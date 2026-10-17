आजादी के 8 दशक बाद भी 'नो नेटवर्क'! डिजिटल इंडिया में 'कटा हुआ' महसूस कर रहा यूपी का सबसे बड़ा गांव!
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता अनूप कुमार की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 5:56 PM IST
सोनभद्र: डिजिटल इंडिया और 5G के उस दौर में, जहां एक तरफ देश चांद और मंगल पर कदम रख रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का एक गांव आज भी आजादी के 8 दशक बाद भी एक-एक सिग्नल (मोबाइल नेटवर्क) के लिए तरस रहा है.
NO नेटवर्क जोन!: सोनभद्र के चोपन ब्लॉक का जुगैल ग्राम पंचायत कहने को तो यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है. 35 किलोमीटर का दायरा, 75 टोले और करीब 70 हजार की आबादी लेकिन इस विशाल आबादी की किस्मत में आज भी सिर्फ एक चीज लिखी है और वो है 'नो नेटवर्क' (No Network). यहां मोबाइल सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गया है. बात करने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है.
बच्चे इस क्षेत्र में रहकर पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और यहां से शहरों की तरफ पलायन करते हैं, क्योंकि यहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है,समस्या इस हद तक है कि प्रतियोगी परीक्षा की तारीख की भी जानकारी छात्रों को नहीं मिल पाती है और परीक्षा तक छूट जाती है.- बिहारी, ग्रामीण
सारा सिस्टम चौपट!: नेटवर्क न होने की वजह से यहां का राशन सिस्टम ठप है, स्कूलों की स्मार्ट क्लास सिर्फ नाम की रह गई हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर यहां कोई अपराध हो जाए, तो लोग डायल 112 को फोन तक नहीं कर सकते. मदद के लिए 25 किलोमीटर दूर थाने पैदल भागना पड़ता है. बीमारी की हालत में एम्बुलेंस बुलाना एक सपने जैसा है.
आजकल शहर के बच्चे यूट्यूब से भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में वर्षों से नेटवर्क नहीं है अगर नेटवर्क की जरूरत होती है तो किसी ऊंची पहाड़ी पर जाना होता है तब ही मोबाइल में मैसेज चेक कर पाते हैं अथवा यूट्यूब से जानकारी ले पाते हैं, विद्यालय में कंप्यूटर तो है लेकिन नेटवर्क नहीं होने के चलते कंप्यूटर रखे हुए हैं और कंप्यूटर से वालों शिक्षा नहीं ले पाते हैं, प्रथमिक स्कूलों के स्मार्ट क्लास भी नेटवर्क की समस्या के कारण संचालित नहीं हो रहे हैं.- राकेश, छात्र
आंदोलन के बावजूद सुधार नहीं: लगभग 5000 लोग वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के समय धरने पर बैठे थे, और चुनाव का बहिष्कार भी किया था. अधिकारियों के आश्वासन के बाद एक बीएसएनल का टावर लगाया गया जिससे कोई मदद नहीं मिलती. केवल बात हो सकती है, इंटरनेट उस टावर से नहीं चलता है. ग्रामीण कहते हैं कि बीएसएनएल की स्थिति शहरों में क्या है यह सभी लोग वाकिफ हैं यह तो गांव है. यहां पर जियो अथवा एयरटेल का टावर प्रशासन दबाव देकर लगवाएगा तभी जाकर समस्या का समाधान होगा.
यह आदिवासी क्षेत्र है शिक्षा का स्तर लोगों में कम है और लोग गरीब भी हैं. नेटवर्क की समस्या तब से है जब से उन्होंने होश संभाला है. बीते दिनों एक ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुगैल में हो गई, क्योंकि 108 एंबुलेंस नहीं मिल सकी नेटवर्क के अभाव में मौतें तक हो जाती है. इसलिए हमने प्रशासन से एक एंबुलेंस पीएचसी जुगल में खड़ी करने की मांग की है. जिससे इमरजेंसी की स्थिति में लोग सीएचसी चोपन अथवा जिला अस्पताल तक पहुंच सकें.-दिनेश कुमार यादव, प्रधान पति
प्रशासन है गंभीर: गांव की समस्या पर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है. वर्तमान में पूरे जिले में बीएसएनएल के सहयोग से 28 स्थान चिह्नित किये गए हैं. जहां टावर लगाये जाने हैं. इनमें से 22 स्थानों पर टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू ही चुकी है. 3 स्थानों पर सर्वे पूरा किया गया है इसमें जुगैल क्षेत्र भी शामिल है. इस ग्राम पंचायत में बीएसएनएल के दो टॉवर लगे हुए हैं, इसके अलावा तीन और टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
जुगैल क्षेत्र का भौगोलिक एरिया काफी बड़ा है और जनसंख्या घनत्व काफी कम है, ऐसे में कुछ पॉकेट वहां ऐसे हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क का अभाव है वहीं कुछ जगहों पर सिग्नल वीक है, इसलिए इन स्थानों पर नए टॉवर लगाने की प्रकिया जारी है. जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा.- चर्चित गौड़, डीएम
जुगैल क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोण से पहाड़ी क्षेत्र है और यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य भी है, जरूरत पड़ने पर लोग पहाड़ पर चढ़कर और पेड़ पर चढ़कर ऊंचाई वाले स्थान पर जाकर नेटवर्क ढूंढते हैं. ऐसे में यहां की समस्या की तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक है.
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