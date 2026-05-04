ETV Bharat / state

आरटीई लॉटरी के 50 दिन बाद भी 1.90 लाख बच्चों को नहीं मिला दाखिला, 7 मई को शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन

स्कूल प्रबंधन का कहना है कि सरकार से फीस पुनर्भरण समय पर नहीं किया जा रहा. इसके चलते वे प्रवेश देने से कतरा रहे हैं.

Parents and students protesting at Shiksha Sankul
शिक्षा संकुल पर प्रोटेस्ट करते अभिभावक और छात्र (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 12 मार्च को जारी ऑनलाइन लॉटरी के बावजूद हजारों बच्चों का भविष्य अधर में है. इस वर्ष आरटीई के तहत कुल 6 लाख 25 हजार 146 छात्रों ने आवेदन किया. इनमें 3 लाख 29 हजार 165 बालक, 2 लाख 95 हजार 970 बालिकाएं और 11 ट्रांसजेंडर शामिल हैं. लॉटरी प्रक्रिया के जरिए प्राथमिकता सूची जारी कर लगभग सवा दो लाख बच्चों का चयन किया गया, लेकिन लॉटरी के 50 दिन बाद भी करीब 1.90 लाख बच्चों को अब तक प्रवेश नहीं मिल पाया. इसे लेकर 7 मई को अभिभावक और छात्र शिक्षा संकुल के बाहर जुटेंगे.

अभिभावकों में बढ़ी चिंता :आरटीई हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन के अनुसार, चयनित बच्चों के अभिभावक लगातार स्कूलों और शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा. इससे अभिभावकों में बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता है. जैन ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल आरटीई के तहत प्रवेश देने में मनमानी कर रहे हैं. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि सरकार की ओर से फीस पुनर्भरण (रीइम्बर्समेंट) समय पर नहीं किया जा रहा. इसके चलते वे प्रवेश देने से कतरा रहे हैं. ये स्थिति सरकारी योजना पर सवाल खड़े करती है.

आरटीई में दाखिले को लेकर बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:RTE में दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू, प्रथम चरण में केवल 3.05 लाख बच्चों को मिला प्रवेश

7 मई को शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन :उन्होंने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा मंत्री और विभाग संरक्षण दे रहा है. इसके विरोध में संयुक्त अभिभावक संघ 7 मई को जयपुर के शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन करेगा. संघ का कहना है कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, वे अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं.

Parents and students staging a sit-in protest at Shiksha Sankul.
शिक्षा संकुल पर धरना देते अभिभावक एवं विद्यार्थी (ETV Bharat Jaipur (File Photo))

विभाग ने कार्रवाई का दिया आश्वासन :इस मामले में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने कहा कि जो स्कूल आरटीई के तहत चयनित छात्रों को प्रवेश नहीं दे रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया,गंभीर शिकायतों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि किसी भी बच्चे के शिक्षा के अधिकार से समझौता न हो.

पढ़ें:RTE के प्रवेश पर अभिभावक संघ बोला- पिछले सत्र के 44 हजार बच्चों के लंबित मामलों का भी हो समाधान...

TAGGED:

RTE LOTTERY IN RAJASTHAN
PROTEST AT SHIKSHA SANKUL ON MAY 7
FREE ADMISSION TO PRIVATE SCHOOLS
FREE ADMISSION UNDER THE RTE
ADMISSION IN RTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.