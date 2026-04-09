मौसम में बदलाव से पर्यटकों की संख्या में उतार-चढ़ाव, ऑफ सीजन में भी पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की रौनक
आमेर महल में इन दिनों चार हजार पर्यटक प्रतिदिन आ रहे हैं. अधिकांश पर्यटक दिल्ली, गुड़गांव, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से आ रहे हैं.
Published : April 9, 2026 at 8:08 PM IST
जयपुर: पर्यटन उद्योग ऑफ सीजन की ओर जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश के चलते मौसम ठंडा होने से पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की रौनक देखी जा रही है. वीकेंड और अवकाश के दिन जयपुर के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर अच्छी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए पहुंच रहे हैं. धीरे-धीरे गर्मी बढ़ने के साथ ही ऑफ सीजन शुरू हो जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से मौसम काफी सुहावना देखने को मिल रहा है. वहीं आमेर मावठा में बोटिंग भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है.
आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि अप्रैल के महीने में पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मौसम ठंडा बना हुआ है, जिसकी वजह से अच्छी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. वीकेंड और अवकाश के दिन अच्छी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए पहुंच रहे हैं. पिछले शुक्रवार, शनिवार और रविवार को काफी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि दिल्ली, गुड़गांव, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से अधिकांश पर्यटक आ रहे हैं. अभी रोजाना करीब 4 हजार पर्यटक आमेर महल में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं. आमेर मावठा में बोटिंग शुरू होने से आमेर महल में पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा है.
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वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि सुहावने मौसम के चलते पर्यटन स्थलों पर पर्यटक आ रहे हैं. पर्यटन उद्योग ऑफ सीजन की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटक स्थलों पर रौनक देखी जा रही है. अक्टूबर से पर्यटक सीजन की शुरुआत हो जाती है, जो फरवरी के अंत तक चलता है. धीरे-धीरे गर्मी बढ़ने के साथ ही ऑफ सीजन शुरू हो जाता है. पिछले कुछ समय से मौसम काफी सुहावना देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अच्छी संख्या में पर्यटक देखने को मिल रहे हैं. स्थानीय पर्यटकों के साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी पर्यटक आ रहे हैं.
आमेर घूमने आए पर्यटक जयपाल ने कहा कि आमेर महल में घूमकर बहुत आनंद आया. पुराने किले-महलों में घूमकर इतिहास पता चलता है. बच्चों का ज्ञान भी बढ़ता है. ऐतिहासिक महलों में घूमकर बहुत ज्ञान मिलता है. साथ ही दूसरे पर्यटकों ने कहा कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जो हमने कभी नहीं देखीं, वे हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जो यहां आकर देखने को मिलीं. मौसम भी सामान्य बना हुआ है, न तो तेज गर्मी है और न ही सर्दी. ऐसे में काफी आनंद ले रहे हैं.