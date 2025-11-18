ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में कागजी कार्रवाई में फंसा खुद के आशियाने का सपना, मंजूरी के महीनों के बाद भी नहीं मिला पैसा

छिंदवाड़ा नगर निगम ने 903 लोगों की सूची प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग को भेजी थी. स्थानीय स्तर पर सेंक्शन भी आ गया, लेकिन महीनों बाद भी राशि नहीं आई है. पहली किश्त का इंतजार कर रहे हितग्राही मकान निर्माण काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं. हितग्राहियों के खाते में ये राशि कब तक आ पाएगी, इसका जवाब अधिकारियों के पास भी नहीं है.

छिंदवाड़ा: प्रधानमंत्री आवास योजना खुद के घर का सपना देखने वाले गरीबों के लिए किसी जादुई चिराग जैसा है. लेकिन बजट की कमी की वजह से यह योजना लोगों के अरमानों पर पानी फेर रही है. छिंदवाड़ा नगर निगम में सैकड़ो ऐसे हितग्राही हैं जिनके नाम पर सहमति तो हो गई है लेकिन बजट नहीं मिलने से मकान नहीं बन पा रहा है.

2 फेज में भेजे नाम तीसरे की तैयारी

नगर निगम के सब इंजीनियर सचिन पाटिल ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत नगर निगम ने मई में 493 और अगस्त में 410 हितग्राहियों की सूची तैयार की थी. लंबी जांच प्रक्रिया के बाद निगम ने पाया कि ये हितग्राही पीएस आवास योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं. कायदे से चयनित सूची में नाम आने के बाद इन हितग्राहियों को प्रथम किश्त के रूप में मिलने वाली एक लाख रुपए की राशि अब तक मिल जानी थी. लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी ये राशि नगर निगम को नहीं मिल पाई है.

अधिकारियों का कहना है कि राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में आएगी, जिसके कारण लेटलतीफी हो रही है. 903 हितग्राहियों की दो डीपीआर शासन को पहुंचाई जा चुकी है, तीसरी डीपीआर तैयार है. इस बार पैसा शासन से सीधे हितग्राहियों के खाते में आना है. तीसरी सूची भी तैयार हो गई है. फाइनल लिस्ट में 191 नाम हैं. पहले ये प्रस्ताव एमआईसी में पास किया जाएगा. इसके बाद कलेक्टर की अनुमति के बाद इसे शासन को पहुंचाया जाएगा. अब तक दो डीपीआर शासन को पहुंचाई जा चुकी है, ये तीसरी डीपीआर होगी.

प्रक्रिया बदली, इसलिए लेटलतीफी

नगर निगम महापौर विक्रम आहके ने बताया "पीएम आवास योजना की प्रक्रिया बदल चुकी है. पहले पीएम आवास के चिह्नित हितग्राहियों के खाते में नगर निगम के माध्यम से राशि उनके खाते में जाती थी. शासन पहले नगर निगम और उसके बाद निगम हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर करता था, लेकिन अब सीधे खाते में पैसा जाना है. हितग्राहियों की कागजी प्रक्रिया में देर लगती है, इस कारण बजट आने में देरी हो रही है."