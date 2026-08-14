क्रांतिकारियों की क़ुर्बानी और बदनसीब इतिहास:लखनऊ की गलियों में आज भी ज़िंदा हैं ग़ुलामी के निशान,शहीदों की धरती का अंग्रेज़ अफ़सरों के नाम
शहर के ऐसे कई ठिकाने हैं जो क्रांतिकारियों की कुर्बानी की गवाही देने के बजाय आज भी अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 4:58 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 6:19 PM IST
लखनऊ : इस साल भारत अपना 80वां स्वतंत्रता मना रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों, गेटों और स्मारकों पर आज भी अंग्रेज अफसरों के नाम की तख्तियां चमक रही हैं. शहर के ऐसे कई ठिकाने हैं जो क्रांतिकारियों की कुर्बानी की गवाही देने के बजाय आज भी अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला रहे हैं.
बेगम हजरत महल पार्क के पास मौजूद "नील गेट" इसकी सबसे बड़ी मिसाल है. इतिहास बताता है कि 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज फौजी अधिकारी जनरल नील को मार गिराया था और उसका शव इसी गेट पर टांग दिया गया था. विडंबना यह है कि इस बहादुरी के बाद भी गेट का नाम शहीदों की बजाय उसी अंग्रेज अफसर के नाम पर पड़ा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में यह आज भी "नील गेट" ही कहलाता है.
लखनऊ के इतिहासकार नवाब मसूद अब्दुल्ला इस पर सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि इस गेट का नाम उन योद्धाओं के नाम पर होना चाहिए था, जिन्होंने जनरल नील को मारकर यहां लटकाया था, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी यह उसी अंग्रेज अफसर के नाम से जाना जाता है.
नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि लखनऊ में ऐसी कई संस्थाएं और जगहें हैं, जिनकी जड़ें अंग्रेजी दौर से जुड़ी हैं. अंग्रेजों द्वारा स्थापित "ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन" का नाम आजादी के बाद बदलकर "अंजुमन-ए-हिंद" कर दिया गया, लेकिन सफेद बारादरी पर लगा बोर्ड आज भी पुराना नाम ही दिखाता है.
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश आजाद हो चुका है. फिर "ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन" का बोर्ड चलते रहने का क्या औचित्य है. उन्होंने बताया कि इस संगठन में कभी तालुकदार, नवाब और ब्रिटिश सरकार के अधिकारी शामिल हुआ करते थे.
नवाब मसूद ने एक और संवेदनशील मुद्दे की तरफ ध्यान खींचा. उन्होंने बताया, काकोरी कांड को आज भी आमतौर पर "काकोरी डकैती" कहा जाता है. उनका मानना है कि यह शब्द पूरी तरह गलत और अपमानजनक है, क्योंकि क्रांतिकारियों ने उस दिन कोई डकैती नहीं की थी, बल्कि अंग्रेजों के कब्जे से देश का ही धन वापस छीना था. उन्होंने इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया.
नवाब मसूद अब्दुल्ला के अनुसार, कैंपवेल रोड आज भी एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर है और इसका नाम बदला जाना चाहिए. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि कुछ बदलाव जरूर हुए हैं. विक्टोरिया स्ट्रीट अब तुलसीदास मार्ग बन चुका है, लाटूश रोड का नाम भी बदला जा चुका है और विधानसभा के सामने वाली सड़क, जो पहले एक अंग्रेज अफसर के नाम पर थी, अब महात्मा गांधी मार्ग कहलाती है.
एक अन्य उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि मूसाबाग की लड़ाई से जुड़े एक अंग्रेज अधिकारी की मजार पर आज भी लोग "सिगरेट बाबा" के नाम से माथा टेकते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार सूफी संतों की मजारों का डिमोलिश कराती है, तो अंग्रेज अफसर की मजार का महिमामंडन आखिर क्यों जारी है.
नवाब मसूद अब्दुल्ला कहते हैं कि इन जगहों के नाम अब देश के लिए मर-मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाने चाहिए. 80 साल बीत जाने के बाद भी अगर ऐसी चीजें सामने आती हैं, तो यह न सिर्फ देश बल्कि लखनऊ की तहजीब के भी खिलाफ है.
उन्होंने सुझाव दिया कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ट्रीटी साइन ना करके जंग छेड़ी थी, जैसे स्थानीय नायकों के नाम पर भी जगहों का नामकरण होना चाहिए.
नवाब मसूद ने बताया, लखनऊ हमेशा से तहजीब और देशभक्ति का केंद्र रहा है. 1857 में अवध पर कब्जे के बाद यहीं से बगावत की चिंगारी भड़की थी. साइमन कमीशन के विरोध में यहां पतंगों पर "साइमन गो बैक" लिखकर उड़ाया गया था और बेगम हजरत महल ने रेजिडेंसी पर सीधा हमला बोलकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी.
जनाना पार्क में महात्मा गांधी ने महिलाओं को संबोधित कर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, जबकि झंडे वाले पार्क से भी आंदोलन को नई धार मिली. रिफाहे आम क्लब मैदान में गांधी जी समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में हिंदू-मुस्लिम एकता को लेकर बड़ी जनसभा हुई थी, जहां फिरंगी महल के उलेमाओं ने गौहत्या के खिलाफ फतवा जारी कर सामाजिक एकता का संदेश दिया था.
नवाब मसूद अब्दुल्ला का कहना है कि आजादी के इतने प्रमाणों से भरे इस शहर में जो निशानियां आज भी अंग्रेजों के नाम पर टिकी हैं, सरकार को उन पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और उनका नाम बदलकर लखनऊ से जुड़े क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को यह सम्मान देना चाहिए.
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