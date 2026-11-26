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एक के बाद एक मुकदमे, आखिरकार किस ओर जा रहा अंकिता भंडारी हत्याकांड केस?

अंकिता के माता-पिता, वीरेंद्र सिंह भंडारी और सोनी देवी ने आरोप लगाया कि हरिद्वार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद आर्य और अनुज पुंडीर ने उनकी बेटी की निजी चैट के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक किए. परिजनों का कहना है कि हत्या के बाद अब बेटी के चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है. इसे निजता और गरिमा पर हमला बताते हुए परिवार ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की.

तत्काल मुकदमा दर्ज न होने पर परिजनों ने 25 नवंबर को देहरादून के गांधी पार्क में धरना शुरू कर दिया. इसके बाद वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंचे. अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरुगेशन और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप से मुलाकात के बाद राजपुर थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई. यह मुकदमा आईटी एक्ट की धारा 66C, 66D और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356(2) व 79 के तहत दर्ज हुआ है. अब इस मामले की जांच हरिद्वार ट्रांसफर की जा रही है.

उर्मिला के बाद अब सुरेश राठौर की बारी, नार्को टेस्ट पर टिकी नजरें: पिछले कुछ दिनों से इस हत्याकांड में कथित 'वीआईपी' की भूमिका का सवाल फिर से चर्चा में है. इसकी शुरुआत तब हुई जब अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कीं. इनमें पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर के साथ बातचीत होने का दावा किया गया है. इस बातचीत में कथित वीआईपी का जिक्र आने से प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था.

इस पूरे विवाद की सत्यता की जांच अब सीबीआई कर रही है. इसी सिलसिले में सीबीआई ने उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को नोटिस जारी कर नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति मांगी थी. दोनों ने अदालत के समक्ष परीक्षण के लिए सहमति दी.

13 नवंबर को देहरादून स्थित सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान उर्मिला सनावर ने भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सहमति दी. अदालत ने दोनों परीक्षण गुजरात के गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कराने की प्रक्रिया को मंजूरी दी थी. उर्मिला ने अदालत में कहा था कि वह अंकिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी जांच से गुजरने को तैयार हैं. उन्होंने यह मांग भी उठाई थी कि मुख्य दोषी पुलकित आर्य का भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए.

राठौर की बारी: इसके बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर 23 नवंबर को नार्को टेस्ट के लिए गुजरात रवाना हुए. गुजरात जाने से पहले सुरेश राठौर ने कहा था कि वो सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग करेंगे. 24 नवंबर को सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट होना था, लेकिन 26 नवंबर को उनके जो मेडिकल टेस्ट किए गए, उसमें वो फिट नहीं पाए. इसी वजह से अभी तक उनका नार्को टेस्ट नहीं हो पाया है. राठौर ने भी बताया कि मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय होगा.

उधर, उर्मिला सनावर ने सुरेश राठौर के मेडिकल परीक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि राठौर टेस्ट से बचने के लिए स्वास्थ्य संबंधी बहाने बना रहे हैं. दूसरी ओर उर्मिला ने पहले यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें नार्को टेस्ट से पीछे हटाने के लिए 25 लाख रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी देने का प्रस्ताव दिया गया था. उन्होंने इस संबंध में स्वामी दर्शन भारती उर्फ जीडीएस रावत का नाम लिया था. फिलहाल दर्शन भारती ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया था. ऐसे में अब इस मामले में नार्को टेस्ट की प्रक्रिया के साथ-साथ इन आरोप-प्रत्यारोपों की सच्चाई भी जांच के दायरे में है. इतना भी तय है कि दोनों लोग जब देहरादून वापसी करेंगे तो फिर से इस मामले मे नया मोड आना लाजमी है.

कांग्रेस का सवाल, सरकार कब देगी वीआईपी पर जवाब: अंकिता प्रकरण के ताजा घटनाक्रम ने कांग्रेस को भाजपा सरकार पर हमला बोलने का एक और अवसर दे दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल लगातार कथित वीआईपी की भूमिका और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं. पार्टी का कहना है कि सरकार को शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन माता-पिता को अपनी बेटी की निजता और सम्मान की रक्षा के लिए धरने पर बैठना पड़ा.