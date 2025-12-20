ETV Bharat / state

नए साल से इवनिंग कोर्ट की कवायद, रिश्वत मामले में कोर्ट ने कहा- संदेह, अपूर्ण साक्ष्य के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते

इवनिंग कोर्ट शुरू होने से लंबित मुकदमों की संख्या में काफी हद तक कमी आने की संभावना है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
जयपुर: नए साल से राजस्थान में इवनिंग कोर्ट आरंभ करने की कवायद की जा रही है. इसके तहत नियमित समय के बाद शाम के समय भी अदालतों में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है. जानकारी के अनुसार फिलहाल जोधपुर और जयपुर में एक-एक मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह जिम्मेदारी दी गई है. इन अदालतों में फिलहाल चेक बाउंस जैसे प्रकरणों को लगाया जाएगा. यदि इवनिंग कोर्ट का यह प्रयोग सफल रहा, तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है.

दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट की हाल ही में हुई फुल कोर्ट की मीटिंग में तय किया गया है कि नए साल से अब हर माह दो शनिवार को मुकदमों की सुनवाई की जाएगी. इसके लिए साल 2026 के कैलेंडर में संशोधन भी कर दिया गया है. ऐसे में अब अगले साल से हाईकोर्ट में 24 दिन मुकदमों की अतिरिक्त सुनवाई होगी. फिलहाल हाईकोर्ट में हर शनिवार का अवकाश रहता है. बताया जा रहा है कि माह में दो दिन अतिरिक्त सुनवाई होने से लंबित मुकदमों की संख्या में काफी हद तक कमी आएगी. हालांकि वकीलों ने हाईकोर्ट के इस नए कैलेंडर का विरोध किया है. राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा सहित अन्य वकीलों और संगठनों ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर इस पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया है.

एसीबी कोर्ट से मिली सजा की रद्द: राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत से जुड़े मामले में कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को सिर्फ संदेह और अपूर्ण साक्ष्य के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने रींगस थाने में तैनात रेलवे सुरक्षा बल के तत्कालीन थानाधिकारी और दो कांस्टेबल को एसीबी कोर्ट से मिली एक साल की सजा को रद्द कर दिया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चंद सैनी व अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि रिश्वत मामले में दोषी ठहराने के लिए आरोपी के खिलाफ स्पष्ट मांग, स्वीकृति या बरामदगी सहित लंबित आधिकारिक कार्य का संदेह से परे साबित होना जरूरी है.

याचिका में अधिवक्ता गिरिराज प्रसाद शर्मा ने एक आरोपी की ओर से अदालत को बताया कि साल 2007 में चिरंजी लाल ने एसीबी, सीकर में रिपोर्ट की थी कि रेलवे अधिनियम के तहत रींगस थाने में दर्ज एक मामले में उसका नाम हटाने के बदले आरोपी पांच हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं. एसीबी ने 26 जुलाई को ट्रैप कार्रवाई की और दावा किया कि आरोपी कांस्टेबल सांवरमल मीणा से रिश्वत राशि मिली है. वहीं एसीबी कोर्ट ने साल 2023 में तीनों याचिकाकर्ताओं कैलाश चंद सैनी, जगवीर सिंह और सांवरमल को एक-एक साल की सजा सुनाई थी.

इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि मामले में परिवादी के बयान विरोधाभासी रहे हैं. वहीं परिवादी और उसके भाई के खिलाफ दर्ज मामले को जांच अधिकारी ने चार्जशीट के लिए पहले ही आगे भिजवा दिया था. ऐसे में याचिकाकर्ता मामले में परिवादी को लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं था. इसके साथ ही ट्रैप कार्रवाई के समय किसी को स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया. ऐसे में एसीबी कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एसीबी कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ताओं को दोषमुक्त कर दिया है.

अभियोजन अधिकारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन में दोषसिद्धि की दर आधार क्यों?: राजस्थान हाईकोर्ट ने अभियोजन अधिकारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन में दोषसिद्धि की दर को आधार बनाए जाने पर अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव और अभियोजन निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान अभियोजन अधिकारी संघ की अध्यक्ष प्रतिभा पुरोहित की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारियों के लिए एपीएआर का नया प्रारूप तय किया गया है. जिसमें पहली बार अभियोजन अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन करने के लिए उनकी ओर से आरोपी को दोषसिद्धि कराने की दर का कॉलम जोड़ा गया है.

याचिका में कहा गया कि यह प्रावधान मनमाना और असंवैधानिक है. किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि या बरी होना कई कारकों पर निर्भर करता है. जिसमें जांच की गुणवत्ता, साक्ष्यों की उपलब्धता, गवाहों के सहयोग और न्यायालय की प्रक्रिया आदि शामिल हैं, लेकिन इन पर अभियोजन अधिकारी का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी पूर्व में कई मामलों में तय कर चुका है कि अभियोजन अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन केवल दोषसिद्धि की दर के आधार पर नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

