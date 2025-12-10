ETV Bharat / state

ESMA लागू होने के बाद भी सिरसा में स्वास्थ्य सुविधाएं बेपटरी, डॉक्टरों की कुर्सियां खाली, मरीज परेशान

आज ESMA लागू होने के बाद भी सिरसा में तीसरे दिन डॉक्टर हड़ताल पर रहे. इससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है.

DOCTORS STRIKE IN HARYANA
ESMA लागू होने के बाद भी सिरसा में स्वास्थ्य सुविधाएं बेपटरी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 10, 2025 at 7:44 PM IST

3 Min Read
सिरसाः हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे भी जारी रही. हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर पहले डॉक्टरों की ओर से 8-9 दिसंबर को हड़ताल की घोषणा की गई थी. मांगें पूरी नहीं होने पर 10 दिसंबर से प्रदेश भर के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. अनिश्चितकालीन हड़ताल को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ESMA (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया. इसके बाद भी डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे. इससे सिरसा जिले में मरीजों की परेशानी बढ़ गई. डॉक्टरों की कुर्सियां खाली है और मरीज इलाज के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं. बता दें कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (SMO) की पदों पर सीधी भर्ती, एसीपी की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं.

कई घंटों से मरीज इलाज के इंतजार मेंः डॉक्टर की हड़ताल के चलते मरीजों और उनके रिश्तेदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सरकार ने डॉक्टरों की हड़ताल को बेअसर करने के लिए दूसरे जिलों के डॉक्टरों को विकल्प के तौर पर नियुक्त किया है. इसी कड़ी में सिरसा में भी सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए है. सिरसा के नागरिक अस्पताल में ओपीडी देखने के लिए अस्थाई तौर पर और डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है. वैकल्पिक डॉक्टर की व्यवस्था होने के बावजूद सिरसा के नागरिक अस्पताल में इलाज करवाने आ रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मरीजों को डॉक्टर की स्ट्राइक के चलते इलाज के लिए कई घंटों का इंतज़ार करना पड़ रहा है.

डॉक्टरों की कुर्सियां खाली, मरीज परेशान (Etv Bharat)

डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशानीः सिरसा के नागरिक अस्पताल में हड़ताल का असर दिखा. ओपीडी में कुछ ही विभागों में डॉक्टर दिखे. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत तैनात डॉक्टरों ने ओपीडी में मरीजों को देखा. जांच के बाद दवाइयां दी गई. हालांकि डॉक्टरों की संख्या काफी कम रही. इस दौरान कई मरीजों और परिजनों ने डॉक्टरों की कमी के कारण इलाज में परेशानी की बात कही.

हड़ताल के कारण इलाज प्रभावितः एक मरीज के परिजन रवि कुमार ने बताया कि "वो सिरसा के नागरिक अस्पताल में अपने बीमार पिता का इलाज करवाने के लिए आए हैं. लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल के कारण इलाज नहीं हो पाया है."

20 किलोमीटर दूर से आई, बिना इलाज के वापस लौटींः इलाज कराने के लिए आई विद्या देवी का कहना है कि "वो नागरिक अस्पताल सिरसा में इलाज करवाने आई हैं लेकिन डॉक्टर नहीं मिले हैं. तकरीबन 20 किलोमीटर दूर से अस्पताल में इलाज करवाने आए हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले. मेरे साथ अस्पताल में आने के लिए कोई घर में नहीं है. आज तो पड़ोसी को लेकर आई हूं लेकिन अब आगे मेरे साथ कोई नहीं आएगा तो मैं कैसे आऊंगी."

