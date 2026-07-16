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कभी शॉर्ट सर्किट-कभी ब्लास्ट, EV गाड़ियों में लगातार बढ़ रही आग की घटनाएं; जानिए एक्सपर्ट्स ने क्या कहा ?

वाहनों में आग की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि चार्जिंग के दौरान थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है.

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चार्जिंग के दौरान कुछ बातों का विशेष तौर पर रखना चाहिए ख्याल (SOURCE: PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 16, 2026 at 6:30 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ता इस्तेमाल जहां प्रदूषण कम करने और ईंधन की बचत का बेहतर विकल्प माना जा रहा है. वहीं, चार्जिंग के दौरान बढ़ती जा रही लापरवाही अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है. हाल ही के दिनों में नोएडा और गाजियाबाद में हुई घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षित चार्जिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं ?

नोएडा के फेस 3 थाना क्षेत्र स्थित मामूरा की एक आवासीय इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी से निकली चिंगारी के बाद आग लग गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, मई 2026 में गाजियाबाद के सूर्य नगर स्थित रामपुरी इलाके में तड़के एक बहुमत जिला इमारत में उसे समय आग लग गई, जब चार्जिंग पर लगे इलेक्ट्रिक वाहन में आग लग गई और आग ने ईमारत को चपेट में ले लिया. दोनों घटनाओं ने साफ कर दिया है कि चार्जिंग के दौरान थोड़ी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है.

क्यों लगती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग ?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियां अत्यधिक ऊर्जा संगृहित करती हैं. यदि बैटरी क्षतिग्रस्त हो ओवरहीट हो जाए शॉर्ट सर्किट हो जाए या गलत तरीके से चार्ज की जाए तो उसमें आग लगने की संभावना बढ़ जाती है कई मामलों में आग इतनी तेजी से फैलती है कि लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाता है.

राहुल पाल, अग्निशमन विभाग के चीफ अधिकारी (ETV BHARAT)

क्या घर के अंदर चार्जिंग खतरनाक ?

अग्निशमन विभाग के अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक या अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को घर के अंदर सीढ़ियों के पास पार्किंग एरिया या मुख्य विकास मार्ग के करीब चार्जिंग पर लगा देते हैं. यदि आग लग जाए तो धुंआ पूरे घर में फैल जाता है और लोगों को बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है

  • चार्जिंग के दौरान रखेंगे यह सावधानियां
  • हमेशा कंपनी द्वारा दिए गए ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें
  • एक्सटेंशन बोर्ड के सस्ते मल्टी प्लग का उपयोग करने से बचें
  • अच्छी वेंटिलेशन वाली जगह पर चार्ज करें
  • रात भर बिना निगरानी के चार्जिंग पर ना छोड़े
  • चार्जिंग के दौरान बैटरी- चार्जर असामान्य रूप से गर्म हो तो तुरंत चार्जिंग बंद कर दें
  • बैटरी में किसी प्रकार का फिजिकल डैमेज दिखाई दे तो इस्तेमाल न करें

स्थानीय बिजली वायरिंग की क्षमता के अनुसार ही चार्जिंग व्यवस्था करें

फास्ट चार्जिंग में भी बरते सावधानी

लगातार फास्ट चार्जिंग करने से बैटरी का तापमान बढ़ सकता है यदि वाहन निर्माता ने सामान्य चार्जिंग की सलाह दी है तो उसी का पालन करें अनाधिकृत या लोकल चार्जिंग उपकरणों का इस्तेमाल जोखिम बढ़ा सकता है

बैटरी में दिखे यह संकेत तो तुरंत सतर्क हो जाएं

यदि बैटरी सिम में जलने जैसे गंध आए धुआं निकले बैटरी फूल जाए या अत्यधिक गर्म हो जाए तो तुरंत बिजली का कनेक्शन बंद कर दें और वाहन को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं ऐसी स्थिति में बैटरी को दोबारा उपयोग करने की बजाय अधिकृत सर्विस सेंटर में जांच कराएं

अपार्टमेंट और सोसाइटी में क्या करें

बहु मंजिला इमारत, सोसाइटी में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए अलग और सुरक्षित स्थान होना चाहिए. चार्जिंग पॉइंट पर उचित विद्युत सुरक्षा अर्थिंग, एमसीबी और अग्निशमन उपकरण उपलब्ध होने चाहिए. बेसमेंट या बंद पार्किंग में खड़ी वाहनों की संख्या में चार्जिंग के दौरान निगरानी भी जरूरी है.

बढ़ती EV बढ़ती जिम्मेदारी

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है सरकार और भी स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने पर जोर दे रही है लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि वाहन खरीदने के साथ-साथ सुरक्षित उपयोग और चार्जिंग के नियमों की जानकारी भी उतनी ही जरूरी है थोड़ी सी लापरवाही न केवल वहां को नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि पूरे परिवार और आसपास रहने वाले लोगों की जान भी खतरे में डाल सकती है. नोएडा और गाजियाबाद की हालिया घटना इस बात की चेतावनी है कि इलेक्ट्रिक वाहन आधुनिक तकनीक जरूर है लेकिन उनकी सुरक्षा को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है.

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