जलकर राख हुए गांव के जख्मों पर 10 माह बाद भी नहीं लगा मरहम, सीएम की घोषणा नहीं हुई पूरी

कुल्लू: जिला के उपमंडल बंजार के झनीयार गांव में बीते दिनों आग लगने के चलते जहां 16 मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए. वहीं, चार गौशाला के साथ-साथ दो मंदिर भी जल कर राख हो गए. ऐसे में गांव में आग की इस घटना के चलते साढ़े चार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ और अब सर्दियों में ये परिवार खुले आसमान के नीचे अपनी रातें गुजरने के लिए मजबूर हो गए हैं. गांव तक सड़क न होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर नहीं पहुंच पाई, अगर गांव तक सड़क होती तो शायद आज गांव जलने से बच गया होता.

ऐसा ही आग लगने की घटना कुल्लू में इस साल की शुरुआत में हुई थी, जब एक गांव जलकर राख हो गया था. एक जनवरी 2025 को उपमंडल बंजार का ही तांदी गांव जलकर राख हो गया था. गांव तक सड़क न होने के चलते अग्निशमन विभाग के वाहन नहीं पहुंच पाए थे. इसके बाद मुख्यमंत्री ने गांव में जाकर साढ़े चार किलोमीटर सड़क के विस्तारीकरण की घोषणा की थी. इसके साथ ही गांव तक आधा किलोमीटर नई सड़क बनाने की भी बात कही गई. आज इस घटना को 10 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस घोषणा पर काम उस रफ्तार से नहीं हो रहा है, जितनी रफ्तार से होना चाहिए था.

आग में जलकर राख हो गया था गांव (ETV Bharat)

सामान ढोने में हो रही मुश्किल

स्थानीय ग्रामीण किशन नेगी, दलीप कुमार, खिमी राम का कहना है कि 'आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने गांव में आकर घोषणा की थी. घोषणा से लोगों में उम्मीद जागी थी कि अब हमारे गांव के नीचे तक जो सड़क बनी है. उसकी हालत में सुधार आएगा. साथ में गांव तक नई सड़क बनने से हमारों घरों तक सामान पहुंच जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी गांव के लिए वही पुरानी संकरी सड़क ही मौजूद है. आग की भेंट चढ़े घरों के पुनर्निर्माण के लिए हमें बाजार से सामग्री लानी पड़ रही है. सड़क की खस्ता हालत के कारण निर्माण सामग्री को सड़क से गांव तक पीठ पर या मजदूरों के सहारे लाना पड़ता है. इसके लिए काफी ज्यादा भाड़ा देना पड़ रहा है, जिससे पहले से ही आपदाग्रस्त परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है.'

गांव में काष्ठकुणी शैली में बना घर (ETV Bharat)

आग की भेंट चढ़ गया था गांव

उप मंडल बंजार के जीभी के साथ लगते ग्राम पंचायत तांदी का तांदी गांव 1 जनवरी को आग की भेंट चढ़ गया. इस घटना में 17 मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए थे, जबकि चार मकानों को भी आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा. साथ ही देवता का एक मंदिर भी जलकर राख हो गया. इस आगजनी की घटना में दस करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ. मुख्यमंत्री अग्नि प्रभावितों का दर्द जानने के लिए गांव पहुंचे थे ऐसे में उन्होंने देखा कि सड़क गांव से आधा किलोमीटर दूर है, तो उन्होंने मौके पर घोषणा करते हुए कहा था कि गांव तक सड़क जोड़ने के लिए 500 मीटर का नया एप्रोच रोड बनाया जाएगा. इसके अलावा गांव तक आने वाली साढ़े चार किलोमीटर सड़क का भी विस्तार करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की यह घोषणा धरातल पर नहीं उतर पाई है.