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हिंदी दिवस 2026ः एटीआई सभागार में व्याख्यान एवं काव्यपाठ का आयोजन

रांचीः आज हिंदी दिवस है, इस मौके पर राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा एटीआई (Administrative Training Institute) सभागार में भव्य व्याख्यान एवं काव्यपाठ समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर सरकारी कामकाज में हिंदी को पूरी तरह और सही भावना के साथ शामिल करने पर जोर दिया गया.

तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ाई जा रही हैः विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो

विभागीय सचिव प्रवीण टोप्पो ने कहा कि सुशासन की असली पहचान सरल हिंदी, सुगम प्रक्रियाएं और पारदर्शी व्यवस्था से होती है. जब सरकारी भाषा आमजन की समझ में आती है, तब योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचता है. उन्होंने जोर दिया कि कार्यालयों में अनावश्यक जटिल शब्दों और प्रक्रियाओं को कम कर नागरिकों के लिए काम को आसान बनाया जाए.

हिंदी दिवस पर विद्वानों ने अपनी बात रखी (Etv Bharat)

प्रवीण टोप्पो ने कहा कि तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है, जिससे हर निर्णय और प्रक्रिया स्पष्ट और जवाबदेह बने, ऑनलाइन सेवाएं, समयबद्ध निस्तारण और शिकायतों की निगरानी से जनता का भरोसा मजबूत होता है. उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे जनहित को सर्वोपरि रखते हुए सरल भाषा और स्पष्ट कार्यशैली अपनाएं, ताकि शासन वास्तव में जनता के करीब और भरोसेमंद बन सके.

हिंदी को 'बोली और भाषा के बीच का आत्मसमर्पण' करने पर जोर

एटीआई में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि जनसरोकार और सांस्कृतिक एकता का सशक्त माध्यम है. उन्होंने हिंदी को 'बोली और भाषा के बीच का आत्मसमर्पण' बताते हुए कहा कि यह भाषा देश की विविध लोक भाषाओं और बोलियों को आत्मसात कर निरंतर समृद्ध होती रही है. हिंदी की यही विशेषता उसे जन-जन की भाषा बनाती है.