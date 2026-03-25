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हरियाणा में 131 मार्किंग सेंटर पर 2 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की कॉपियों का होगा मूल्यांकन, पहले आयेगा इंटर का रिजल्ट

हरियाणा में मैट्रिक और इंटर के कॉपियों का मूल्यांकन 2 अप्रैल से शुरू होगा. पहले 12वीं का उसके बाद 10वीं का रिजल्ट आयेगा.

Haryana Board 12th Result
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 5:04 PM IST

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भिवानीः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं, 12वीं और डीएलएड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मार्किंग की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए 131 मार्किंग सेंटर तय किया गया है. मार्किंग की प्रक्रिया 2 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया जायेगा. मार्किंग का काम समय से पूरा करने और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.

52 मार्किंग सेंटर्स पर सीनियर सेकेंडरी के कॉपियों का मूल्यांकनः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने बुधवार को भिवानी स्थित अपने कार्यालय में बताया कि "सीनियर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) की मार्किंग के लिए पूरे प्रदेश में 52 मार्किंग सेंटर बनाए जाएंगे. वहीं सेकेंडरी (कक्षा 10वीं) की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 75 मार्किंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा डीएलएड परीक्षा की मार्किंग के लिए अलग से 4 मार्किंग सेंटर बनाए जाएंगे." उन्होंने बताया कि "इन सभी मार्किंग सेंटरों को जिला मुख्यालयों और विभिन्न सब-डिवीजन स्तर पर स्थापित किया जाएगा ताकि शिक्षकों को कम से कम यात्रा करनी पड़े और मार्किंग कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके."

मैट्रिक और इंटर के कॉपियों का मूल्यांकन 2 अप्रैल से (Etv Bharat)

पारदर्शी तरीके से की जाएगी मार्किंग: डॉ. पवन कुमार ने कहा कि "मार्किंग प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की जाएगी. बोर्ड की ओर से सख्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सीसीटीवी निगरानी और पर्याप्त स्टाफ की तैनाती की जाएगी." उन्होंने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि "वे समय पर केंद्रों पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें. बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि मार्किंग कार्य 2 अप्रैल 2026 से शुरू होकर निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद मई के दूसरे सप्ताह में कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. यह व्यवस्था छात्रों के रिजल्ट को समय पर घोषित करने और मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में बोर्ड की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें-हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट मई में होगा जारी, चेयरमैन पवन कुमार ने किया ऐलान

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