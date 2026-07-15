चंडीगढ़ से कैथल के लिए फिर दौड़ेगी शाम की CTU बस, 14 जुलाई से कई इंटरस्टेट रूट भी बहाल
कैथल रूट की बहाली से छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और रोजाना सफर करने वालों को मिलेगी राहत. इन जिलों के लिए भी बस सेवाएं होंगी बहाल.
Published : July 15, 2026 at 7:44 AM IST
चंडीगढ़: लंबे समय से शाम के समय कैथल जाने वाली बस सेवा का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) ने 14 जुलाई से इस रूट पर बस सेवा दोबारा शुरू करने का फैसला किया है. इससे खासकर रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को काफी सुविधा मिलेगी.
चंडीगढ़ से कैथल बस सेवा शुरू: सीटीयू के अनुसार रूट नंबर-73 की बस अब रोजाना शाम 4:46 बजे चंडीगढ़ से कैथल के लिए रवाना होगी. ये सेवा बंद होने के बाद यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा था. अब नियमित बस सेवा शुरू होने से सफर पहले की तुलना में आसान होगा. कैथल रूट के अलावा सीटीयू ने कई अन्य महत्वपूर्ण इंटरस्टेट बस सेवाओं को भी फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है.
इन रूटों पर दौड़ेंगी बस: इनमें चंडीगढ़-पठानकोट (होशियारपुर मार्ग), चंडीगढ़-ज्वालाजी (देहरा मार्ग), चंडीगढ़-शिमला (सोलन मार्ग) की दो सेवाएं, चंडीगढ़-सोनीपत और चंडीगढ़-बटाला (जालंधर मार्ग) शामिल हैं.बस सेवाओं के सुचारु संचालन को लेकर सीटीयू ने संबंधित डिपो, आईएसबीटी-17, आईएसबीटी-43, कंप्यूटर सेल और अन्य शाखाओं को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सभी बसें तय समय पर अपने निर्धारित रूट पर संचालित हो सकें.
लोगों को मिलेगी राहत: अधिकारियों का कहना है कि इन सेवाओं की बहाली से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और मजबूत होगी. साथ ही यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ निजी वाहनों पर निर्भरता भी कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है.
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