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दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर के लोकार्पण पर दिल्ली में होगा भव्य आयोजन, केंद्रीय मंत्री ने कहा- लोगों को मिलेगी राहत

तैयारियों का जायजा लेते हुए केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्री ने कहा कि ट्रैफिक प्रबंधन और आम लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए.

केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लिया तैयारियों का जायजा
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लिया तैयारियों का जायजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 13, 2026 at 6:08 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी में बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार देने वाली परियोजना 'दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर' का लोकार्पण मंगलवार को पीएम मोदी देहरादून से करेंगे. इस अवसर पर दिल्ली में भी पूर्वी जिले के गांधीनगर स्थित महावीर स्वामी पार्क में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां लोग प्रधानमंत्री का संबोधन वर्चुअल माध्यम से देख सकेंगे.

इसके लिए पार्क में वातानुकूलित विशाल पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें एक हजार से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, कई सांसद व विधायकों के साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और आम लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए.

महावीर स्वामी पार्क में भव्य कार्यक्रम की तैयारी (ETV Bharat)

यात्रा का समय होगा कम: केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेषता है कि वे जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं, उनका उद्घाटन भी स्वयं करते हैं, जिससे विकास कार्यों में निरंतरता और पारदर्शिता बनी रहती है. इस कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा. जहां पहले इस दूरी को तय करने में करीब पांच घंटे लगते थे, वहीं अब यह सफर महज ढाई घंटे में पूरा किया जा सकेगा. इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी.

लाखों लोगों को होगा फायदा: इसे उन्होंने यमुनापार क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत बताया. उनके अनुसार, इस परियोजना से ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी और आवागमन अधिक सुगम होगा. साथ ही गांधीनगर इलाके में लंबे समय से बनी पार्किंग समस्या के समाधान के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी. कुल मिलाकर यह परियोजना दिल्ली के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसका लाभ आने वाले समय में लाखों लोगों को मिलेगा.

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