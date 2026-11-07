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दिवाली पर शगुन के लिए खरीदते हैं बही खाते...अब घटी बिक्री

भीलवाड़ा में एक दुकान पर सजी बही खाता ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: दिवाली (Diwali 2026) पर लाल कपड़े वाले बही-खाते खरीदने और उनकी पूजा की परंपरा है. डिजिटल दौर में भी व्यापारी इस परंपरा को समृद्धि और खुशहाली से जोड़ते हैं. भीलवाड़ा में भी दीपावली पर मां लक्ष्मी के पूजन के लिए हाथ बही का इस्तेमाल होता है. हालांकि गत वर्षों के मुकाबले इसकी बिक्री घटी है.दिवाली पर व्यवसायी बही खाते की पूजा कर नए वित्तीय वर्ष का श्रीगणेश करते हैं. इधर, खुदरा व्यापारी इस बार ग्राहकी कम होने की बात कह रहे हैं. उनका मानना है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारा कारोबार घटा दिया.