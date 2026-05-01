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CSJMU कैंपस में कल से सम सेमेस्टर परीक्षाएं; 14 हजार से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल, दो पालियों में होंगे EXAM

मीडिया प्रभारी डा. दिवाकर अवस्थी ने बताया कि 20 मई तक संचालित रहेंगी परीक्षाएं.

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CSJMU (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 3:41 PM IST

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कानपुर : शहर के कल्याणपुर थाना स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं शनिवार दो मई से शुरू हो रही हैं. परिसर की यह परीक्षाएं आगामी 20 मई तक संचालित रहेंगी. इन परीक्षाओं में विश्वविद्यालय परिसर के अंतर्गत संचालित 140 प्रोग्राम के 1276 पेपरों में करीब 14 हजार से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे. शुक्रवार को यह जानकारी विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डा. दिवाकर अवस्थी ने दी.

"पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से होगी" : उन्होंने बताया कि यह परीक्षाएं दो पालियों में कराई जाएंगी. पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक होगी. वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी. इस परीक्षा के लिए परिसर के 19 विभागों को परीक्षा केंद्र भी बनाया गया है.

"दूसरे विभाग के शिक्षकों को बनाया जाएगा कक्ष निरीक्षक" : कैंपस के परीक्षा प्रभारी डा. बीपी सिंह के अनुसार, इस सम सेमेस्टर की परीक्षा में दूसरे सेमेस्टर के 6057, चौथे सेमेस्टर के 4510, छठवें सेमेस्टर के 2709, आठवें सेमेस्टर के 659 और 10वें सेमेस्टर के 58 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे.

विवि परिसर की परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दूसरे विभाग के शिक्षकों को कक्ष निरीक्षक बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर छात्रों से अपेक्षा की जाती है वह परीक्षा में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक साम्रगी न लाएं. पकड़े जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस बार परीक्षाएं छात्रों के स्वविभाग में कराई जा रही हैं.

75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य : परीक्षा प्रभारी ने बताया कि सम सेमेस्टर की परीक्षा में वही छात्र शामिल हो पाएंगे, जिनकी कक्षा में 75 फीसदी उपस्थिति पूरी होगी. उन्होंने बताया कि जिन छात्रों की 75 फीसदी उपस्थिति नहीं पूरी थी, उनकी रेमेडियल क्लास करवाकर उपस्थिति पूरी करवाई गई है. इसके बाद भी अगर किसी विद्यार्थी की 75 फीसदी उपस्थिति पूरी नहीं हुई तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा.


बिना प्रवेश पत्र पर नहीं मिलेगी एंट्री : कैंपस परीक्षा प्रभारी के द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों में बिना प्रवेश पत्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी. छात्र-छात्राओं को अपने साथ प्रवेश-पत्र लेकर आना आवश्यक है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि वह परीक्षा केंद्र में मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ईयरबड, ईयरफोन, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री लेकर न आएं.

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