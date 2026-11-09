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रामपुर में विश्व उर्दू दिवस पर कार्यक्रम, भाषा के तवज्जों के लिए उठी ये मांगें

रामपुर में उर्दू दिवस पर कार्यक्रम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: विश्व उर्दू दिवस के मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान उर्दू भाषा को बढ़ावा देने, उसे घर-घर तक पहुंचाने और नई पीढ़ी को उर्दू से जोड़ने का संदेश दिया गया. कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से उर्दू शिक्षकों और अनुवादकों की नियुक्ति करने के साथ ही हाईस्कूल तक उर्दू की पढ़ाई अनिवार्य किए जाने की मांग उठाई.

रामपुर (Video Credit; ETV Bharat) ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर अली खान ने कहा कि संगठन पिछले कई सालों से लगातार उर्दू दिवस मनाता आ रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य उर्दू भाषा को तरक्की दिलाना और उसे उसका अधिकार दिलाना है.