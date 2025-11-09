गंगोलीहाट में करोड़ों खर्च कर बना रोडवेज बस स्टेशन, लेकिन बसों का संचालन नहीं, पढ़ें पूरी खबर
पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में करोड़ों की लागत से रोडवेज बस स्टेशन बनाया गया है. लेकिन बसों का संचालन ना होने से लोग परेशान हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2025 at 9:35 AM IST
पिथौरागढ़: सीमांत की लाइफ लाइन कहे जाने वाली रोडवेज की बसे तो कुछ गिनी चुनी रह गई हैं. गंगोलीहाट क्षेत्र के लोगों को रोडवेज बस का लाभ दिलाने के साथ आवाजाही सुगम बनाने के लिए मुख्य बाजार से एक किलोमीटर दूर 3.10 करोड़ रुपये से रोडवेज स्टेशन बना दिया गया है. निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन यहां पर एक भी रोडवेज की बस नहीं दिखाई देती है. यहां से अब तक भी किसी भी रूट पर सीधी बस सेवा शुरू नहीं हो सकी है. सिर्फ कुछ समय के लिए मुख्य बाजार में ही दिल्ली, हल्द्वानी और टनकपुर रूट पर संचालित होने वाली बसें रुकती हैं. यदि ये बस छूट जाएं तो यात्रियों को टैक्सियों के भरोसे सफर करना पड़ता है.
गंगोलीहाट विकासखंड के यात्रियों की आवाजाही सुगम बनाने के दावे कर यहां करोड़ों की लागत से रोडवेज स्टेशन का निर्माण किया गया है. स्टेशन बनने से लोगों को उम्मीद थी कि यहां से दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी टनकपुर पिथौरागढ़ अल्मोड़ा रूट पर सीधी बस सेवा शुरू होगी, लेकिन अब तक निराशा ही हाथ लगी है.
रोडवेज स्टेशन पिथौरागढ़ डिपो में आता है. काठगोदाम की बस पिथौरागढ़ डिपो का गंगोलीहाट में स्टेशन बनाया गया है. हर रोज काठगोदाम डिपो की एक बस यहां पहुंचती है और इसका रात्रि विश्राम होता है. दूसरे दिन सुबह यह बस काठगोदाम लौटती है. अपना स्टेशन होने के बाद भी पिथौरागढ़ डिपो यहां से किसी भी रूट पर सीधी बस सेवा शुरू नहीं कर पा रहा है, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है.
गंगोलीहाट रोडवेज बस स्टेशन डिपो को हस्तांतरित नहीं हुआ है, यहां से विभिन्न रूटों पर सीधी बस सेवा संचालित करने पर विचार चल रहा है. यात्रियों की संख्या को देखते हुए इसकी रूपरेखा तय की जाएगी.
रवि शेखर कापड़ी, एआरएम, पिथौरागढ़ डिपो
राजधानी और जिला मुख्यालय के लिए एक भी बस नहीं: प्रदेश सरकार राज्य बनने के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती बड़ी धूमधाम से मना रही है, लेकिन बेरीनाग और गंगोलीहाट क्षेत्र के हजारों लोगों को राज्य बनने के 25 वर्षों के बाद रोडवेज की एक भी बस जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ और देहरादून को नहीं मिली. जिसकी लोग लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं. पूर्ववर्ती कांग्रेस के शासन काल में बेरीनाग और गंगोलीहाट से देहरादून और पिथौरागढ़ को रोडवेज बस की सीधी बस सेवा शुरू करने की घोषणा तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने की थी, लेकिन सरकार बदलने के वह भी ठंडे बस्ते में चली गई.
