ETV Bharat / state

हिंदी दिवस 2026ः एटीआई सभागार में व्याख्यान एवं काव्यपाठ का आयोजन

रांची में हिंदी दिवस के मौके पर विद्वानों ने कहा कि हिंदी के विकास के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

HINDI DIWAS
हिंदी दिवस पर अपनी बात रखते वक्ता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः आज हिंदी दिवस है, इस मौके पर राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा एटीआई (Administrative Training Institute) सभागार में भव्य व्याख्यान एवं काव्यपाठ समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर सरकारी कामकाज में हिंदी को पूरी तरह और सही भावना के साथ शामिल करने पर जोर दिया गया.

तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ाई जा रही हैः विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो

विभागीय सचिव प्रवीण टोप्पो ने कहा कि सुशासन की असली पहचान सरल हिंदी, सुगम प्रक्रियाएं और पारदर्शी व्यवस्था से होती है. जब सरकारी भाषा आमजन की समझ में आती है, तब योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचता है. उन्होंने जोर दिया कि कार्यालयों में अनावश्यक जटिल शब्दों और प्रक्रियाओं को कम कर नागरिकों के लिए काम को आसान बनाया जाए.

HINDI DIWAS
हिंदी दिवस पर विद्वानों ने अपनी बात रखी (Etv Bharat)

प्रवीण टोप्पो ने कहा कि तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है, जिससे हर निर्णय और प्रक्रिया स्पष्ट और जवाबदेह बने, ऑनलाइन सेवाएं, समयबद्ध निस्तारण और शिकायतों की निगरानी से जनता का भरोसा मजबूत होता है. उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे जनहित को सर्वोपरि रखते हुए सरल भाषा और स्पष्ट कार्यशैली अपनाएं, ताकि शासन वास्तव में जनता के करीब और भरोसेमंद बन सके.

हिंदी को 'बोली और भाषा के बीच का आत्मसमर्पण' करने पर जोर

एटीआई में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि जनसरोकार और सांस्कृतिक एकता का सशक्त माध्यम है. उन्होंने हिंदी को 'बोली और भाषा के बीच का आत्मसमर्पण' बताते हुए कहा कि यह भाषा देश की विविध लोक भाषाओं और बोलियों को आत्मसात कर निरंतर समृद्ध होती रही है. हिंदी की यही विशेषता उसे जन-जन की भाषा बनाती है.

काव्यपाठ के दौरान कवियों ने सामाजिक सरोकार, राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक विविधता और समकालीन मुद्दों पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत की, जिन्हें श्रोताओं ने खूब सराहा. विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदी ने स्वतंत्रता आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी और आज भी यह देश को एकसूत्र में बांधने का कार्य कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदी की प्रगति में लोक भाषाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है.

हिंदी को विकसित करने की दिशा में सामूहिक प्रयास आवश्यक

वक्ताओं ने कहा कि वैश्विक परिपेक्ष्य में हिंदी का स्वरूप लगातार विकसित हो रहा है, जिसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है. वक्ताओं ने आह्वान किेया कि हिंदी को केवल अतीत की विरासत के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की भाषा के रूप में विकसित करने की दिशा में सामूहिक प्रयास आवश्यक है.

यह भी पढ़ें:

'हिंदी और स्थानीय भारतीय भाषाओं के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं' - Hindi Diwas

दुनिया भर की भाषाओं के बीच क्या है हिंदी की रैंकिंग ? - National Hindi Day

गैर हिंदी भाषियों के सहयोग से हिंदी बनी थी देश की राजभाषा, हिंदी प्रोफेसर ने बताया इतिहास - Hindi Diwas

TAGGED:

हिंदी दिवस
ATI AUDITORIUM
बोली और भाषा के बीच का आत्मसमर्पण
स्वतंत्रता आंदोलन
HINDI DIWAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.