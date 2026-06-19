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बिहार के कई यूनिवर्सिटी में शुरू हो सकते हैं इवनिंग कॉलेज, उच्च शिक्षा विभाग ने राज्यपाल को लिखा पत्र

पटना : बिहार में उच्च शिक्षा के अवसरों का दायरा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है. राज्य के प्रमुख और प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में इवनिंग कॉलेज के संचालन की संभावना तलाशने की कवायद तेज हो गई है. उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर चयनित कॉलेजों में इवनिंग कॉलेज शुरू करने की व्यावहारिकता की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

क्या है उद्देश्य? : उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के कई प्रमुख महाविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित हैं और यहां अध्ययन-अध्यापन की समृद्ध परंपरा रही है. ऐसे में इन संस्थानों की उपलब्ध शैक्षणिक एवं भौतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान किया जा सकता है. इसी उद्देश्य से इन कॉलेजों में इवनिंग कॉलेज संचालित करने पर विचार किया जा रहा है.

''इवनिंग कॉलेज शुरू होने से उन छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा जो किसी कारणवश नियमित समय में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. नौकरीपेशा युवाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लगे विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिल सकेगा. इससे उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और सकल नामांकन अनुपात में सुधार की दिशा में भी मदद मिल सकती है.''- राजीव रौशन, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार