मैं इंसान से कुछ नहीं मांगता, मांगा तो सिर्फ भगवान से जाता हैः कड़िया मुंडा

खूंटी: पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष और खूंटी के पूर्व सांसद ने मौजूदा राजनीतिक माहौल, संगठन सहित कई मुद्दों पर ईटीवी भारत से बातचीत की. उन्होंने कहा कि कभी भी इंसान से कुछ नहीं मांगते, मांगना होता है तो केवल भगवान से मांगते हैं.

कड़िया मुंडा ने कहा कि जब दिल और दिमाग मिलकर काम करते हैं तभी भविष्य में उसका लाभ मिलता है. भाजपा संगठन से बाहर क्यों है, इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ नेता ने कहा कि चुनावी कार्यों से बाहर रहने का कारण तो संगठन के लोगों से पूछना पड़ेगा. उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बहुत से लोगों को लगता है कि वो बूढ़े हो गए हैं यही कारण है कि लोग बूढ़ों के साथ चलना पसंद नहीं करते. यही कारण है कि आज हम उपचुनाव में प्रचार से भी बाहर हैं.

भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा से बात करते ईटीवी भारत संवाददाता (Etv Bharat)

हम भगवान से मांगते हैं, इंसान से नहींः कड़िया मुंडा

कई राज्यपाल बने, आप यहीं पर हैं सवाल के जवाब में कड़िया मुंडा ने कहा अब हम बूढ़े हो गए हैं. उन्होंने कहा कि आदमी से हम मांगते नहीं, भगवान से हम मांगते हैं. इंसान के दो हाथ हैं इससे ज्यादा क्या देगा.