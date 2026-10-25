उम्मीदों के 'पहाड़' पर सियासत का 'गैरसैंण', 300 करोड़ खर्च होने के बाद भी स्थायी राजधानी का सवाल बरकरार
गैरसैंण के रहवासी बोले, 'सत्र के नाम पर पैसों की बर्बादी बंद हो, गैरसैंण को जिला घोषित करें सरकार', रिपोर्ट- पुष्कर सिंह रावत
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 25, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 5:32 PM IST
गैरसैंण: उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का साल 2026 का तृतीय सत्र आगामी 27 अक्टूबर से गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आहूत होने जा रहा है. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिकारी कर्मचारी विधानसभा सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, लेकिन इस सरकारी हलचल के बीच पहाड़ का एक बुनियादी और सबसे बड़ा सवाल फिर से गूंजने लगा है. आखिर जन आंदोलनों और 42 शहादतों की बुनियाद पर बने उत्तराखंड को 26 साल बाद भी अपनी स्थायी राजधानी क्यों नहीं मिल सकी?
उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से अब तक सत्ता में रहे प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस पर गैरसैंण के मुद्दे को सिर्फ चुनावी ढाल बनाने एवं पहाड़ की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं. स्थानीय जनता का मानना है कि जो गैरसैंण कभी राज्य की अस्मिता और खुशहाली का प्रतीक था, वो आज केवल एक 'पिकनिक स्पॉट' और सियासी पर्यटन का जरिया बनकर रह गया है.
उम्मीदों का उत्तराखंड: उत्तराखंड राज्य का इतिहास संघर्षों और ऐतिहासिक घोषणाओं से जुड़ा है. 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लाल किले की प्राचीर से उत्तरांचल राज्य के गठन की ऐतिहासिक घोषणा की थी. इसके बाद 15 अगस्त 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्रकुमार गुजराल ने भी इसी संकल्प को दोहराया.
3 अगस्त 1998 को केंद्र की बीजेपी नेतृत्व में बनी सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य गठन को मंजूरी दी. जिसके बाद 7 दिसंबर 1999 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य विधेयक को अपनी हरी झंडी दी. संसदीय इतिहास में 1 अगस्त 2000 को लोकसभा और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में यह विधेयक पारित हुआ.
तत्कालीन राष्ट्रपति की ओर से 28 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को देश के मानचित्र पर उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) का जन्म हुआ. सुरजीत सिंह बरनाला ने राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ ली और नित्यानंद स्वामी सूबे के पहले मुख्यमंत्री बने.
वहीं, दशकों पुरानी पृथक राज्य की मांग पूरी होने पर आम उत्तराखंडी बेहद खुश था. लोगों को उम्मीद थी कि अब पहाड़ के नीति-नियंता अपने होंगे. भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी से मुक्ति मिलेगी. गांव-गांव तक खुशहाली आएगी और पलायन थमेगा, लेकिन 26 साल बाद आज जनहित के मुद्दे हाशिए पर हैं.
यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल जैसे क्षेत्रीय दलों ने भी सत्ता में हिस्सेदारी तो पाई, लेकिन गैरसैंण को उसका हक दिलाने में वो भी नाकाम रहे. राज्य गठन के बाद प्रदेश में तेजी से शहरीकरण हुआ. जिससे शहर तो विकसित होते गए, लेकिन विकास की दौड़ में पहाड़ी क्षेत्र कहीं पीछे छूट गया.
आयोगों के जाल में उलझा मुद्दा और 300 करोड़ का बुनियादी ढांचा: गैरसैंण को राजधानी बनाने के नाम पर सरकारों ने जनता के पैसों को पानी की तरह बहाया, लेकिन इच्छाशक्ति की कमी के कारण सिर्फ 'आयोगों का खेल' खेला गया.
जहां एक तरफ कौशिक समिति ने गैरसैंण को राज्य के केंद्र में होने के कारण राजधानी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया था, तो वहीं इसके ठीक विपरीत दीक्षित आयोग ने भौगोलिक और तकनीकी कारणों का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया था.
इस राजनीतिक अनिर्णय के बीच भराड़ीसैंण में बुनियादी ढांचे के नाम पर अब तक लगभग 300 करोड़ रुपS की भारी-भरकम राशि खर्च की जा चुकी है. इस निर्माण कार्य की नींव साल 2014 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष अनसूया प्रसाद मैखुरी और पूर्व कांग्रेसी नेता सतपाल महाराज ने रखी थी.
जून 2014 में करीब 30 एकड़ भूक्षेत्र में 106 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्माण कार्य शुरू हुआ था. गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थायी विधानसभा भवन बनने के बाद पहला सत्र हरीश रावत सरकार में 17 नवंबर 2016 को आहूत हुआ था.
वहीं, 4 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भराड़ीसैण से विधानसभा बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था. इसके बाद 8 जून 2020 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया था.
दूसरी ओर 4 मार्च 2021 को विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की तीसरी कमिश्नरी बनाए जाने की घोषणा की, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन के बाद 9 अप्रैल 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कैबिनेट ने कमिश्नरी के इस निर्णय को स्थगित कर दिया.
वर्तमान में भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर 130 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है. इसमें से 8 एकड़ में मुख्य भव्य विधानसभा भवन निर्मित है. इसके अलावा परिसर में शानदार विधायक आवास, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों के बंगले, ऑफिसर हॉस्टल और कर्मचारी आवास बनकर तैयार हो चुके हैं.
इसी परिसर में 65 एकड़ भूमि सचिवालय निर्माण के लिए भी प्रस्तावित की गई है, लेकिन विडंबना देखिए कि मिनी सचिवालय के लिए शुरुआती काम के लिए साल 2015 में ही 3 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी गई थी, लेकिन निर्माण कार्य आज तक शुरू ही नहीं हो सका है.
सत्र के नाम पर पैसों की बर्बादी बंद हो, गैरसैंण को जिला घोषित करें सरकार: आगामी 27 अक्टूबर से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है. जहां एक बार फिर से नेताओं और अधिकारियों का जमावड़ा लगने वाला है, जिसे लेकर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुरेश कुमार बिष्ट का कहना है कि,
सुरेश बिष्ट ने कहा कि आज तक जितने भी सत्र गैरसैंण में हुए हैं, राज्य आंदोलनकारियों समेत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की ओर से बड़ी आशा के साथ अपने क्षेत्र की आवश्यक समस्याओं से मुख्यमंत्री समेत सभी विभागीय मंत्रियों से व्यक्तिगत संपर्क कर मांग पत्र दिए गए.
क्या बोले क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल? वहीं, पूरे मामले पर स्थानी विधायक अनिल नौटियाल का कहना है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी और जिला बनाने की ओर से अग्रसर हैं. उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. उनका कहना है कि,
उधर, गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी और सत्र को लेकर कांग्रेस हमलावर है. कांग्रेस का कहना है कि कम से कम ग्रीष्मकाल में सरकार का संचालन यहीं से हो. अगर सत्र आहूत हो रहा है, तो उसके दिन भी बढ़ा जाएं. कांग्रेस नेता व नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी का कहना है कि,
गैरसैंण को पृथक जिला घोषित करें सरकार: वहीं, इस बार क्षेत्र के लोगों,जनप्रतिनिधियों और आंदोलनकारियों ने भी सरकार के सामने एक नई और बड़ी मांग रख दी है. उनकी मांग है कि सत्र के दौरान केवल औपचारिकताएं पूरी न की जाएं, बल्कि सरकार इसी सत्र में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए गैरसैंण को पृथक जिला घोषित करें.
गैरसैंण की जनता का मानना है कि गैरसैंण को जिला बनाए जाने से यहां प्रशासनिक सुदृढ़ता आएगी. बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं का वास्तविक समाधान हो सकेगा. अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट इस सत्र में गैरसैंणवासियों की इस जायज मांग पर क्या रूख अपनाती है या फिर यह सत्र भी हर बार की तरह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी व घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएगा?
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