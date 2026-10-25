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उम्मीदों के 'पहाड़' पर सियासत का 'गैरसैंण', 300 करोड़ खर्च होने के बाद भी स्थायी राजधानी का सवाल बरकरार

गैरसैंण ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

गैरसैंण: उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का साल 2026 का तृतीय सत्र आगामी 27 अक्टूबर से गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आहूत होने जा रहा है. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिकारी कर्मचारी विधानसभा सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, लेकिन इस सरकारी हलचल के बीच पहाड़ का एक बुनियादी और सबसे बड़ा सवाल फिर से गूंजने लगा है. आखिर जन आंदोलनों और 42 शहादतों की बुनियाद पर बने उत्तराखंड को 26 साल बाद भी अपनी स्थायी राजधानी क्यों नहीं मिल सकी?

उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से अब तक सत्ता में रहे प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस पर गैरसैंण के मुद्दे को सिर्फ चुनावी ढाल बनाने एवं पहाड़ की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं. स्थानीय जनता का मानना है कि जो गैरसैंण कभी राज्य की अस्मिता और खुशहाली का प्रतीक था, वो आज केवल एक 'पिकनिक स्पॉट' और सियासी पर्यटन का जरिया बनकर रह गया है.