एक के बाद एक मुकदमे, आखिरकार किस ओर जा रहा अंकिता भंडारी हत्याकांड केस?
चार साल बाद भी अंकिता भंडारी हत्याकांड की गुत्थी सुझलने के बजाए नए-नए मुकदमों के कारण उलझती जा रही है. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 26, 2026 at 7:20 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड चार साल बाद भी सियासत के केंद्र में है. कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार गरमाए हुए है, जिससे इस पर जमकर राजनीति हो रही है. इसी बीच, मुख्य दोषी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और उनके अधिवक्ता अनुज पुंडीर के खिलाफ देहरादून में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर अंकिता की निजी व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक करने का आरोप है.
अंकिता के माता-पिता, वीरेंद्र सिंह भंडारी और सोनी देवी ने आरोप लगाया कि हरिद्वार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद आर्य और अनुज पुंडीर ने उनकी बेटी की निजी चैट के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक किए. परिजनों का कहना है कि हत्या के बाद अब बेटी के चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है. इसे निजता और गरिमा पर हमला बताते हुए परिवार ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की.
तत्काल मुकदमा दर्ज न होने पर परिजनों ने 25 नवंबर को देहरादून के गांधी पार्क में धरना शुरू कर दिया. इसके बाद वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंचे. अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरुगेशन और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप से मुलाकात के बाद राजपुर थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई. यह मुकदमा आईटी एक्ट की धारा 66C, 66D और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356(2) व 79 के तहत दर्ज हुआ है. अब इस मामले की जांच हरिद्वार ट्रांसफर की जा रही है.
अंकिता भंडारी चैट सार्वजनिक प्रकरण, FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे विनोद आर्य #ankitabhandaricase #ankitabhandarinews #ankitabhandarimurdercase #vinodarya खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/DYnDPIU5cx https://t.co/aUGrGeAjAi— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 26, 2026
उर्मिला के बाद अब सुरेश राठौर की बारी, नार्को टेस्ट पर टिकी नजरें: पिछले कुछ दिनों से इस हत्याकांड में कथित 'वीआईपी' की भूमिका का सवाल फिर से चर्चा में है. इसकी शुरुआत तब हुई जब अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कीं. इनमें पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर के साथ बातचीत होने का दावा किया गया है. इस बातचीत में कथित वीआईपी का जिक्र आने से प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था.
इस पूरे विवाद की सत्यता की जांच अब सीबीआई कर रही है. इसी सिलसिले में सीबीआई ने उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को नोटिस जारी कर नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति मांगी थी. दोनों ने अदालत के समक्ष परीक्षण के लिए सहमति दी.
13 नवंबर को देहरादून स्थित सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान उर्मिला सनावर ने भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सहमति दी. अदालत ने दोनों परीक्षण गुजरात के गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कराने की प्रक्रिया को मंजूरी दी थी. उर्मिला ने अदालत में कहा था कि वह अंकिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी जांच से गुजरने को तैयार हैं. उन्होंने यह मांग भी उठाई थी कि मुख्य दोषी पुलकित आर्य का भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए.
अंकिता की चैट सार्वजनिक करने का प्रकरण, विनोद आर्य और अधिवक्ता अनुज पुंडीर पर मुकदमा दर्ज @pushkardhami @ukcmo @BJP4UK @INCUttarakhand खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/MMVOHs4VSk https://t.co/wY8H2HeD6w— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 25, 2026
राठौर की बारी: इसके बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर 23 नवंबर को नार्को टेस्ट के लिए गुजरात रवाना हुए. गुजरात जाने से पहले सुरेश राठौर ने कहा था कि वो सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग करेंगे. 24 नवंबर को सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट होना था, लेकिन 26 नवंबर को उनके जो मेडिकल टेस्ट किए गए, उसमें वो फिट नहीं पाए. इसी वजह से अभी तक उनका नार्को टेस्ट नहीं हो पाया है. राठौर ने भी बताया कि मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय होगा.
उधर, उर्मिला सनावर ने सुरेश राठौर के मेडिकल परीक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि राठौर टेस्ट से बचने के लिए स्वास्थ्य संबंधी बहाने बना रहे हैं. दूसरी ओर उर्मिला ने पहले यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें नार्को टेस्ट से पीछे हटाने के लिए 25 लाख रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी देने का प्रस्ताव दिया गया था. उन्होंने इस संबंध में स्वामी दर्शन भारती उर्फ जीडीएस रावत का नाम लिया था. फिलहाल दर्शन भारती ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया था. ऐसे में अब इस मामले में नार्को टेस्ट की प्रक्रिया के साथ-साथ इन आरोप-प्रत्यारोपों की सच्चाई भी जांच के दायरे में है. इतना भी तय है कि दोनों लोग जब देहरादून वापसी करेंगे तो फिर से इस मामले मे नया मोड आना लाजमी है.
गांधी पार्क में घरने पर बैठे अंकिता के माता-पिता, विनोद आर्य की बढ़ेंगी मुश्किलें @pushkardhami @ukcmo @BJP4UK @INCUttarakhand खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/xlsa5g2RIo https://t.co/nEETtJsfRc— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 25, 2026
कांग्रेस का सवाल, सरकार कब देगी वीआईपी पर जवाब: अंकिता प्रकरण के ताजा घटनाक्रम ने कांग्रेस को भाजपा सरकार पर हमला बोलने का एक और अवसर दे दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल लगातार कथित वीआईपी की भूमिका और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं. पार्टी का कहना है कि सरकार को शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन माता-पिता को अपनी बेटी की निजता और सम्मान की रक्षा के लिए धरने पर बैठना पड़ा.
गोदियाल का कहना है कि,
परिवार को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है और वीआईपी से जुड़े सवालों के जवाब भी सामने आने चाहिएं. यदि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती, तो परिजनों को सड़क पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती. जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह निष्पक्ष जांच और न्याय मिलने तक आवाज उठाती रहेगी.
- गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस -
भाजपा का पलटवार: दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस के इस अभियान को राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बताया है. भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कांग्रेस की 'न्याय यात्रा' पर आरोप लगाया था कि पार्टी इस हत्याकांड को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तलाश रही है. उन्होंने कहा था कि,
कांग्रेस महिला सम्मान की बात तो करती है, लेकिन महिला उत्पीड़न के अन्य मामलों में उसका रवैया अलग दिखता है. कांग्रेस को अन्य मामलों में भी समान रूप से आवाज उठानी चाहिए.
- विनोद चमोली, प्रदेश प्रवक्ता -
भाजपा का पक्ष है कि मुख्य आरोपियों को अदालत से सजा मिल चुकी है और कथित वीआईपी से जुड़े नए दावों की जांच सीबीआई कर रही है. इसलिए एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए. हालांकि, विनोद आर्य के खिलाफ दर्ज ताजा जीरो एफआईआर और वीआईपी प्रकरण पर उठ रहे सवालों को लेकर सरकार को भी अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा.
अंकिता के लिए न्याय की मांग को लेकर उसके माता -पिता गांधी पार्क में बैठे. अंकिता भंडारी के माता-पिता अंकिता हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य के पिता व भाजपा नेता विनोद आर्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. @pushkardhami @INCUttarakhand @BJP4UK https://t.co/MA93E6EU1h https://t.co/E4OlIBP8Zd— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 25, 2026
शिकायत पर जीरो एफआईआर, हरिद्वार स्थानांतरित होगी जांच: देहरादून के राजपुर थाने में दर्ज जीरो एफआईआर को अब हरिद्वार स्थानांतरित किया जा रहा है. पुलिस मुख्यालय में एडीजी डॉ. वी. मुरुगेशन और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने परिजनों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है. अब इस शिकायत के आधार पर विनोद आर्य और अधिवक्ता अनुज पुंडीर द्वारा निजी व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक करने के आरोपों की जांच की जाएगी.
इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और सीबीआई की जांच दो अलग-अलग पहलू हैं. एक ओर पुलिस निजी चैट सार्वजनिक करने के आरोपों की जांच करेगी, तो दूसरी ओर सीबीआई कथित वीआईपी कनेक्शन से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग और दावों की पड़ताल कर रही है.
उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामला चर्चाओं के साथ-साथ कई कानूनी पहलुओं में उलझता जा रहा है. एक तरफ हत्या का मुख्य मुकदमा है, तो दूसरी ओर सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर पर दर्ज मामले हैं. वहीं तीसरी तरफ, अब विनोद आर्य और उनके अधिवक्ता पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है. कुल मिलाकर यह मामला कानूनी रूप से इतना बिखर चुका है कि इसे समेटने में कितना समय लगेगा, यह किसी को नहीं मालूम.
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