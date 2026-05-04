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आरटीई लॉटरी के 50 दिन बाद भी 1.90 लाख बच्चों को नहीं मिला दाखिला, 7 मई को शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन

जयपुर: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 12 मार्च को जारी ऑनलाइन लॉटरी के बावजूद हजारों बच्चों का भविष्य अधर में है. इस वर्ष आरटीई के तहत कुल 6 लाख 25 हजार 146 छात्रों ने आवेदन किया. इनमें 3 लाख 29 हजार 165 बालक, 2 लाख 95 हजार 970 बालिकाएं और 11 ट्रांसजेंडर शामिल हैं. लॉटरी प्रक्रिया के जरिए प्राथमिकता सूची जारी कर लगभग सवा दो लाख बच्चों का चयन किया गया, लेकिन लॉटरी के 50 दिन बाद भी करीब 1.90 लाख बच्चों को अब तक प्रवेश नहीं मिल पाया. इसे लेकर 7 मई को अभिभावक और छात्र शिक्षा संकुल के बाहर जुटेंगे.

अभिभावकों में बढ़ी चिंता :आरटीई हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन के अनुसार, चयनित बच्चों के अभिभावक लगातार स्कूलों और शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा. इससे अभिभावकों में बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता है. जैन ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल आरटीई के तहत प्रवेश देने में मनमानी कर रहे हैं. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि सरकार की ओर से फीस पुनर्भरण (रीइम्बर्समेंट) समय पर नहीं किया जा रहा. इसके चलते वे प्रवेश देने से कतरा रहे हैं. ये स्थिति सरकारी योजना पर सवाल खड़े करती है.