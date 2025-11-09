ETV Bharat / state

गंगोलीहाट में करोड़ों खर्च कर बना रोडवेज बस स्टेशन, लेकिन बसों का संचालन नहीं, पढ़ें पूरी खबर

पिथौरागढ़: सीमांत की लाइफ लाइन कहे जाने वाली रोडवेज की बसे तो कुछ गिनी चुनी रह गई हैं. गंगोलीहाट क्षेत्र के लोगों को रोडवेज बस का लाभ दिलाने के साथ आवाजाही सुगम बनाने के लिए मुख्य बाजार से एक किलोमीटर दूर 3.10 करोड़ रुपये से रोडवेज स्टेशन बना दिया गया है. निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन यहां पर एक भी रोडवेज की बस नहीं दिखाई देती है. यहां से अब तक भी किसी भी रूट पर सीधी बस सेवा शुरू नहीं हो सकी है. सिर्फ कुछ समय के लिए मुख्य बाजार में ही दिल्ली, हल्द्वानी और टनकपुर रूट पर संचालित होने वाली बसें रुकती हैं. यदि ये बस छूट जाएं तो यात्रियों को टैक्सियों के भरोसे सफर करना पड़ता है.

गंगोलीहाट विकासखंड के यात्रियों की आवाजाही सुगम बनाने के दावे कर यहां करोड़ों की लागत से रोडवेज स्टेशन का निर्माण किया गया है. स्टेशन बनने से लोगों को उम्मीद थी कि यहां से दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी टनकपुर पिथौरागढ़ अल्मोड़ा रूट पर सीधी बस सेवा शुरू होगी, लेकिन अब तक निराशा ही हाथ लगी है.

रोडवेज स्टेशन पिथौरागढ़ डिपो में आता है. काठगोदाम की बस पिथौरागढ़ डिपो का गंगोलीहाट में स्टेशन बनाया गया है. हर रोज काठगोदाम डिपो की एक बस यहां पहुंचती है और इसका रात्रि विश्राम होता है. दूसरे दिन सुबह यह बस काठगोदाम लौटती है. अपना स्टेशन होने के बाद भी पिथौरागढ़ डिपो यहां से किसी भी रूट पर सीधी बस सेवा शुरू नहीं कर पा रहा है, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है.