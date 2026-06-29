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नई EV पॉलिसी 2026: दिल्ली से बाहर गाड़ी बेचने पर 3 साल का कड़ा प्रतिबंध, जानिए और क्या हैं खास प्रावधान

7,000 करोड़ रुपये का मेगा बजट व आर्थिक प्रतिबद्धता दिल्ली सरकार राजधानी को देश की 'इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल' बनाने के लिए अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का भारी-भरकम निवेश करने की तैयारी की है. इस विशाल बजट का लक्ष्य ईवी को हर नागरिक की पहुंच में लाना व इसे किफायती बनाना है.

इस संबंध में दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त व परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा का कहना है कि इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा दिए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहनों का गलत व्यावसायिक लाभ उठाने से रोकना है. यदि ऐसा प्रतिबंध नहीं रहेगा तो लोग ईवी खरीदने के बाद दूसरे राज्यों में बेच देंगे और फिर से प्रोत्साहन राशि लेने के लिए ईवी खरीदेंगे.

इसलिए लगाया गया है ईवी पर 3 साल का रीसेल प्रतिबंध इस नई नीति के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव वाहनों की बेचने से जुड़ा है. अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोग खरीद की तारीख से 3 साल तक वाहन को दिल्ली से बाहर के राज्यों में नहीं बेच सकेंगे. इससे पहले इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं था. बेहद दिलचस्प बात ये है कि इस नई ईवी पॉलिसी के शुरुआती मसौदे में इस प्रतिबंध को 5 साल तक लगाने का कड़ा प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन विचार-विमर्श व आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इसे घटाकर 3 साल तय किया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 29 जून को आगामी 1 जुलाई से अपनी सबसे महत्वाकांक्षी 'दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026' लागू करने की घोषणा कर दी है. यह नीति 31 मार्च, 2030 तक प्रभावी रहेगी, जिसका मुख्य ध्यान शून्य-उत्सर्जन वाले शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित है. जहां एक तरफ इस नीति में ग्राहकों को भारी छूट दी गई है, वहीं दूसरी तरफ खरीदारों पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद 3 साल तक दिल्ली से बाहर के राज्य में बेचने पर कड़ा प्रतिबंध भी लगाया है.

खरीद पर सीधा प्रोत्साहन: 1,500 करोड़ रुपये से अधिक

स्क्रैपिंग (पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन हटाने) पर इंसेंटिव: 1,500 करोड़ रुपये से अधिक

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास: 1,000 करोड़ रुपये

रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन छूट: राहत देने के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की छूट



ईवी खरीदारों को रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन में पूरी छूट

ईवी नीति के तहत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत की पूरी छूट दी जाएगी. हालांकि, चार-पहिया इलेक्ट्रिक कारों के मामले में सरकार ने एक सीमा तय की है. यह कर और पंजीकरण छूट केवल 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम कीमत) तक की कारों के लिए ही मान्य होगी. इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के इंसेंटिव सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सुरक्षित भेजे जाएंगे. डीलर वाहन की बुकिंग के समय खरीदार को यह सूचित करेगा कि संबंधित इलेक्ट्रिक वाहन का माडल ईवी खरीद प्रोत्साहन के लिए पात्र है या नहीं.



खरीद पर मिलने वाला प्रोत्साहन

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन: 30,000 रुपये तक की छूट

इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन: 50,000 रुपये तक की छूट

एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रक: 1,00,000 रुपये तक की भारी छूट



पुराने वाहनों को हटाने (स्क्रैपिंग) पर इंसेंटिव

दोपहिया वाहन: 10,000 रुपये

तिपहिया वाहन: 25,000 रुपये

चार-पहिया वाहन: 1,00,000 रुपये

एन-1 ट्रक: 50,000 रुपये

ग्रामीण सेवा वाहन: 15,000 रुपये



भारी वाहनों के लिए नो एंट्री में 10 साल की विशेष छूट

दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए भारी मालवाहक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है. इसके समाधान के लिए ईवी नीति के नोटिफिकेशन जारी होने के 3 महीने के भीतर खरीदे गए पहले 1,000 एन-2 इलेक्ट्रिक ट्रकों (साढ़े तीन टन से 12 टन माल ढोने वाले) को दिल्ली में 'नो एंट्री' के समय से अगले 10 साल की पूरी छूट दी जाएगी. वहीं, 1 जनवरी 2027 से एन-1 (साढ़े तीन टन तक माल ढोने वाले) श्रेणी के सिर्फ ईवी मालवाहक पंजीकरण होंगे. ईवी नीति में एन-1 श्रेणी के मालवाहक वाहनों के रोड टैक्स व रजिस्ट्रेन में 1,00,000 रुपये तक की भारी छूट का प्रावधान किया गया है.



चरणबद्ध तरीके से दिल्ली में सिर्फ ईवी का ही होगा रजिस्ट्रेशन

1 जनवरी 2027 से: एल-5 श्रेणी के सभी इलेक्ट्रिक यात्री एवं मालवाहक ऑटो का ही केवल पंजीकरण होगा.

1 जनवरी 2027 से: एन-1 (साढ़े तीन टन तक माल ढोने वाले) श्रेणी के सिर्फ ईवी मालवाहक पंजीकरण होंगे.

1 अप्रैल 2028 से: सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा, पेट्रोल बाइक का पंजीकरण नहीं होगा.



स्कूल बसों के इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य

नोटिफिकेशन के दूसरे साल के अंत तक फ्लीट में कम से कम 10% इलेक्ट्रिक बसें अनिवार्य

नोटिफिकेशन के तीसरे साल के अंत तक फ्लीट में कम से कम 20% इलेक्ट्रिक बसें अनिवार्य

दिल्ली में 31 मार्च 2030 तक कुल स्कूल बसों का 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक करना अनिवार्य होगा



इंफ्रास्ट्रक्चर का महा-विस्तार: 30,000 चार्जिंग पॉइंट्स

ईवी खरीदने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग की रहती है. ईवी मालिकों को चार्जिंग की किसी भी असुविधा से बचाने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध स्तर पर मजबूत करने की तैयारी में है. दिल्ली के हर कोने में सुचारू कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए पूरी दिल्ली में 30,000 से अधिक नए ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का विशाल लक्ष्य रखा गया है. इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी.



जल्द वाहन खरीदने पर ज्यादा फायदा

लोग जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदें इसके लिए भी प्रोत्साहन राशि में बदलाव किया गया है. जल्द ईवी खरीदने वालों को ज्यादा प्रोत्साहन राशि मिलेगी. ईवी नीति के लागू होने के पहले साल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. दूसरे साल खरीदने पर 20 हजार रुपये की राशि और तीसरे साल ईवी दोपहिया वाहन खरीदने पर 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

वहीं, ईवी नीति लागू होने के पहले साल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन खरीदने पर 50 हजार, दूसरे साल में खरीदने पर 30 हजार और तीसरे साल खरीदने पर 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. वहीं, एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन खरीदने पर पहले साल 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. दूसरे व तीसरे साल के लिए यह सब्सिडी नहीं है.



टेरी की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 33 प्रतिशत प्रदूषण व्यवसायिक मालवाहक वाहनों से होता है. 47 प्रतिशत प्रदूषण दोपहिया और तीन पहिया वाहनों से होता है. व्यवसायिक मालवाहक वाहनों में 80 प्रतिशत एन-1 श्रेणी के वाहन (तीन टन तक माल ढोने वाले) हैं. ऐसे में प्रदूषण की रोकथाम के लिए इन तीनों श्रेणी के वाहनों को फोकस किया गया है, जिससे लोग इन तीनों तरह के वाहनों को ईवी में खरीदें. - निहारिका राय, ट्रांसपोर्ट कमिश्रनर दिल्ली



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