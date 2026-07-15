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चंडीगढ़ से कैथल के लिए फिर दौड़ेगी शाम की CTU बस, 14 जुलाई से कई इंटरस्टेट रूट भी बहाल

Evening CTU bus to run again from Chandigarh to Kaithal ( ETV Bharat )