ETV Bharat / state

बॉलीवुड सिंगर अनुराग हलधर से अभद्रता, KGMU रैप्सोडी फेस्ट में गाली-गलौज और जान से मारने की मिली धमकी

लखनऊः किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सालाना सांस्कृतिक समारोह 'रैप्सोडी' का समापन विवादों के साथ हुआ. 11 अक्टूबर को फेस्ट के अंतिम दिन बॉलीवुड सिंगर और कंपोजर अनुराग हलधर के साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के फाउंडरों ने कथित तौर पर अभद्रता की. गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. सिंगर अनुराग हलधर के पिता ने नोएडा स्थित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी JRNY के फाउंडर यशवर्धन गोयल और विक्रांत के खिलाफ बुधवार की रात को चौक थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.



कोलकाता निवासी अरुण हलधर ने चौक थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके बेटे अनुराग हलधर KGMU में परफॉर्मेंस के लिए आए थे. इवेंट मैनेजमेंट कंपनी JRNY को लाइट, साउंड और स्टेज मैनेजमेंट का ठेका 1,30,000 दिया गया था. भुगतान किए जाने के बावजूद, इवेंट कंपनी के फाउंडर यशवर्धन गोयल और विक्रांत ने परफॉर्मेंस के दौरान अनुराग हलधर के साथ अभद्रता की और गाली-गलौज की. इतना ही नहीं बेटे को को जान से मारने की धमकी भी दी. इसके अलावा दोनों आरोपियों ने मौके पर मौजूद मेडिकल स्टूडेंट्स को भड़काया, जिसके बाद छात्र मारपीट पर उतारू हो गए. अरुण हलधर ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने खुलेआम परिवार की महिला सदस्यों के साथ रेप करने की धमकी दी.



सिंगर अनुराग हलधर ने इस घटना को बेहद चौंकाने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि आरोपियों ने न केवल सरेआम मेरी बेइज्जती की, बल्कि परिवार समेत तबाह करने और जान से मारने की धमकी भी दी, चूंकि मामला अब कोर्ट में है, इसलिए वह मीडिया को कोई विस्तृत स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं.



KGMU ने झाड़ा पल्लाः वहीं, KGMU के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह का कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से इवेंट्स का पूरा भुगतान कर दिया गया है. आर्टिस्ट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बीच क्या विवाद है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है. आरोपी ईवेंट मैनेजमेंट कंपनी JRNY के फाउंडर यशवर्धन गोयल से संपर्क नहीं हो सका. डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि सिंगर अनुराग हलधर के पिता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.