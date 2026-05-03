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अब चालान टालना पड़ेगा भारी, चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा करने पर ही मिलेगी कोर्ट में चुनौती की अनुमति

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए सरकार एक नई, तय समय में पूरी होने वाली और व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू कर रही है. इसके तहत अब एक साल में पांच बार से ज्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस के निलंबन और वाहन चलाने से अयोग्य घोषित करने का भी नियम लागू किया जाएगा.

साथ ही, चालान को कोर्ट में चुनौती देने के लिए अब पहले चालान की 50% प्रतिशत राशि पहले भुगतान करनी होगी. उसके बाद ही कोर्ट में चालान को चुनौती दी जा सकेगी. जबकि अभी तक यह व्यवस्था थी कि चालान की राशि के बिना भुगतान के ही चालान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी और कोर्ट से कम से कम जुर्माने में चालान को सेटल कराया जा सकता था. अब नई व्यवस्था के तहत तय समय में चालान का निपटारा करना हर नागरिक के लिए जरूरी होगा. यह कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने, अनुशासन लाने और डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा बदलाव है. नए नियमों के अनुसार चालान को चुनौती देने के लिए सीधे कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकेगा.

बार-बार उल्लंघन पर सख्ती : मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधनों को जल्द लागू करने जा रही है. अब चालान की पूरी प्रक्रिया को अधिक सख्त, पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है. नई व्यवस्था के तहत अब अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष के भीतर 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे गंभीर श्रेणी में माना जाएगा. संशोधित नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में पांच या उससे अधिक ट्रैफिक उल्लंघन करता है तो यह उसके ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या अयोग्यता के लिए आधार बनेगा.



चालान जारी करने की आधुनिक व्यवस्था : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब चालान जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह आधुनिक होगी. पुलिस अधिकारी या अधिकृत अधिकारी चालान को फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में जारी कर सकेंगे. साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली यानी कैमरों और डिजिटल सिस्टम के माध्यम से चालान स्वतः भी जनरेट किए जा सकेंगे.

ऑनलाइन चालान तीन दिन और फिजिकल नोटिस 15 दिन के भीतर: जिनका चालान कटा है और उनका मोबाइल नंबर विभाग के पास है. उन्हें ऑनलाइन चालान तीन दिनों के भीतर और फिजिकल नोटिस 15 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा दिए जाएंगे.सभी चालानों का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर क्रमवार दर्ज किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी. विभाग की सभी वाहन चालकों को सलाह है कि वे अपने लाइसेंस और आरसी पर अपना मोबाइल नंबर और घर का पता दुरस्त करवा लें, वरना उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.



45 दिन का समय: भुगतान या चुनौती : मुख्यमंत्री ने बताया कि चालान मिलने के बाद व्यक्ति के पास 45 दिनों का समय होगा. इस अवधि में वह या तो चालान का भुगतान कर सकता है या फिर पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ शिकायत निवारण अधिकारी के सामने उसे चुनौती दे सकता है. अगर 45 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा. नई व्यवस्था के तहत 30 दिन के भीतर शिकायत निवारण अधिकारी पोर्टल पर अपना आदेश अपलोड करेगा. यह अनिवार्य है.

प्राधिकरण द्वारा चुनौती खारिज करने पर दो विकल्प : व्यक्ति को अगले 30 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा अगर प्राधिकरण द्वारा चुनौती खारिज कर दी जाती है तो व्यक्ति के पास दो विकल्प होंगे, या तो वह 30 दिनों के भीतर चालान भर दे या फिर चालान की राशि का 50 प्रतिशत जमा कर न्यायालय में मामला ले जाए.अगर इस समयसीमा में वह कार्रवाई नहीं करता है तो चालान स्वीकार माना जाएगा और उसे 15 दिन के भीतर भुगतान करना होगा. उसके पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान का विकल्प होगा.