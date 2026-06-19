बिहार के कई यूनिवर्सिटी में शुरू हो सकते हैं इवनिंग कॉलेज, उच्च शिक्षा विभाग ने राज्यपाल को लिखा पत्र
दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी इवनिंग कॉलेज की सुविधा मिल सकती है. इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है. पढ़ें खबर.
Published : June 19, 2026 at 2:46 PM IST
पटना : बिहार में उच्च शिक्षा के अवसरों का दायरा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है. राज्य के प्रमुख और प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में इवनिंग कॉलेज के संचालन की संभावना तलाशने की कवायद तेज हो गई है. उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर चयनित कॉलेजों में इवनिंग कॉलेज शुरू करने की व्यावहारिकता की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.
क्या है उद्देश्य? : उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के कई प्रमुख महाविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित हैं और यहां अध्ययन-अध्यापन की समृद्ध परंपरा रही है. ऐसे में इन संस्थानों की उपलब्ध शैक्षणिक एवं भौतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान किया जा सकता है. इसी उद्देश्य से इन कॉलेजों में इवनिंग कॉलेज संचालित करने पर विचार किया जा रहा है.
''इवनिंग कॉलेज शुरू होने से उन छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा जो किसी कारणवश नियमित समय में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. नौकरीपेशा युवाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लगे विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिल सकेगा. इससे उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और सकल नामांकन अनुपात में सुधार की दिशा में भी मदद मिल सकती है.''- राजीव रौशन, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार
किस-किस कॉलेज का नाम शामिल? : उच्च शिक्षा विभाग ने जिन कॉलेजों को इस प्रस्तावित योजना के लिए चिह्नित किया है, उनमें पटना के 6 कॉलेज पटना साइंस कॉलेज, एएन कॉलेज, बीएन कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स और जेडी विमेंस कॉलेज शामिल हैं. इसके अलावा पटना से बाहर भी कुछ प्रमुख संस्थानों को सूची में रखा गया है. इनमें मोतिहारी का एमएस कॉलेज, मुजफ्फरपुर का एलएस कॉलेज, भागलपुर का टीएनबी कॉलेज और दरभंगा का सीएम साइंस कॉलेज शामिल हैं.
लोकभवन की रिपोर्ट का इंतजार : पत्र में कहा गया है कि इन महाविद्यालयों में इवनिंग कॉलेज के संचालन की संभावनाओं का आंकलन किया जाए और उपलब्ध संसाधनों, शिक्षकों, कक्षाओं तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर संबंधित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं. फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल पर लोकभवन की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी.
''यदि यह पहल सफल होती है तो राज्य में उच्च शिक्षा के नए अवसर पैदा होंगे. अधिक संख्या में विद्यार्थी प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे.''- राजीव रौशन, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार
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