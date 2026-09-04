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रोहतक में भगवान श्रीकृष्ण भी चलाने लगे इंस्टाग्राम, Gen-Z के लिए विशेष संदेश, झांकी बनी आकर्षण का केंद्र

जन्माष्टमी की धूम के बीच रोहतक में एक विशेष झांकी में भगवान श्रीकृष्ण इंस्टाग्राम चलाते हुए Gen-Z को सोशल मीडिया पर विशेष संदेश दिया है.

Janmashtami 2026
मंदिर में झांकिया देखने पहुंचे श्रद्धालु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 4, 2026 at 3:40 PM IST

4 Min Read
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रोहतकः श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर शहर के प्राचीन दुर्गा भवन मंदिर में इस बार भी भव्य और मनमोहक झांकियां तैयार की गई हैं. आगरा से आए कारीगरों द्वारा मंदिर परिसर में करीब 25 स्वचालित झांकियां बनाई गई हैं, जिनमें भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर उनकी विभिन्न लीलाओं और कंस वध तक की कथा को आकर्षक अंदाज में दर्शाया गया है. इस झांकी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमे प्रभु श्रीकृष्ण के हाथों में मोबाइल है, जिसके माध्यम से वे युवाओं को टेक्नोलॉजी के अनावश्यक प्रयोग से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं. बिजली से संचालित इन झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है.

सोशल मीडिया के दौर में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाः इन झांकियों में दो झांकिया श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इसमें भगवान श्रीकृष्ण के हाथ में मोबाइल फोन दिखाया गया है और वह इंस्टाग्राम चलाते नजर आ रहे हैं. आधुनिक तकनीक और धार्मिक आस्था के इस अनोखे मेल को देखकर श्रद्धालु भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं. खासकर युवा झांकी के पास सेल्फी लेते और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं. यह झांकी सोशल मीडिया के दौर में भगवान श्रीकृष्ण की लीला को नए अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास मानी जा रही है ओर युवाओ को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करना हानिकारक हो सकता है. वंही दूसरी झांकी में संदेश दिया गया है कि आज पर्यावरण को देखते हुए पेड़ लगाना कितना जरूरी है.

दुर्गा भवन मंदिर रोहतक (ETV Bharat)

'समाज, संस्कृति और पर्यावरण से जुड़कर रहना चाहिए': श्रद्धालु कशिश ने बताया कि "झांकी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की झांकी के एक-एक सीन में अलग-अलग संदेश दिया है. इस झांकी में श्रीकृष्ण ने साफ संदेश दिया है समाज, संस्कृति और पर्यावरण से जुड़कर रहना चाहिए. अनावश्यक टेक्नोलॉजी/मोबाइल फोन खासकर सोशल मीडिया से दूर रहना चहिए. सोशल मीडिया के समय की बर्बादी होती है. आई साइट प्रभावित होता है. भगवान श्रीकृष्ण के जमाने में मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए वे अपने आसपास के लोगों के साथ टाइम बीताते थे. प्रकृति के साथ अटैच रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधे लगाना चाहिए."

बाल्यकाल से लेकर कंस वध की झांकीः दुर्गा भवन मंदिर ट्रस्ट के प्रधान आचार्य विनोद ने बताया कि मंदिर में हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष झांकियां तैयार करवाई जाती हैं. इन झांकियों को तैयार करने के लिए आगरा से विशेष कारीगर बुलाए जाते हैं. इस बार भी कारीगरों ने श्रीकृष्ण के बाल्यकाल से लेकर कंस वध तक की विभिन्न लीलाओं को स्वचालित झांकियों के माध्यम से जीवंत रूप देने का प्रयास किया है.

3डी लाइटों और फूलों की आकर्षक सजावटः मंदिर को जन्माष्टमी के अवसर पर आकर्षक 3डी लाइटों और फूलों से भी सजाया गया है. झांकियों के दर्शन करने के लिए रोहतक के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

झांकी में दर्शायी गई है पर्यावरण की महत्ताः झांकियां देखने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि "वे हर वर्ष जन्माष्टमी पर दुर्गा भवन मंदिर आते हैं. भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं को झांकियों के माध्यम से देखना उन्हें बेहद अच्छा लगता है. श्रद्धालुओं ने कहा कि इन झांकियों से सनातन संस्कृति और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं के प्रति आस्था और भी मजबूत होती है. इन झकियों मे पर्यावरण को लेकर भी दर्शाया गया है कि आज पेड़ लगाना कितना जरूरी हो गया है और हर व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए. ।

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