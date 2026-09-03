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Explainer : छत्तीसगढ़ में ईवी बना गेम चेंजर, परंपरागत वाहनों का बड़ा विकल्प, लेकिन सब्सिडी की चमक फीकी

2024 में 44 हजार से ज्यादा दोपहिया और कारों का पंजीकरण यातायात विभाग के मासिक पंजीकरण आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में इलेक्ट्रिक मोटर कार और एम-साइकिल या स्कूटर को मिलाकर कुल 44 हजार 710 वाहनों का पंजीकरण हुआ. इसमें इलेक्ट्रिक मोटर कारों की संख्या 11 हजार 829 और इलेक्ट्रिक एम-साइकिल या स्कूटर की संख्या 32 हजार 881 रही.साल 2024 में अक्टूबर ईवी पंजीकरण के लिहाज से सबसे खास महीना रहा.अक्टूबर में 2 हजार 242 इलेक्ट्रिक मोटर कार और 5 हजार 115 इलेक्ट्रिक एम-साइकिल या स्कूटर पंजीकृत हुए. यानी सिर्फ अक्टूबर में इन दोनों श्रेणियों के कुल 7 हजार 357 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हुए.

तीनों प्रमुख श्रेणियों को मिलाकर देखें तो 2021 में कुल 9 हजार 811 इलेक्ट्रिक वाहन थे. 2022 में यह संख्या 29 हजार 347, वर्ष 2023 में 66 हजार 463, वर्ष 2024 में 1 लाख 14 हजार 966, वर्ष 2025 में 1 लाख 62 हजार 572 और वर्ष 2026 में बढ़कर 1 लाख 92 हजार 959 तक पहुंच गई.यानी पांच वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या करीब 20 गुना तक बढ़ गई. विधानसभा के जवाब में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेज उछाल आया है.

30 अगस्त 2022 से लागू हुई ईवी नीति छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को 30 अगस्त 2022 से लागू किया गया.इस नीति का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और वाहन खरीदारों को आर्थिक प्रोत्साहन देना था.नीति में दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया.सरकार ने वर्ष 2027 तक नए वाहन पंजीकरण में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की करने का लक्ष्य रखा था.

15 जून 2026 तक 1 लाख 22 हजार 862 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 270 करोड़ 45 लाख रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई, लेकिन इनमें से 53 हजार 308 वाहनों को ही 115 करोड़ 77 लाख रुपये का भुगतान हुआ. यानी हजारों वाहन और 154 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृत सब्सिडी राशि का भुगतान बाकी था.ये आंकड़ें छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र 2026 के अनुसार है. सवाल अब ये है कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार कितनी तेज है. पिछले तीन वर्षों में हर महीने कितनी गाड़ियां रजिस्टर हुईं. सरकार ने कितना प्रोत्साहन दिया , कितनी सब्सिडी भुगतान हुई और कितनी राशि अब भी लंबित है.

रायपुर : बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन, सरकार का प्रोत्साहन और सब्सिडी का इंतजाम, छत्तीसगढ़ ने ईवी को भविष्य के परिवहन के तौर पर देखते हुए बड़ी नीति बनाई. दोपहिया से लेकर कार और सार्वजनिक परिवहन तक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश हुई. यातायात विभाग के मासिक पंजीकरण के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में इलेक्ट्रिक दोपहिया और चारपहिया वाहनों की मांग लगातार बनी हुई है. लेकिन जब आंकड़ों की दूसरी परत खुलती है तो कहानी सिर्फ ईवी की रफ्तार की नहीं, बल्कि सब्सिडी भुगतान के इंतजार की भी सामने आती है.





2025 में कारों का पंजीकरण घटा, लेकिन इलेक्ट्रिक दोपहिया की रफ्तार बढ़ी



साल 2025 के आंकड़ों में एक अलग तस्वीर सामने आती है. पूरे वर्ष इलेक्ट्रिक मोटर कारों के केवल 2150 पंजीकरण हुए, जो 2024 के 11 हजार 829 पंजीकरण से काफी कम हैं. हालांकि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग मजबूत बनी रही. 2025 में कुल 38 हजार 625 इलेक्ट्रिक एम-साइकिल या स्कूटर पंजीकृत हुए, जो 2024 के 32 हजार 881 के मुकाबले ज्यादा हैं. दिसंबर 2025 इलेक्ट्रिक दोपहिया पंजीकरण का सबसे बड़ा महीना रहा, जब 6 हजार 695 इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल रजिस्टर हुए.अगस्त में भी 5 हजार 327 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण दर्ज किया गया।दोनों श्रेणियों को मिलाकर 2025 में कुल 40 हजार 775 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए.





प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा . पिछले कुछ समय में ईवी वाहनों के रजिस्ट्रेशन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.सस्ता ईंधन, आसान संचालन और प्रदूषण रहित सफर के चलते लोग अब टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं- डी रविशंकर, अपर परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़





2026 में आठ महीने में ही 30 हजार से ज्यादा पंजीकरण



वर्ष 2026 के अगस्त तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केवल आठ महीनों में इलेक्ट्रिक मोटर कार और इलेक्ट्रिक एम-साइकिल या स्कूटर को मिलाकर 30 हजार 35 वाहनों का पंजीकरण हो चुका है. जनवरी से अगस्त 2026 तक 2 हजार 158 इलेक्ट्रिक मोटर कारों का पंजीकरण हुआ, जबकि 27 हजार 877 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन रजिस्टर हुए.यानी इन दो श्रेणियों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा बनी हुई है.



2026 में दोपहिया की लगातार मजबूत रफ्तार



2026 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मासिक रफ्तार लगातार मजबूत दिखाई देती है.जनवरी में 2 हजार 844, फरवरी में 2 हजार 604, मार्च में 4 हजार 176, अप्रैल में 2 हजार 593, मई में 3 हजार 603, जून में 3 हजार 934, जुलाई में 4 हजार 218 और अगस्त में 3 हजार 905 इलेक्ट्रिक एम-साइकिल या स्कूटर रजिस्टर हुए.मार्च और जुलाई में चार हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण हुआ. आठ महीनों में कुल 27 हजार 877 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन रजिस्टर हुए.





इलेक्ट्रिक कारों में 2026 के जून में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन

2026 के जनवरी से अगस्त तक इलेक्ट्रिक मोटर कारों का पंजीकरण जनवरी में 178, फरवरी में 145, मार्च में 211, अप्रैल में 103, मई में 257, जून में 497, जुलाई में 332 और अगस्त में 435 रहा . इस दौरान जून इलेक्ट्रिक कार पंजीकरण के लिहाज से सबसे बड़ा महीना रहा, जब 497 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुईं. अगस्त में भी 435 और जुलाई में 332 इलेक्ट्रिक कारों का पंजीकरण दर्ज किया गया.





तीन साल में 1 लाख 15 हजार से ज्यादा ईवी पंजीकृत



यातायात विभाग के उपलब्ध मासिक आंकड़ों को जोड़ें तो जनवरी 2024 से अगस्त 2026 तक केवल इलेक्ट्रिक मोटर कार और इलेक्ट्रिक एम-साइकिल या स्कूटर की दो श्रेणियों में कुल 1 लाख 15 हजार 520 वाहनों का पंजीकरण हुआ . इनमें वर्ष 2024 में 44 हजार 710, वर्ष 2025 में 40 हजार 775 और वर्ष 2026 में अगस्त तक 30 हजार 35 वाहन पंजीकृत हुए. यानी 2026 के आठ महीनों में ही पंजीकरण का आंकड़ा 30 हजार के पार पहुंच गया है.





तीन साल का आंकड़ा क्या कहता है?



2024 से अगस्त 2026 तक के आंकड़ों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का दबदबा साफ दिखाई देता है. इस अवधि में कुल 99 हजार 383 इलेक्ट्रिक एम-साइकिल या स्कूटर रजिस्टर हुए, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर कारों की संख्या 16 हजार 137 रही।इसका सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार में दोपहिया वाहन सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं. कारों का बाजार भी बढ़ रहा है, लेकिन संख्या के मामले में इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल काफी आगे हैं.





सब्सिडी का बड़ा आंकड़ा, भुगतान का छोटा हिस्सा



सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की।. विधानसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक नीति लागू होने के बाद से 15 जून 2026 तक 1 लाख 22 हजार 862 वाहनों के लिए कुल 270 करोड़ 45 लाख रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई. लेकिन स्वीकृति और भुगतान के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है. 1 लाख 22 हजार 862 वाहनों में से केवल 53 हजार 308 वाहनों को ही 115 करोड़ 77 लाख रुपये की सब्सिडी का भुगतान हो पाया. इसका मतलब है कि स्वीकृत राशि का करीब 43 प्रतिशत हिस्सा ही भुगतान के रूप में जारी हुआ था.





सिर्फ 53,308 वाहनों तक पहुंचा भुगतान







बिक्री बढ़ी लेकिन सब्सिडी मिलने में देरी (Etv Bharat)

69 हजार 554 वाहन अब भी भुगतान की कतार में



स्वीकृत और भुगतान किए गए वाहनों के आंकड़ों का अंतर देखें तो 69 हजार 554 वाहनों की सब्सिडी का भुगतान अभी बाकी है.रकम के हिसाब से कुल 270 करोड़ 45 लाख रुपये में से 115 करोड़ 77 लाख रुपये का भुगतान किया गया. यानी 154 करोड़ 68 लाख रुपये की सब्सिडी राशि लंबित है.दूसरे शब्दों में कहें तो 15 जून 2026 तक स्वीकृत सब्सिडी की करीब 57 प्रतिशत राशि का भुगतान होना बाकी था. यह आंकड़ा बताता है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहन देने की योजना तो तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन स्वीकृत प्रोत्साहन राशि को लाभार्थियों तक पहुंचाने की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही.





69,554 वाहन अब भी भुगतान की कतार में

कुल स्वीकृत वाहन : 1,22,862

भुगतान वाले वाहन : 53,308

बाकी वाहन : 69,554

कुल स्वीकृत राशि : 270.45 करोड़ रुपये

भुगतान : 115.77 करोड़ रुपये

बाकी राशि : 154.68 करोड़ रुपये

यानी 15 जून 2026 तक मंजूर सब्सिडी की करीब 57 प्रतिशत राशि का भुगतान बाकी था.





कितनी है सब्सिडी ?



छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र 2026 में पेश रिपोर्ट के अनुसार नीति के तहत 20 लाख रुपये तक मूल्य के इलेक्ट्रिक वाहन पर वाहन की कीमत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है. पहले यह अधिकतम सीमा 1 लाख 50 हजार रुपये तक थी, जिसे संशोधन के बाद घटाकर 1 लाख रुपये किया गया. यानी सरकार ईवी खरीद को आर्थिक रूप से आकर्षक बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्वीकृत सब्सिडी का समय पर भुगतान सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है.





2026-27 के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान



सरकार ने विधानसभा में बताया कि ईवी वाहनों की सब्सिडी भुगतान के लिए बजट आवंटित किया जा रहा है.वित्तीय वर्ष 2026-27 में इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और भुगतान की प्रक्रिया जारी है. हालांकि यहां आंकड़े एक अहम सवाल खड़ा करते हैं. 15 जून 2026 तक ही करीब 154 करोड़ 68 लाख रुपये की स्वीकृत सब्सिडी राशि का भुगतान बाकी था. ऐसे में 100 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से लंबित भुगतान और भविष्य में आने वाले नए दावों का प्रबंधन कैसे होगा, यह आगे की बड़ी चुनौती होगी.







आंकड़ों में पूरी तस्वीर



यातायात विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में इलेक्ट्रिक मोटर कार और दोपहिया को मिलाकर 44 हजार 710 वाहन पंजीकृत हुए. 2025 में यह संख्या 40 हजार 775 रही. 2026 में अगस्त तक ही 30 हजार 35 इलेक्ट्रिक मोटर कार और दोपहिया वाहनों का पंजीकरण हो चुका था.2024 से अगस्त 2026 तक इन दोनों श्रेणियों में कुल 1 लाख 15 हजार 520 वाहनों का पंजीकरण हुआ. इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया की संख्या 99 हजार 383 और इलेक्ट्रिक मोटर कारों की संख्या 16 हजार 137 रही. दूसरी तरफ 15 जून 2026 तक 1 लाख 22 हजार 862 वाहनों के लिए 270 करोड़ 45 लाख रुपये की सब्सिडी स्वीकृत हुई.इनमें से 53 हजार 308 वाहनों को 115 करोड़ 77 लाख रुपये का भुगतान किया गया. 69 हजार 554 वाहनों की सब्सिडी का भुगतान बाकी था और लंबित राशि करीब 154 करोड़ 68 लाख रुपये थी.







240 ई-बसों को मंजूरी, लेकिन संचालन का इंतजार



इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के चार शहरों के लिए 240 ई-बसों को मंजूरी मिली है. रायपुर के लिए 100, दुर्ग-भिलाई के लिए 50, बिलासपुर के लिए 50 और कोरबा के लिए 40 ई-बसों की स्वीकृति दी गई है. लेकिन मंजूरी के बावजूद इन ई-बसों का नियमित संचालन शुरू नहीं हो सका है. विधानसभा में दिए गए जवाब के अनुसार, बस डिपो के निर्माण, बैटरी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, केंद्र सरकार से ई-बसों की प्राप्ति और चयनित बस ऑपरेटर के जरिए संचालन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा.





मंजूरी से सड़क तक का सफर अभी बाकी



ई-बसों के मामले में तस्वीर साफ है कि मंजूरी मिलना और बसों का संचालन शुरू होना, दोनों अलग-अलग चरण हैं. 240 बसों की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन सिविल डिपो, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन की प्रक्रिया पूरी होना अभी बाकी है. यानी कागज पर ई-बस योजना आगे बढ़ चुकी है, लेकिन यात्रियों के लिए इसका वास्तविक लाभ तभी शुरू होगा, जब बसें सड़कों पर उतरेंगी.







रफ्तार तेज, लेकिन भुगतान और क्रियान्वयन बड़ी चुनौती



छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार को आंकड़ों से साफ समझा जा सकता है. तीन वर्षों के मासिक पंजीकरण आंकड़े बताते हैं कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है. 2024 से अगस्त 2026 तक करीब एक लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है.लेकिन दूसरी तस्वीर उतनी उत्साहजनक नहीं है.1 लाख 22 हजार से ज्यादा वाहनों को सब्सिडी मंजूर होने के बावजूद आधे से भी कम वाहनों को भुगतान हो पाया.15 जून 2026 तक करीब 69 हजार 554 वाहन और 154 करोड़ 68 लाख रुपये का भुगतान लंबित था. यह अंतर बताता है कि नीति के तहत स्वीकृति की रफ्तार और वास्तविक भुगतान की रफ्तार में अंतर मौजूद है.सार्वजनिक परिवहन में भी 240 ई-बसों की मंजूरी एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उनका संचालन शुरू नहीं होना यह बताता है कि घोषणा और मंजूरी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तथा संचालन की चुनौती अभी बाकी है.



ईवी को सरकार दे रही बढ़ावा,फिर भी बड़ा सवाल



छत्तीसगढ़ ईवी की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इलेक्ट्रिक दोपहिया की संख्या बढ़ रही है, हर महीने हजारों नए वाहन पंजीकृत हो रहे हैं, सरकार प्रोत्साहन दे रही है और सार्वजनिक परिवहन को भी इलेक्ट्रिक बनाने की तैयारी है.लेकिन असली सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हुईं.बड़ा सवाल यह है कि जिन वाहनों को सब्सिडी स्वीकृत हुई, उनका पैसा कब तक मिलेगा.154 करोड़ रुपये से ज्यादा के लंबित भुगतान का समाधान कैसे होगा.

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