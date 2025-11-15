Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

जलकर राख हुए गांव के जख्मों पर 10 माह बाद भी नहीं लगा मरहम, सीएम की घोषणा नहीं हुई पूरी

दूरदराज के गांवों में आग की घटनाएं विकराल रूप ले लेती है. इन गांवों तक सड़क सुविधा न होना सबसे बड़ा कारण है.

सीएम सुक्खू पहुंचे थे तांदी गांव
सीएम सुक्खू पहुंचे थे तांदी गांव (PIC CREDIT: CM SUKHU X)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 2:27 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: जिला के उपमंडल बंजार के झनीयार गांव में बीते दिनों आग लगने के चलते जहां 16 मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए. वहीं, चार गौशाला के साथ-साथ दो मंदिर भी जल कर राख हो गए. ऐसे में गांव में आग की इस घटना के चलते साढ़े चार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ और अब सर्दियों में ये परिवार खुले आसमान के नीचे अपनी रातें गुजरने के लिए मजबूर हो गए हैं. गांव तक सड़क न होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर नहीं पहुंच पाई, अगर गांव तक सड़क होती तो शायद आज गांव जलने से बच गया होता.

ऐसा ही आग लगने की घटना कुल्लू में इस साल की शुरुआत में हुई थी, जब एक गांव जलकर राख हो गया था. एक जनवरी 2025 को उपमंडल बंजार का ही तांदी गांव जलकर राख हो गया था. गांव तक सड़क न होने के चलते अग्निशमन विभाग के वाहन नहीं पहुंच पाए थे. इसके बाद मुख्यमंत्री ने गांव में जाकर साढ़े चार किलोमीटर सड़क के विस्तारीकरण की घोषणा की थी. इसके साथ ही गांव तक आधा किलोमीटर नई सड़क बनाने की भी बात कही गई. आज इस घटना को 10 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस घोषणा पर काम उस रफ्तार से नहीं हो रहा है, जितनी रफ्तार से होना चाहिए था.

आग में जलकर राख हो गया था गांव
आग में जलकर राख हो गया था गांव (ETV Bharat)

सामान ढोने में हो रही मुश्किल

स्थानीय ग्रामीण किशन नेगी, दलीप कुमार, खिमी राम का कहना है कि 'आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने गांव में आकर घोषणा की थी. घोषणा से लोगों में उम्मीद जागी थी कि अब हमारे गांव के नीचे तक जो सड़क बनी है. उसकी हालत में सुधार आएगा. साथ में गांव तक नई सड़क बनने से हमारों घरों तक सामान पहुंच जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी गांव के लिए वही पुरानी संकरी सड़क ही मौजूद है. आग की भेंट चढ़े घरों के पुनर्निर्माण के लिए हमें बाजार से सामग्री लानी पड़ रही है. सड़क की खस्ता हालत के कारण निर्माण सामग्री को सड़क से गांव तक पीठ पर या मजदूरों के सहारे लाना पड़ता है. इसके लिए काफी ज्यादा भाड़ा देना पड़ रहा है, जिससे पहले से ही आपदाग्रस्त परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है.'

गांव में काष्ठकुणी शैली में बना घर
गांव में काष्ठकुणी शैली में बना घर (ETV Bharat)

आग की भेंट चढ़ गया था गांव

उप मंडल बंजार के जीभी के साथ लगते ग्राम पंचायत तांदी का तांदी गांव 1 जनवरी को आग की भेंट चढ़ गया. इस घटना में 17 मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए थे, जबकि चार मकानों को भी आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा. साथ ही देवता का एक मंदिर भी जलकर राख हो गया. इस आगजनी की घटना में दस करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ. मुख्यमंत्री अग्नि प्रभावितों का दर्द जानने के लिए गांव पहुंचे थे ऐसे में उन्होंने देखा कि सड़क गांव से आधा किलोमीटर दूर है, तो उन्होंने मौके पर घोषणा करते हुए कहा था कि गांव तक सड़क जोड़ने के लिए 500 मीटर का नया एप्रोच रोड बनाया जाएगा. इसके अलावा गांव तक आने वाली साढ़े चार किलोमीटर सड़क का भी विस्तार करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की यह घोषणा धरातल पर नहीं उतर पाई है.

मुख्यमंत्री ने की थी गांव में सड़क की घोषणा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने गांव तक 500 मीटर से अधिक नई सड़क के लिए 75 लाख रुपये और गांव के नीचे की 4.5 किलोमीटर शाच-तांदी सड़क के विस्तारीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की थी. दुर्भाग्य से घटना को 10 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन न तो 500 मीटर नई सड़क बनी है और न ही पुरानी सड़क का विस्तारीकरण हो पाया है. ऐसे में अब तांदी गांव फिर से बसना शुरू हो गया है, लेकिन अगर फिर से आग की घटना होती है तो लोगों को फिर से अपनी संपत्ति का नुकसान उठाना होगा, क्योंकि सड़क के विस्तारीकरण का कार्य न होने के चलते अग्निशमन वाहन गांव नहीं पहुंच पाएगा.

सीएम सुक्खू ने किया था गांव का दौरा
सीएम सुक्खू ने किया था गांव का दौरा (PIC CREDIT: CM SUKHU X)

डीपीआर और जमीन की गिफ्ट डीड पर फंसा पेंच

लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता कीर्तिमान ठाकुर ने बताया कि 'सड़क के विस्तारीकरण के लिए भेजी गई डीपीआर पर आपत्तियां लगने के बाद इसे दोबारा भेजा गया है. सड़क की टारिंग के लिए 45 लाख रुपये विभाग के पास पहुंच चुके हैं, जिसका कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा. गांव तक बनने वाली 500 मीटर नई सड़क का मामला इसलिए लटका है, क्योंकि इसके लिए जमीन की गिफ्ट डीड अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और इसके लिए बजट भी नहीं आया है.'

बंजार के तांदी गांव में हुई थी आग की घटना
बंजार के तांदी गांव में हुई थी आग की घटना (ETV Bharat)

गांव में रहती है 350 के करीब की आबादी

गौर रहे कि तांदी गांव में वर्तमान में 28 घर हैं और 350 के करीब की आबादी वहां पर रह रही है. आगजनी की घटना के बाद प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावित परिवार को नए घर के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई. लोगों ने अपनी मेहनत से फिर से गांव को बसाया है. गांव में आग से जलकरर राख हुए अधिकतर घर बन चुके हैं, लेकिन कई घरों का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है. ऐसे में ग्रामीणों के रिश्तेदारों ने भी उनकी आर्थिक रूप से मदद की थी, ताकि वो फिर से अपना गांव बसा सके. तांदी गांव उपमंडल बंजार में ट्री हाउस के लिए काफी प्रसिद्ध है. गांव में पर्यटन कारोबारियों ने ट्री हाउस बनाए गए हैं, जो देश-विदेश के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है.

कई लोग हो गए थे बेघर
कई लोग हो गए थे बेघर (ETV Bharat)

बंजार में कई गांव सड़क सुविधा से वंचित

बंजार के स्थानीय निवासी गंगा सिंह ठाकुर ने बताया कि 'बंजार क्षेत्र के कई गांव आज भी सड़क सुविधा से अछूते हैं. सर्दियों के दौरान आगजनी की घटनाएं अधिक सामने आती हैं. सरकार को चाहिए कि वो तांदी गांव के लिए एप्रोच रोड को जल्द बनाए. इसके अलावा सड़क का भी विस्तारीकरण जल्दी करें, ताकि अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो राहत कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जा सके.'

ये भी पढ़ें: कुल्लू के झनियार गांव में लगी भीषण आग, 16 मकान और 4 गौशालाएं राख

ये भी पढ़ें: काठकुनी शैली के मकानों पर आग का कहर, अग्निकांड में मिट चुका है कई गांवों का वजूद

TAGGED:

KULLU TANDI VILLEGE
TANDI VILLAGE ROAD
TANDI VILLAGE FIRE
KULLU FIRE VILLAGE
FIRE IN KULLU VILLAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ये पेड़ है बेस्ट नेचुरल Air Purifier, धुंआ-प्रदूषण से लड़ने में सबसे ज्यादा कारगर, वैज्ञानिकों के शोध में हुआ खुलासा

हिमाचल में सर्दियों की शुरुआत में खिले बसंत के फूल, बदलता मौसम या खतरे की घंटी?

मंदिर ही नहीं देवताओं के सामान बनाने के लिए भी हैं कड़े नियम, परिवार से दूर दिन भर भूखे रहकर कारीगर करते हैं काम

कौन होता है पंचायत सचिव? गांव के विकास में क्या होती है इनकी भूमिका, जानें कितना महत्वपूर्ण है ये पद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.