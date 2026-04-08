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उत्तरकाशी में 5 साल बाद भी नहीं बन पाए आपदा में बहे पुल, गंगोत्री-केदारनाथ को जोड़ता है यह मार्ग

बता दें कि साल 2021 में मांडो समेत कंकराड़ी और साड़ा में विनाशकारी आपदा आई थी. उस दौरान मांडो-तेखला बाईपास का पुल बहने के कारण वहां पर कई दिनों तक आवाजाही बंद रही. साथ ही साड़ा के पास पुल बहने के कारण बाड़ागड्डी के आधे और धौंतरी क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया था.

उत्तरकाशी: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सिर पर है, लेकिन गंगोत्री और केदारनाथ को जोड़ने वाले सड़क पर अभी तक पुल नहीं बन पाया है. साल 2021 में आई आपदा मांडो-तेखला बाईपास और साड़ा के पास बहे पुलों का निर्माण 5 साल बाद भी नहीं हो पाया है. मांडो में गदेरे के बीच से तो साड़ा में बदहाल पड़े बैली ब्रिज से वाहनों की आवाजाही हो रही है. ये दोनों पुल एक बड़ी आबादी के साथ ही गंगोत्री-केदारनाथ यात्रा समेत वन वे सिस्टम को जोड़ने वाले मार्ग पर अहम भूमिका निभाते हैं.

साड़ा में लोक निर्माण विभाग की ओर करीब 20 मीटर लंबे बैली ब्रिज का निर्माण कर आवाजाही शुरू करवाई गई. साथ ही मांडो में गदेरे के बीच से ही सड़क का निर्माण कर आवाजाही शुरू करवाई गई, लेकिन आपदा के पांच साल बीत जाने के बाद दोनों स्थानों पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया है.

मांडो निवासी इंद्रेश उनियाल ने बताया कि बारिश के दौरान गदेरे में पानी आने के कारण वहां पर वाहनों की आवाजाही में खतरा बना रहता है. साथ ही मानसून सीजन में कई बार आवाजाही बंद हो जाती है. जबकि, यह मांडो-तेखला बाईपास समेत उत्तरकाशी-लंबगांव मोटर मार्ग यात्रा के दौरान वन वे का काम करता है.

इसके अलावा गंगोत्री-केदारनाथ यात्रा के मुख्य आवाजाही के मार्ग भी है. उसके बावजूद भी शासन-प्रशासन इसके निर्माण पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है. इससे चारधाम यात्रा में यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

"मांडो पुल की डीपीआर एक हफ्ते के भीतर शासन को भेजी जाएगी. जल्द ही इसकी आगे की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा, साथ ही साड़ा पुल के एलाइमेंट का दोबारा सर्वे किया जा रहा है."- स्वरोज चौहान, एई, लोक निर्माण विभाग

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