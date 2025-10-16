ETV Bharat / state

बॉलीवुड सिंगर अनुराग हलधर से अभद्रता, KGMU रैप्सोडी फेस्ट में गाली-गलौज और जान से मारने की मिली धमकी

सिंगर के पिता ने नोएडा की इवेंट कंपनी JRNY के फाउंडर के खिलाफ FIR दर्ज कराई

अनुराग हलधर
अनुराग हलधर (Photo Credit; @officialanuraghaldhar)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सालाना सांस्कृतिक समारोह 'रैप्सोडी' का समापन विवादों के साथ हुआ. 11 अक्टूबर को फेस्ट के अंतिम दिन बॉलीवुड सिंगर और कंपोजर अनुराग हलधर के साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के फाउंडरों ने कथित तौर पर अभद्रता की. गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. सिंगर अनुराग हलधर के पिता ने नोएडा स्थित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी JRNY के फाउंडर यशवर्धन गोयल और विक्रांत के खिलाफ बुधवार की रात को चौक थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

कोलकाता निवासी अरुण हलधर ने चौक थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके बेटे अनुराग हलधर KGMU में परफॉर्मेंस के लिए आए थे. इवेंट मैनेजमेंट कंपनी JRNY को लाइट, साउंड और स्टेज मैनेजमेंट का ठेका 1,30,000 दिया गया था. भुगतान किए जाने के बावजूद, इवेंट कंपनी के फाउंडर यशवर्धन गोयल और विक्रांत ने परफॉर्मेंस के दौरान अनुराग हलधर के साथ अभद्रता की और गाली-गलौज की. इतना ही नहीं बेटे को को जान से मारने की धमकी भी दी. इसके अलावा दोनों आरोपियों ने मौके पर मौजूद मेडिकल स्टूडेंट्स को भड़काया, जिसके बाद छात्र मारपीट पर उतारू हो गए. अरुण हलधर ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने खुलेआम परिवार की महिला सदस्यों के साथ रेप करने की धमकी दी.

सिंगर अनुराग हलधर ने इस घटना को बेहद चौंकाने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि आरोपियों ने न केवल सरेआम मेरी बेइज्जती की, बल्कि परिवार समेत तबाह करने और जान से मारने की धमकी भी दी, चूंकि मामला अब कोर्ट में है, इसलिए वह मीडिया को कोई विस्तृत स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं.

KGMU ने झाड़ा पल्लाः वहीं, KGMU के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह का कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से इवेंट्स का पूरा भुगतान कर दिया गया है. आर्टिस्ट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बीच क्या विवाद है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है. आरोपी ईवेंट मैनेजमेंट कंपनी JRNY के फाउंडर यशवर्धन गोयल से संपर्क नहीं हो सका. डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि सिंगर अनुराग हलधर के पिता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

TAGGED:

KGMU RHAPSODY FEST
INDECENCY WITH SINGER ANURAG HALDAR
EVENT MANAGER THREATENED HALDHAR
सिंगर अनुराग हलधर अभद्रता
BOLLYWOOD SINGER ANURAG HALDAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.