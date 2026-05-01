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CSJMU कैंपस में कल से सम सेमेस्टर परीक्षाएं; 14 हजार से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल, दो पालियों में होंगे EXAM

कानपुर : शहर के कल्याणपुर थाना स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं शनिवार दो मई से शुरू हो रही हैं. परिसर की यह परीक्षाएं आगामी 20 मई तक संचालित रहेंगी. इन परीक्षाओं में विश्वविद्यालय परिसर के अंतर्गत संचालित 140 प्रोग्राम के 1276 पेपरों में करीब 14 हजार से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे. शुक्रवार को यह जानकारी विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डा. दिवाकर अवस्थी ने दी.

"पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से होगी" : उन्होंने बताया कि यह परीक्षाएं दो पालियों में कराई जाएंगी. पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक होगी. वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी. इस परीक्षा के लिए परिसर के 19 विभागों को परीक्षा केंद्र भी बनाया गया है.

"दूसरे विभाग के शिक्षकों को बनाया जाएगा कक्ष निरीक्षक" : कैंपस के परीक्षा प्रभारी डा. बीपी सिंह के अनुसार, इस सम सेमेस्टर की परीक्षा में दूसरे सेमेस्टर के 6057, चौथे सेमेस्टर के 4510, छठवें सेमेस्टर के 2709, आठवें सेमेस्टर के 659 और 10वें सेमेस्टर के 58 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे.

विवि परिसर की परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दूसरे विभाग के शिक्षकों को कक्ष निरीक्षक बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर छात्रों से अपेक्षा की जाती है वह परीक्षा में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक साम्रगी न लाएं. पकड़े जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस बार परीक्षाएं छात्रों के स्वविभाग में कराई जा रही हैं.

