉर्म

घर बैठे करें स्वगणना ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: जनगणना के लिए अब आपको कर्मचारियों के घर आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद घर बैठे यह काम कर सकते हैं. दरअसल, पहले चरण की हाउस गणना के बाद 16 नवंबर से दूसरे चरण की स्व-गणना (Self-Enumeration) की शुरुआत हो गई है, जो 30 नवंबर तक चलेगी. इस दौरान आप कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर से अपने परिवार का डेटा दर्ज कर सकते हैं. हालांकि, डिजिटल माध्यम से पहली बार हो रही इस गणना में लोगों को कई तकनीकी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है. इसलिए इस खास रिपोर्ट में जानिए स्व-गणना की प्रक्रिया, समस्याएं और समाधान समेत सबकुछ...

घर बैठे करें स्वगणना (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, जनगणना के द्वितीय चरण स्व-गणना की शुरुआत हो चुकी है, जिसे घर बैठे आसानी से किया जा सकता है, फिर भी कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति है और मन में कई तरह से सवाल हैं. ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने वाराणसी में नोडल और अपर जिलाधिकारी डॉक्टर सदानंद गुप्ता से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने स्व-गणना प्रक्रिया समेत कई अहम सवालों के जवाब दिए.

नोडल अधिकारी डॉक्टर सदानंद गुप्ता ने कहा कि स्व-गणना के 5 स्टेप हैं. जिसे आसानी से भर करके स्व-गणना को पूरा किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, पोर्टल खोलकर उत्तर प्रदेश चुनें, मोबाइल नंबर से OTP सत्यापन करें, फिर परिवार एवं मकान का विवरण भरें, सभी जानकारी भरने के बाद इसे सबमिट कर दें. उसके बाद आपको Self Enumeration ID (SE ID) मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखें और प्रगणक के आने पर उसे दे दें. स्व-गणना कैसे करें? (Photo Credit; ETV Bharat) त्रुटि हो तो न हो परेशान नोडल अधिकारी ने बताया कि यही प्रक्रिया हर व्यक्ति की जनगणना को लेकर करनी है. लोगों में यह कंफ्यूजन है कि घर में सिर्फ मुखिया की ही स्वगणना की जाएगी तो ऐसा नहीं है. अगर आपके घर में छह लोग हैं, तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट का समय लगेगा और एक-एक करके सभी लोगों की गणना इसी स्टेप को फॉलो करते हुए करनी है. जब आपके सामने गणना का फॉर्म खुलकर आएगा तो उसमे अलग-अलग सवालों के साथ कुल 40 सवाल होंगे. जनका आपको जवाब देना है. इस दौरान आपकी पहचान पत्र के बारे में पूछा जाएगा, आपको सिर्फ पहचान पत्र के बारे में लिखना है. उसकी फोटो अपलोड नहीं करनी है. इसके साथ ही, अगर आपके घर में एक महीने या 1 दिन का भी बच्चा है तो आपको उसकी भी गणना करनी है. नोडल अधिकारी ने कहा कि अगर इस गणना के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. जब तीसरे चरण में प्रगणक आपके घर जाएगा तो आप उनसे बात करके उसमें संशोधन करा सकते हैं. जानकारी देते हुए ADM डॉ. सदानंद गुप्ता (Photo Credit; ETV Bharat) स्व-गणना कैसे करें?

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

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