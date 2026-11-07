दिवाली पर शगुन के लिए खरीदते हैं बही खाते...अब घटी बिक्री
डिजिटल युग में भी हाथ बही का विशेष महत्व है.लक्ष्मी पूजन के लिए करते इस्तेमाल.
Published : November 7, 2026 at 10:24 AM IST
भीलवाड़ा: दिवाली (Diwali 2026) पर लाल कपड़े वाले बही-खाते खरीदने और उनकी पूजा की परंपरा है. डिजिटल दौर में भी व्यापारी इस परंपरा को समृद्धि और खुशहाली से जोड़ते हैं. भीलवाड़ा में भी दीपावली पर मां लक्ष्मी के पूजन के लिए हाथ बही का इस्तेमाल होता है. हालांकि गत वर्षों के मुकाबले इसकी बिक्री घटी है.दिवाली पर व्यवसायी बही खाते की पूजा कर नए वित्तीय वर्ष का श्रीगणेश करते हैं. इधर, खुदरा व्यापारी इस बार ग्राहकी कम होने की बात कह रहे हैं. उनका मानना है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारा कारोबार घटा दिया.
स्थानीय नागरिक मुरलीमनोहर ने बताया कि वे लक्ष्मी पूजन के लिए हाथ बही खरीदने बाजार आए हैं. डिजिटल युग में भी हाथ बही का विशेष महत्व है. बिना बही खाते के दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा अधूरी है. बही खाते की पुरानी परंपरा चली आ रही है. पिताजी भी बही खाते से ही व्यवसाय की शुरुआत करते थे. वर्तमान में भी हम बही खाता खरीद रहे हैं.
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पूजा करने का शगुन: बही खाता विक्रेता सुमित जैन बोले, वर्तमान कंप्यूटर युग में बड़ी इंडस्ट्री के मालिक लेजर बुक ले रहे हैं. शगुन के साथ पूजा करते हैं और अकाउंट मेंटेन करते हैं. इस बार दीपावली पर बही खातों की ग्राहकी कम है. ऑटो पार्ट्स व्यवसाय आशीष राजस्थला ने कहा, हर वर्ष दीपावली पर दुपहिया वाहनों को ठीक कराने के समय अच्छी ग्राहकी होती थी, लेकिन वर्तमान में व्यापार मंदा है.
ऐसे करते हैं शुरुआत: पौराणिक काल से दुकानदार, उद्योगपति, व्यापारी मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान हाथ बही पर श्री, तिलक एवं स्वास्तिक लिखते थे. इससे व्यापार की शुरुआत करते थे. मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करते. अब हाथ बही की बिक्री कम हो गई है. सिर्फ लक्ष्मी पूजन के समय शगुन के लिए ही इसे इस्तेमाल करते हैं.
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