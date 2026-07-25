पहली बार छत्तीसगढ़ के गेवरा खदान में शुरू हुआ EV वाहनों का इस्तेमाल, डीजल की खपत 40 फीसदी तक घटी, प्रदूषण हुआ कम
आने वाले वक्त में सभी ठेकों में 20 प्रतिशत भारी वाहनों को ईवी से रिप्लेस करना अनिवार्य है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 25, 2026 at 5:04 PM IST
कोरबा: डीजल की किल्लत और पर्यावरण में सुधार को ध्यान में रखते हुए एसईसीएल (South Eastern Coalfields Limited) की मेगा प्रोजेक्ट गेवरा खदान ने एक बड़ा प्रयोगात्मक कदम उठाया है. आजकल सामान्य लोग भी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करना शुरु कर चुके हैं. इसी तर्ज पर अब कोयला खदानों में भी इस्तेमाल होने वाले डीजल आधारित भारी वाहनों जिसमें ईवी लोडर और टिपर शामिल हैं, उनको रिप्लेस किया जा रहा है. फिलहाल 20 प्रतिशत वाहनों को ईवी से रिप्लेस कर दिया गया है. आने वाले समय में होने वाले सभी ठेकों में 20 प्रतिशत भारी वाहनों को ईवी से रिप्लेस करना अनिवार्य किया गया है.
इस सार्थक कदम को लागत में कमी और तकनीकी दक्षता के मामले में मील का पत्थर माना जा रहा है. एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा में अब उत्खनन और परिवहन कार्यों के लिए हेवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी टीपर और लोडर) का संचालन शुरू किया गया है.
EV वाहनों से गेवरा कोल खदान में उत्खनन
खनन क्षेत्र में पारंपरिक रूप से उपयोग होने वाले डीजल चालित भारी डंपर, लोडर और टीपर भारी मात्रा में ईंधन की खपत करते थे. जिससे परिचालन लागत (Operational Cost) काफी अधिक आती थी. अमेरिका और ईरान के मध्य चल रहे युद्ध के हालातों के बीच विश्व भर में ईंधन की किल्लत बढ़ी है. भारत पर भी इसका असर पड़ा. खास तौर पर खदानों में डीजल की कमी से उत्खनन भी प्रभावित हुआ, कोयला उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की गई. इसके बाद ही खदानों में ईवी व्हीकल के उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी आदेश जारी किए गए. अब इन आदेशों को लागू कर खदान में ईवी से उत्खनन की शुरुआत भी हो चुकी है.
ईवी तकनीक के उपयोग से कुल ऊर्जा/ईंधन की खपत में 40% तक की भारी कमी दर्ज की गई है. इलेक्ट्रिक मोटरों की उच्च दक्षता के कारण भारी ढलानों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले खदान क्षेत्रों में इन वाहनों की कार्यक्षमता पारंपरिक डीजल वाहनों की तुलना में अधिक स्थिर और किफायती भी है.
प्रदूषण नियंत्रण के साथ बढ़ी हुई परिवहन क्षमता
डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के आने से खदान के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं. इससे वायु प्रदूषण (पार्टिकुलेट मैटर और कार्बन कणों) के स्तर में भारी गिरावट आई है, कार्बन एमिशन भी काम हुआ है. इलेक्ट्रिक इंजनों के कम आवाज की कार्यप्रणाली से ध्वनि प्रदूषण भी काफी हद तक नियंत्रित हुआ है. इन भारी वाहनों को चलाने वाले ऑपरेटर भी थोड़ा आराम महसूस करते हैं, डीजल वाहनों के चलने पर लगातार वाइब्रेशन होता रहता था. ईवी गाड़ियों में वाइब्रेशन की तीव्रता काफी कम है, जिससे ड्राइवर/ऑपरेटर भी राहत महसूस करते हैं, थकान कम होती है, जिससे कार्यक्षमता में इजाफा हुआ है.
कार्बन एमिशन कम, विकसित भारत के संकल्प पर आधारित
गेवरा प्रोजेक्ट के मैनेजर माइनिंग पंकज कुमार राय ने बताया कि फिलहाल खदान में काम कर रही कंपनी पीनसी में 3 लोडर लोडिंग का काम कर रहे हैं. वहीं 12 टीपर कोल ट्रांसपोर्टिंग के काम में लगे हुए हैं. इससे फ्यूल कंजम्पशन में लगभग 40 फ़ीसदी की सेविंग हो रही है. एयर पॉल्यूशन भी कमी आई है, न के बराबर एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी थमा है. ऑपरेटर आराम से काम रहे हैं और उत्पादन क्षमता बढ़ रही है.
जीरो एमिशन (किसी वाहन, मशीन, कारखाने या प्रक्रिया से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी हानिकारक गैस या धुआं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है) के लिए कंपनी लगातार प्रयास कर रही है. विकसित भारत के उद्देश्यों को देखते हुए कंपनी ने यह ऐतिहासिक निर्णय है. भविष्य में जितने भी नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, उनमे ट्रांसपोर्टर, लोडिंग और परिवहन के लिए 20% वाहन ईवी, सीएनजी व्हीकल को ही संचालन का काम दिया जाएगा. इसे अनिवार्य किया गया है.
फिलहाल 50 मिलियन टन है उत्पादन
इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए एसईसीएल प्रबंधन ने भविष्य के लिए एक दूरदर्शी नीतिगत निर्णय लिया है. मार्च 2024 में इसे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) से इसकी क्षमता को 52.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की आधिकारिक मंजूरी मिली थी. इस विस्तारित क्षमता के साथ गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में शुमार है. वर्तमान में गेवरा खदान से 50 मिलियन टन से अधिक का उत्पादन हो रहा है.
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