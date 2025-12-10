ETV Bharat / state

ESMA लागू होने के बाद भी सिरसा में स्वास्थ्य सुविधाएं बेपटरी, डॉक्टरों की कुर्सियां खाली, मरीज परेशान

सिरसाः हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे भी जारी रही. हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर पहले डॉक्टरों की ओर से 8-9 दिसंबर को हड़ताल की घोषणा की गई थी. मांगें पूरी नहीं होने पर 10 दिसंबर से प्रदेश भर के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. अनिश्चितकालीन हड़ताल को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ESMA (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया. इसके बाद भी डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे. इससे सिरसा जिले में मरीजों की परेशानी बढ़ गई. डॉक्टरों की कुर्सियां खाली है और मरीज इलाज के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं. बता दें कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (SMO) की पदों पर सीधी भर्ती, एसीपी की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं.

कई घंटों से मरीज इलाज के इंतजार मेंः डॉक्टर की हड़ताल के चलते मरीजों और उनके रिश्तेदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सरकार ने डॉक्टरों की हड़ताल को बेअसर करने के लिए दूसरे जिलों के डॉक्टरों को विकल्प के तौर पर नियुक्त किया है. इसी कड़ी में सिरसा में भी सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए है. सिरसा के नागरिक अस्पताल में ओपीडी देखने के लिए अस्थाई तौर पर और डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है. वैकल्पिक डॉक्टर की व्यवस्था होने के बावजूद सिरसा के नागरिक अस्पताल में इलाज करवाने आ रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मरीजों को डॉक्टर की स्ट्राइक के चलते इलाज के लिए कई घंटों का इंतज़ार करना पड़ रहा है.