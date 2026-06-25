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योगगुरु भी हो जाते इनके आसन देख दंग, योग में नंदनी निर्मलकर को मिले एक से बढ़कर एक सम्मान

योगगुरु भी हो जाते इनके आसन देख दंग ( ETV Bharat )

सवाल: नंदनी, सबसे पहले यह बताइए कि योग की शुरुआत कैसे हुई? जवाब: मैंने कक्षा सातवीं में, करीब 12 साल की उम्र में योग शुरू किया था। मेरे बड़े भाई पहले से योग करते थे। जब भी कोई प्रतियोगिता होती थी, मैं उनके साथ जाती थी. वहां जब मैं उन्हें मेडल जीतते हुए देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था. उनके गले में मेडल देखकर मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी योग सीखूं और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर मेडल जीतूं. बस वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई और आज योग मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.

रायपुर: उम्र महज 18 साल, लेकिन योगासन की दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसे पाने का सपना बड़े-बड़े खिलाड़ी देखते हैं. 14 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर नंदनी निर्मलकर ने न केवल अपने परिवार और स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है. खेलो इंडिया, योगासन भारत, एसजीएफआई, योगा ओलंपियाड और वेस्ट ज़ोन नेशनल योगासन प्रतियोगिता जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी नंदनी, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना देख रही हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए नंदनी निर्मलकर ने अपनी सफलता और संघर्ष के जुड़ी बातें साझा की.

अब तक की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं ?

मेरे पास अभी तक 14 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक हैं. मैं 9 बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हूं. इसके अलावा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी 8 से 9 बार हिस्सा लिया है. हर प्रतियोगिता मेरे लिए सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर रही है. जब भी मैं पदक जीतती हूं तो लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है.

आपका अंतिम लक्ष्य क्या है?

मेरा सबसे बड़ा सपना भारत का प्रतिनिधित्व करना है. मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए योगासन प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करना चाहती हूं. जब भी किसी खिलाड़ी को तिरंगे के साथ सम्मानित होते देखती हूं, तो मुझे भी वैसा ही करने की प्रेरणा मिलती है. मैं चाहती हूं कि आने वाले समय में मेरा नाम भी देश के लिए पदक जीतने वालों में शामिल हो.

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सवाल: आपकी रोज की दिनचर्या कैसी रहती है ?

जवाब: मेरी दिनचर्या काफी अनुशासित है. मैं रोज सुबह 4 बजे उठती हूं, आधे घंटे में तैयार होकर सुबह 5 बजे योग क्लास के लिए निकल जाती हूं. वहां सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक लगातार अभ्यास करती हूं. इसके बाद घर जाकर पढ़ाई करती हूं और फिर स्कूल जाती हूं. स्कूल का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है. स्कूल से लौटने के बाद फिर शाम 5 बजे से 7 बजे तक योग की प्रैक्टिस करती हूं. रात में पढ़ाई करती हूं और अगले दिन की तैयारी करती हूं.





सवाल: आज के दौर में बच्चे मोबाइल में ज्यादा समय बिताते हैं, आप कैसे संतुलन बनाती हैं ?

जवाब: सच कहूं तो मैं मोबाइल बहुत कम देखती हूं. मेरे भाई ही ज्यादातर मोबाइल अपने पास रखते हैं. जब वह साथ होते हैं तभी कुछ देर मोबाइल देख लेती हूं. मैं रील्स देखने में समय बर्बाद नहीं करती. सोशल मीडिया पर मेरे योग के वीडियो जरूर पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन वह काम भी मेरे भाई ही संभालते हैं. मेरा मानना है कि मोबाइल का उपयोग जरूरत और सीखने के लिए होना चाहिए, समय बर्बाद करने के लिए नहीं.

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आपकी फिटनेस का राज क्या है?

मैं घर का बना खाना ज्यादा खाती हूं, मैदे से बनी चीजें बिल्कुल नहीं खाती और ज्यादा शक्कर वाले उत्पादों से भी दूरी रखती हूं. मेरा मानना है कि अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है. इसलिए खानपान पर विशेष ध्यान देती हूं.

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योग के फायदे क्या हैं ?

योग सिर्फ शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं है. यह मानसिक रूप से भी हमें मजबूत बनाता है. जब मन शांत होता है तो पढ़ाई में भी ध्यान लगता है, जो पढ़ते हैं वह आसानी से याद रहता है. त्राटक, प्राणायाम और कई अन्य योग क्रियाएं एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं. आज के समय में हर व्यक्ति को योग करना चाहिए.

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आम लोगों और बच्चों को योग के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी ?

मैं यही कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति को रोज कम से कम एक घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालना चाहिए. योग, व्यायाम या कोई भी शारीरिक गतिविधि स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़े लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है। नियमित योग करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है.

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क्या आप दूसरों को भी प्रशिक्षण देती हैं ?

जी हां, मैं अपने स्कूल के कुछ बच्चों को योग सिखाती हूं. मुझे उनमें कुछ बच्चे ऐसे लगे जो काफी लचीले हैं और योग में अच्छा कर सकते हैं, इसलिए मैंने उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया. अगर मेरे अनुभव से किसी और बच्चे का भविष्य बन सकता है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं है.

खेलों में करियर बनाने वाले बच्चों के लिए क्या अवसर हैं ?

आज खेलों में बहुत अच्छे अवसर हैं. जो बच्चे खेलो इंडिया जैसी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से कई तरह की सुविधाएं और अवसर मिलते हैं. इसलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलों को भी गंभीरता से लेना चाहिए.

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खेल के अलावा भविष्य में क्या बनना चाहती हैं ?

मैं योग में आगे बढ़ना चाहती हूं, लेकिन इसके साथ मेरा सपना राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की तैयारी करके भारतीय नौसेना या फिर IAS अधिकारी बनना चाहती हूं. मैं चाहती हूं कि देश सेवा के किसी भी बड़े मंच पर मुझे काम करने का अवसर मिले.

योग के अलावा और किन गतिविधियों में रुचि है ?

मुझे योग नृत्य भी बहुत पसंद है. हमारे योगा प्रतियोगिताओं में यह भी शामिल रहता है. इसकी तैयारी मेरे भाई करवाते हैं. मैं खेलो इंडिया, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के कई बड़े कार्यक्रमों में योग नृत्य का प्रदर्शन कर चुकी हूं. हाल ही में 19 जून को मेडिकल कॉलेज में आयोजित सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में भी योग नृत्य की प्रस्तुति दी थी.

योग दिवस और अन्य कार्यक्रमों में आपका अनुभव कैसा रहा ?

पिछले 2 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं एयरपोर्ट जा रही हूं. वहां कर्मचारियों को योग करवाती हूं और योग के महत्व के बारे में बताती हूं. यह अनुभव मेरे लिए बहुत खास रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा लोगों तक योग का संदेश पहुंचता है,

आपकी सफलता में स्कूल का कितना योगदान है ?

पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां मुझे उतना सहयोग नहीं मिला. लेकिन जब मैं शासकीय दानी गर्ल्स स्कूल में आई तो यहां प्राचार्य और शिक्षकों ने मेरा पूरा साथ दिया. जब भी मुझे प्रतियोगिता में जाना होता है तो स्कूल प्रबंधन यात्रा की व्यवस्था करता है. मेरी क्लास टीचर भी हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में भाग लूं और आगे बढ़ूं.

आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी ?

आजकल बच्चे मोबाइल पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, इससे आंखों पर असर पड़ रहा है और कम उम्र में चश्मा लग रहा है. मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि मोबाइल का उपयोग सिर्फ जरूरी और फायदेमंद चीजों के लिए करें. पढ़ाई करें, नई जानकारी हासिल करें, लेकिन समय का सही उपयोग करें. पढ़ाई के साथ खेल और योग को भी महत्व दें, क्योंकि दोनों ही जीवन में सफलता के लिए जरूरी हैं.



संघर्ष, अनुशासन और सपनों की कहानी

साल 2021 से लेकर 2025-26 तक नंदनी निर्मलकर ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की अनेक प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया. खेलो इंडिया, योगासन भारत, एसजीएफआई, योगा ओलंपियाड और वेस्ट ज़ोन नेशनल योगासन प्रतियोगिता जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर स्वर्णिम सफलता हासिल करने वाली नंदनी आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गई हैं. 14 स्वर्ण और 2 रजत पदकों के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और त्याग छिपा है. योग की साधना के साथ NDA, नेवी और IAS बनने जैसे बड़े सपने देखने वाली रायपुर की यह बेटी साबित कर रही है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदार हो, तो सफलता जरूर मिलती है.

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