ETV Bharat / state

उत्तरकाशी में 5 साल बाद भी नहीं बन पाए आपदा में बहे पुल, गंगोत्री-केदारनाथ को जोड़ता है यह मार्ग

उत्तरकाशी में मांडो-तेखला बाईपास और साड़ा के पास बहे पुलों का अभी तक नहीं हो पाया निर्माण, बरसात में उठानी पड़ सकती है परेशानी

Uttarkashi Bridge Reconstruction
पुल निर्माण कब होगा? (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 8, 2026 at 2:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तरकाशी: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सिर पर है, लेकिन गंगोत्री और केदारनाथ को जोड़ने वाले सड़क पर अभी तक पुल नहीं बन पाया है. साल 2021 में आई आपदा मांडो-तेखला बाईपास और साड़ा के पास बहे पुलों का निर्माण 5 साल बाद भी नहीं हो पाया है. मांडो में गदेरे के बीच से तो साड़ा में बदहाल पड़े बैली ब्रिज से वाहनों की आवाजाही हो रही है. ये दोनों पुल एक बड़ी आबादी के साथ ही गंगोत्री-केदारनाथ यात्रा समेत वन वे सिस्टम को जोड़ने वाले मार्ग पर अहम भूमिका निभाते हैं.

बता दें कि साल 2021 में मांडो समेत कंकराड़ी और साड़ा में विनाशकारी आपदा आई थी. उस दौरान मांडो-तेखला बाईपास का पुल बहने के कारण वहां पर कई दिनों तक आवाजाही बंद रही. साथ ही साड़ा के पास पुल बहने के कारण बाड़ागड्डी के आधे और धौंतरी क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया था.

Uttarkashi Bridge Reconstruction
गदेरे में नहीं बन पाया पुल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

साड़ा में लोक निर्माण विभाग की ओर करीब 20 मीटर लंबे बैली ब्रिज का निर्माण कर आवाजाही शुरू करवाई गई. साथ ही मांडो में गदेरे के बीच से ही सड़क का निर्माण कर आवाजाही शुरू करवाई गई, लेकिन आपदा के पांच साल बीत जाने के बाद दोनों स्थानों पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया है.

मांडो निवासी इंद्रेश उनियाल ने बताया कि बारिश के दौरान गदेरे में पानी आने के कारण वहां पर वाहनों की आवाजाही में खतरा बना रहता है. साथ ही मानसून सीजन में कई बार आवाजाही बंद हो जाती है. जबकि, यह मांडो-तेखला बाईपास समेत उत्तरकाशी-लंबगांव मोटर मार्ग यात्रा के दौरान वन वे का काम करता है.

इसके अलावा गंगोत्री-केदारनाथ यात्रा के मुख्य आवाजाही के मार्ग भी है. उसके बावजूद भी शासन-प्रशासन इसके निर्माण पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है. इससे चारधाम यात्रा में यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

"मांडो पुल की डीपीआर एक हफ्ते के भीतर शासन को भेजी जाएगी. जल्द ही इसकी आगे की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा, साथ ही साड़ा पुल के एलाइमेंट का दोबारा सर्वे किया जा रहा है."- स्वरोज चौहान, एई, लोक निर्माण विभाग

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

उत्तरकाशी आपदा पुल निर्माण
मांडो तेखला बाईपास पर पुल
MANDO TEKHALA BYPASS BRIDGE
BRIDGE CONSTRUCTION DEMAND
UTTARKASHI BRIDGE RECONSTRUCTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.