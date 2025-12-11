रतलाम में बनेंगी यूरोप जैसी सड़कें, बुलडोजर एक्शन पर महापौर की व्यापारियों को नसीहत
रतलाम में बुलडोजर एक्शन रोकने पहुंचे व्यापारियों को महापौर की नसीहत, बोले-रतलाम को यूरोप जैसा बनने दो इससे व्यापार भी बढ़ेगा.
रतलाम: शहर के सबसे पोश इलाके चांदनी चौक और लक्कड़पीठा रोड पर हो रहे फोरलेन निर्माण को रोकने के लिए बड़ी संख्या में व्यापारी नगर निगम पहुंचे. जहां उन्होंने सड़क के लिए पक्के निर्माण नहीं तोड़ने और सड़क को कम चौड़ाई में बनाए जाने की मांग की. व्यापारियों ने पहले निगम कमिश्नर से उनके केबिन में मुलाकात की और उसके बाद नगर निगम पहुंचे महापौर प्रहलाद पटेल से भी पक्के निर्माण नहीं तोड़ने की मांग की.
सड़क चौड़ीकरण का व्यापारियों ने किया विरोध
जिस पर महापौर ने व्यापारियों को नसीहत देते हुए रतलाम की सड़कों को यूरोप की सड़कों की तरह बनाने और आगे की पीढ़ियों के चौड़ी सड़के बनाने बात व्यापारियों से कही है. महापौर ने लोगों को अतिक्रमण का आईना दिखाते हुए कहा कि, ''आप उस जगह को बचाने की बात कर रहे हैं जो आपकी है ही नहीं.''
रतलाम के बाजना बस स्टैंड से लेकर चांदनी चौक चौराहे तक सिटी फोरलेन का निर्माण होना है जो 18 मीटर चौड़ा होगा. लेकिन इसके लिए मार्किंग होते ही स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया और आज नगर निगम पहुंचकर महापौर और निगम कमिश्नर से मुलाकात की है. व्यापरियों की मांग थी की नगर निगम बिना तोड़फोड़ किए सड़क को 16 मीटर चौड़ा ही बनाए.
महापौर ने व्यापारियों को दी नसीहत
निगम कमिश्नर अनिल भाना ने व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों को विकास कार्य और फोरलेन के निर्माण में सहयोग करने की बात कही. लेकिन अब व्यापारी इससे संतुष्ट नहीं हुए और महापौर के पास पहुंच गए. महापौर प्रहलाद पटेल ने व्यापारियों को कहा कि, ''सड़क यदि चौड़ी बन जाएगी तो आपके ही व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी. रतलाम की सड़कों पर कोई बाहर का व्यक्ति आए तो लगे कि वह यूरोप की सड़कों पर घूम रहा है. आप सभी रतलाम के विकास में सहयोग कीजिए.''
रतलाम की सड़कें यूरोप जैसी, वीडियो वायरल
महापौर ने स्थानीय लोगों को नसीहत देने और रतलाम की सड़कों को यूरोप की सड़कों जैसा बनाने की बात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. जिस लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. वहीं, महापौर प्रहलाद पटेल ने भी कहा कि, ''सिटी फोर लाइन बनने से व्यापारियों का नुकसान नहीं होगा बल्कि उनके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि ही होगी. इसके साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से भी शहर के लोगों को और स्थानीय दुकानदारों को राहत मिल सकेगी.
इस मामले में निगम कमिश्नर अनिल भाना ने बताया कि, ''बाजना बस स्टैंड से लेकर चांदनी चौक चौराहे तक सिटी फोरलेन का निर्माण होना है. इसकी चौड़ाई 18 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण और पक्के निर्माण हटाने के लिए स्थानीय लोगों और व्यापारियों को सूचना दी जाना है. इसी संबंध में स्थानीय लोग और व्यापारी पहुंचे थे जिन्हें रोड़ निर्माण और शहर के विकास में सहयोग करने की समझाइश दी गई है.''