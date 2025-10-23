ETV Bharat / state

दिल्ली में सस्ती प्रॉपर्टी दिखाकर स्टांप ड्यूटी बचाना अब पड़ेगा महंगा, चोरी पकड़ी जाने पर ये होगी कार्रवाई

नई दिल्ली: दिल्ली में सर्किल रेट (संपत्ति के न्यूनतम मूल्यांकन दर) में संशोधन की जारी प्रक्रिया के बीच सरकार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने संपत्तियों के अंडरवैल्यूएशन के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने और सरकार को स्टांप ड्यूटी के जरिए राजस्व बढ़ाने के लिए सभी सब-रजिस्ट्रारों को भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 47-ए का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.

डिवीजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल ने बताया, इसके तहत दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दौरान निर्धारित सर्कल रेट से कम कीमत दिखाने पर उसकी जांच कराई जाएगी, जिसकी जांच स्टाम्प कलेक्टर करेंगे. अगर जांच में कीमत कम पाई गई तो उस संपत्ति की दोबारा वैल्यू तय करके संपत्ति मालिक से स्टांप ड्यूटी भी वसूली जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, राजस्व विभाग को कई ऐसे मामले मिले जिसमें संपत्ति का मूल्य कम दिखाकर स्टांप ड्यूटी बचाने की कोशिश की गई. स्टाम्प ड्यूटी की चोरी पकड़े जाने पर पहले संपत्ति के मालिक को उसमे संशोधन के लिए मौका देने के लिए नोटिस भी जारी किया जाएगा. अगर संपत्ति पंजीकरण कराने वाला ऐसा नहीं करता है, तो सब-रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया है उस पर कार्रवाई करें.

राजस्व का होता है नुकसान: दिल्ली में अभी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे राजस्व विभाग की तरफ से निर्धारित सर्कल रेट के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है. महिला के नाम प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने पर 4 फीसदी, पुरुष के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करने पर 6 फीसदी और जॉइंट प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने पर 5 फीसदी की स्टांप ड्यूटी लगती है. यह प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू या फिर न्यूनतम उस इलाके के सर्कल रेट पर लगता है. मगर कई लोग प्रॉपर्टी की कीमत कम बताकर कम स्टांप ड्यूटी कम अदा करते हैं. इससे राजस्व का नुकसान होता है. राजस्व विभाग ने ऐसे मामलों को लेकर सभी सब रजिस्ट्रार के लिए सर्कुलर जारी करके कहा है कि जहां भी संपत्ति का मूल्यांकन तय सर्कल रेट से कम किया जाता है, वहां पर उसकी जानकारी व अंतर का ब्यौरा स्टांप कलेक्टर को भेजा जाए.

ऐसे होता है संपत्ति का मूल्यांकन गलत: बता दें कि, दिल्ली स्टांप (प्रिवेंशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स) नियम, 2007 के तहत अब हर दस्तावेज में प्रॉपर्टी का पूरा क्षेत्रफल और बिल्ट-अप एरिया का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. इन्हीं के आधार पर स्टांप ड्यूटी तय की जाएगी. देखा गया है कि कई बार अधिकारी अधिकतम प्लिंथ एरिया के आधार पर ही ड्यूटी तय कर लेते हैं, जिससे संपत्ति का मूल्यांकन गलत हो जाता है, जबकि बिल्टअप एरिया को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए.

मौजूदा सर्किल रेट (2014) की स्थिति: वर्तमान में, दिल्ली में निजी रिहायशी इस्तेमाल के लिए न्यूनतम सर्किल रेट कॉलोनियों की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग हैं. दिल्ली को इसे A से H तक श्रेणियों में विभाजित किया गया है. श्रेणी 'A' (सबसे उच्च) गोल्फ लिंक्स और जोर बाग जैसे क्षेत्रों में दर 7.74 रुपये लाख प्रति वर्ग मीटर है. वहीं श्रेणी 'H' (सबसे निम्न, इस श्रेणी के क्षेत्रों में दर 23,280 रुपये प्रति वर्ग मीटर है.