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उत्तराखंड बोर्ड: 29 केंद्रों पर 12 लाख कॉपियों का मूल्यांकन शुरू, जानिए कब तक आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने आज कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर जानकारी दी हैं.

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उत्तराखंड बोर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 28, 2026 at 9:40 PM IST

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रामनगर: उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य प्रदेशभर में शुरू हो गया है. कुल 29 मूल्यांकन केंद्रों पर लगभग 12 लाख कॉपियों की जांच की जा रही है. मूल्यांकन के दूसरे ही दिन कार्य में तेजी देखने को मिली, जहां परीक्षकों ने निर्धारित मानकों के तहत कॉपियों की जांच शुरू कर दी है.

मूल्यांकन कार्य 10 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि मूल्यांकन कार्य को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. उन्होंने बताया कि सभी 29 केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य 10 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा. मूल्यांकन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए हाईस्कूल स्तर पर 1457 परीक्षक, 160 उप प्रधान परीक्षक और 320 अंकेक्षकों की नियुक्ति की गई है.

मूल्यांकन केंद्रों से ही डेटा पंचिंग की प्रक्रिया भी शुरू: वहीं इंटरमीडिएट स्तर पर 1298 परीक्षक, 143 उप प्रधान परीक्षक और 284 अंकेक्षक तैनात किए गए हैं. सचिव ने बताया कि इस बार मूल्यांकन अंक योजना के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिससे हर कॉपी की जांच में समानता और सटीकता बनी रहे. साथ ही मूल्यांकन केंद्रों से ही डेटा पंचिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि परिणाम तैयार करने में किसी प्रकार की देरी न हो.

इस वर्ष परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जाएंगे: उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, इसके लिए पहले ही सभी संबंधित अधिकारियों और परीक्षकों के साथ विशेष बैठकें आयोजित कर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. बोर्ड की इस व्यवस्थित तैयारी से यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जाएंगे, जिससे छात्र-छात्राओं को आगे की पढ़ाई और करियर की योजनाओं में आसानी हो सके.

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