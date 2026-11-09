रामपुर में विश्व उर्दू दिवस पर कार्यक्रम, भाषा के तवज्जों के लिए उठी ये मांगें
सरकार से की गई उर्दू के विकास के लिए ठोस कदम उठाने की अपील.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 5:26 PM IST
रामपुर: विश्व उर्दू दिवस के मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान उर्दू भाषा को बढ़ावा देने, उसे घर-घर तक पहुंचाने और नई पीढ़ी को उर्दू से जोड़ने का संदेश दिया गया. कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से उर्दू शिक्षकों और अनुवादकों की नियुक्ति करने के साथ ही हाईस्कूल तक उर्दू की पढ़ाई अनिवार्य किए जाने की मांग उठाई.
ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर अली खान ने कहा कि संगठन पिछले कई सालों से लगातार उर्दू दिवस मनाता आ रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य उर्दू भाषा को तरक्की दिलाना और उसे उसका अधिकार दिलाना है.
उन्होंने कहा कि जिस तरह देश में हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह उर्दू को भी पढ़ाया और आगे बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने पूर्व की सरकारों द्वारा उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा देने और उर्दू शिक्षकों व अनुवादकों की नियुक्ति किए जाने पर आभार जताया. साथ ही मौजूदा सरकार से भी उर्दू के विकास के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की.
बाबर अली खान ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि स्कूलों में उर्दू शिक्षकों और ट्रांसलेटर की नियुक्ति की जाए और उर्दू को हाईस्कूल तक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस भाषा को सीख सके.
ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष खान शोएब यूनुस ने कहा, संगठन हर साल विश्व उर्दू दिवस इसलिए मनाता है, ताकि उर्दू भाषा को जिंदा रखा जा सके और इसे घर-घर तक पहुंचाया जा सके. उन्होंने चिंता जताई कि आज कई स्कूलों में उर्दू को उचित तवज्जो नहीं मिल रही है. ऐसे में लगातार कार्यक्रमों के जरिए लोगों को उर्दू के महत्व की याद दिलाना जरूरी है.
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