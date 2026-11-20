जनगणना 2027: स्व-गणना में आ रही है दिक्कत? यहां जानें हर सवाल का जवाब और घर बैठे ऐसे भरें फॉर्म
मनीष चौहान के संपादन में प्रतिमा तिवारी की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 2:01 PM IST
वाराणसी: जनगणना के लिए अब आपको कर्मचारियों के घर आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद घर बैठे यह काम कर सकते हैं. दरअसल, पहले चरण की हाउस गणना के बाद 16 नवंबर से दूसरे चरण की स्व-गणना (Self-Enumeration) की शुरुआत हो गई है, जो 30 नवंबर तक चलेगी. इस दौरान आप कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर से अपने परिवार का डेटा दर्ज कर सकते हैं. हालांकि, डिजिटल माध्यम से पहली बार हो रही इस गणना में लोगों को कई तकनीकी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है. इसलिए इस खास रिपोर्ट में जानिए स्व-गणना की प्रक्रिया, समस्याएं और समाधान समेत सबकुछ...
दरअसल, जनगणना के द्वितीय चरण स्व-गणना की शुरुआत हो चुकी है, जिसे घर बैठे आसानी से किया जा सकता है, फिर भी कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति है और मन में कई तरह से सवाल हैं. ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने वाराणसी में नोडल और अपर जिलाधिकारी डॉक्टर सदानंद गुप्ता से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने स्व-गणना प्रक्रिया समेत कई अहम सवालों के जवाब दिए.
नोडल अधिकारी डॉक्टर सदानंद गुप्ता ने कहा कि स्व-गणना के 5 स्टेप हैं. जिसे आसानी से भर करके स्व-गणना को पूरा किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, पोर्टल खोलकर उत्तर प्रदेश चुनें, मोबाइल नंबर से OTP सत्यापन करें, फिर परिवार एवं मकान का विवरण भरें, सभी जानकारी भरने के बाद इसे सबमिट कर दें. उसके बाद आपको Self Enumeration ID (SE ID) मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखें और प्रगणक के आने पर उसे दे दें.
त्रुटि हो तो न हो परेशान
नोडल अधिकारी ने बताया कि यही प्रक्रिया हर व्यक्ति की जनगणना को लेकर करनी है. लोगों में यह कंफ्यूजन है कि घर में सिर्फ मुखिया की ही स्वगणना की जाएगी तो ऐसा नहीं है. अगर आपके घर में छह लोग हैं, तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट का समय लगेगा और एक-एक करके सभी लोगों की गणना इसी स्टेप को फॉलो करते हुए करनी है.
जब आपके सामने गणना का फॉर्म खुलकर आएगा तो उसमे अलग-अलग सवालों के साथ कुल 40 सवाल होंगे. जनका आपको जवाब देना है. इस दौरान आपकी पहचान पत्र के बारे में पूछा जाएगा, आपको सिर्फ पहचान पत्र के बारे में लिखना है. उसकी फोटो अपलोड नहीं करनी है. इसके साथ ही, अगर आपके घर में एक महीने या 1 दिन का भी बच्चा है तो आपको उसकी भी गणना करनी है.
नोडल अधिकारी ने कहा कि अगर इस गणना के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. जब तीसरे चरण में प्रगणक आपके घर जाएगा तो आप उनसे बात करके उसमें संशोधन करा सकते हैं.
स्व-गणना कैसे करें?
1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
वेबसाइट https://se.census.gov.in पर जाकर अपना राज्य उत्तर प्रदेश चुनें.
2. लॉगिन एवं मोबाइल सत्यापन करें
अपनी पसंदीदा भाषा चुनें. मोबाइल नंबर एवं कैप्चा दर्ज कर OTP के माध्यम से सत्यापन पूरा करें.
3. अपने निवास स्थान की पुष्टि करें.
यदि आपका मोबाइल नंबर प्रथम चरण (HLO) में दिए गए मोबाइल नंबर से मेल खाता है, तो प्रश्नावली सीधे खुल जाएगी. अन्यथा मानचित्र (Map Interface) के माध्यम से जनपद वाराणसी, उप-जिला, गांव/नगर और निकटवर्ती पहचान-चिह्न (Landmark) का चयन कर अपने निवास स्थान की पुष्टि करें.
4. परिवार की जानकारी भरें.
परिवार के सभी सदस्यों से संबंधित प्रश्न 1 से 6 और डैशबोर्ड पर उपलब्ध प्रश्न 7 से 40 तक की जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और सहेजें.
5. विवरण की समीक्षा कर अंतिम रूप से जमा करें
'परिवार की समीक्षा करें' विकल्प पर क्लिक कर सभी प्रविष्टियों की भली-भांति जांच कर लें. ध्यान दें कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद विवरण में संशोधन संभव नहीं होगा. संतुष्ट होने पर 'परिवार का विवरण प्रस्तुत करें' पर क्लिक करें.
6. अपनी SE ID सुरक्षित रखें
सफलतापूर्वक स्व-गणना पूरी होने पर आपको 'P' से शुरू होने वाली 11 अंकों की विशिष्ट SE ID (Self Enumeration) प्राप्त होगी. इसे सुरक्षित रखें तथा घर के अन्य सदस्यों के साथ भी साझा करें.
प्रगणक के भ्रमण के समय विशेष ध्यान दें
- जनगणना प्रगणक के घर-घर भ्रमण के दौरान अपनी SE ID अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं.
- प्रगणक द्वारा अपने मोबाइल एप्लीकेशन में SE ID का सफल मिलान किए जाने पर आपकी स्व-गणना के माध्यम से दर्ज जानकारी का सत्यापन एवं स्वीकार किया जाएगा.
- अगर किसी कारणवश SE ID का मिलान नहीं हो पाता है, तो प्रगणक द्वारा आपके परिवार की जानकारी पुनः संकलित की जाएगी.
पाठकों से अपील: अगर खबर पसंद आए तो शेयर जरूर करें
ये भी पढ़ें- छठ पर उमड़ता है आस्था का सैलाब: स्कंद पुराण में वर्णित काशी के 'द्वादश आदित्य' की अनोखी महिमा, एक बार में मिलता है सालभर की पूजा का फल