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परकोटा के बाजार 'खतरे की घंटी': करोड़ों का हाइड्रेंट सिस्टम 'शोपीस', संकरे बाजारों में अतिक्रमण और अवैध व्यावसाय से बढ़ा हादसे का खतरा

आगजनी की घटनाओं के बीच ईटीवी भारत संवाददाता अंकुर जाकर की परकोटे के सबसे भीड़भाड़ वाले बाजारों से ग्राउंड रिपोर्ट...

ईटीवी भारत की पड़ताल
ईटीवी भारत की पड़ताल (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 2:55 PM IST

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जयपुर : गर्मी के दिनों में राजधानी जयपुर में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं. इस बीच सबसे बड़ा सवाल परकोटे के उन पुराने और भीड़भाड़ वाले बाजारों को लेकर है, जहां हर दिन हजारों लोग और करोड़ों रुपए का कारोबार होता है. यदि यहां बड़ी आग लग जाए तो क्या व्यवस्था उससे निपटने के लिए तैयार है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए ईटीवी भारत की टीम परकोटे के सबसे भीड़भाड़ वाले बाजारों में पहुंची. पड़ताल में सामने आया कि करोड़ों रुपए खर्च कर लगाया गया आधुनिक फायर हाइड्रेंट सिस्टम आज भी पूरी तरह चालू नहीं हो पाया है. कई जगह उसके वाल्व और कपलिंग तक गायब हैं, जबकि संकरे बाजारों में अतिक्रमण, अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और पुराने बिजली नेटवर्क खतरे को लगातार बढ़ा रहे हैं.

पुरोहित जी का कटला में सुरक्षा इंतजाम सिर्फ कागजों तक : ईटीवी भारत की टीम परकोटे के सबसे कंजेस्टेड बाजार पुरोहित जी का कटला पहुंची. यहां करीब 535 से अधिक दुकानें हैं, जहां हर समय हजारों व्यापारी, ग्राहक और पर्यटक मौजूद रहते हैं. बाजार में करीब 14 फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं, लेकिन अधिकांश कभी उपयोग में नहीं आए. कई हाइड्रेंट के वाल्व और कपलिंग गायब मिले, जबकि आसपास खुले बिजली के स्विच, डीपी और उलझे तार आग के खतरे को और बढ़ाते नजर आए. साफ है कि आपदा के समय जिस व्यवस्था पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए, वही फिलहाल निष्क्रिय है.

परकोटे के भीड़भाड़ वाले बाजार से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

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शोपीस बना हाइड्रेंट पंप हाउस प्रोजेक्ट :
शोपीस बना हाइड्रेंट पंप हाउस प्रोजेक्ट : (ETV Bharat GFX)

कंजेस्टेड बाजार और सुरक्षा के संसाधन ही नहीं : जयपुर का परकोटा ऐतिहासिक होने के साथ-साथ प्रदेश का सबसे व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र भी है. जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चांदपोल बाजार, रामगंज बाजार, खजाने वालों का रास्ता, मणिहारों का रास्ता, नाटाणियों का रास्ता, सेठी कॉम्प्लेक्स और नाहरगढ़ रोड जैसे क्षेत्रों में दुकानें एक-दूसरे से सटी हुई हैं. कई स्थानों पर आवासीय भवन बहुमंजिला व्यावसायिक इमारतों में बदल चुके हैं. अधिकांश गलियां इतनी संकरी हैं कि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को बाहर निकालना चुनौती बन सकता है. ऊपर से कहीं भी बाजारों में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, जहां वाटर हाइड्रेंट लगाए गए हैं वो भी पूरी तरह निष्क्रिय हैं.

परकोटे के बाजारों में सबसे बड़े खतरे :
परकोटे के बाजारों में सबसे बड़े खतरे : (ETV Bharat GFX)

दमकल पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती : फायर सेफ्टी इंस्ट्रक्टर सुरजन सिंह के अनुसार आग लगने के बाद शुरुआती 10 से 15 मिनट सबसे अहम होते हैं, लेकिन परकोटे के अधिकांश हिस्सों में ट्रैफिक और अतिक्रमण इतना अधिक है कि बड़े फायर व्हीकल का घटनास्थल तक पहुंचना आसान नहीं है. कई जगह दमकल को मुख्य सड़क पर ही रुकना पड़ सकता है और लंबी पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने में कीमती समय निकल सकता है.

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3.90 करोड़ का हाइड्रेंट सिस्टम, लेकिन आज भी अधूरा : इसी समस्या को देखते हुए जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करीब 3.90 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम विद पंप हाउस बनाया गया. इसका उद्देश्य था कि आग लगने पर दमकल वाहनों को बार-बार फायर स्टेशन जाकर पानी न भरना पड़े और बाजारों में लगे हाइड्रेंट से तुरंत पानी मिल सके. प्रोजेक्ट के तहत घाटगेट फायर स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई, जिससे संजय बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, जौहरी बाजार, रामगंज बाजार, पुरोहित जी का कटला और घोड़ा निकास जैसे क्षेत्रों को जोड़ा गया, लेकिन ये पूरी व्यवस्था अब भी आम उपयोग में नहीं आ सकी है.

फायर हाइड्रेंट सिस्टम आज भी पूरी तरह चालू नहीं
फायर हाइड्रेंट सिस्टम आज भी पूरी तरह चालू नहीं (ETV Bharat Jaipur)

स्मार्ट सिस्टम बना शोपीस : पुरोहित जी का कटला में लगाए गए स्मोक डिटेक्टर, प्रेशर ट्रांसमीटर और हाइड्रेंट सिस्टम का रखरखाव नहीं होने से कई उपकरण खराब हो चुके हैं. बाजार में लगे हाइड्रेंट के वाल्व और कपलिंग तक चोरी हो चुके हैं. ऐसे में यदि आग लगती है तो आधुनिक व्यवस्था होने के बावजूद उसका तत्काल उपयोग संभव नहीं होगा. पुरोहित जी का कटला व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष मनीष ने कहा कि करीब पांच वर्ष पहले हाइड्रेंट लगाए गए थे, लेकिन आज तक उनका वास्तविक उपयोग नहीं हुआ. बाजार में कोई व्यवस्थित फायर एग्जिट नहीं है. आग लगने पर लोग बाहर कैसे निकलेंगे, इसकी भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं है.

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बाजारों में अतिक्रमण, अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स
बाजारों में अतिक्रमण, अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स (ETV Bharat Jaipur)

व्यापारी वर्ग ने जताई चिंता : त्रिपोलिया बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता का कहना है कि परकोटे के अधिकांश बाजार सुरक्षित नहीं हैं. छोटी गलियों में बड़े गोदाम संचालित हो रहे हैं. अतिक्रमण इतना है कि फायर वाहन घूम भी नहीं सकते. कई स्थानों पर ट्रांसफॉर्मर और बिजली की लाइनें लगातार स्पार्किंग का खतरा पैदा करती हैं. वहीं, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल का कहना है कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर व्यवस्था तो बना दी, लेकिन उसका रखरखाव नहीं हो रहा. उनका सुझाव है कि मुख्य चौपड़ों पर स्थायी रूप से फायर वाहन तैनात किए जाएं और हाइड्रेंट सिस्टम को तत्काल चालू किया जाए.

संकरे बाजारों में पुराने बिजली नेटवर्क खतरे की घंटी
संकरे बाजारों में पुराने बिजली नेटवर्क खतरे की घंटी (ETV Bharat Jaipur)

निवर्तमान महापौर ने भी उठाए रखरखाव पर सवाल : जयपुर की निवर्तमान महापौर कुसुम यादव का कहना है कि बाजारों को सुरक्षित बनाने के लिए हाइड्रेंट और स्मोक डिटेक्टर लगाए गए थे, लेकिन रखरखाव के अभाव में अधिकांश सिस्टम बंद पड़े हैं. यदि इनका समय-समय पर मेंटेनेंस होता रहता तो आज ये व्यवस्था आग से बचाव में प्रभावी साबित हो सकती थी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जयपुर के बाजारों को आग से धधकने से बचाना है तो बाजारों में लगे संसाधनों को अप टू डेट रखा जाए.

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फायर डिपार्टमेंट का पक्ष - बाजारों के हाइड्रेंट होंगे दुरुस्त : मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र मीणा के अनुसार घाटगेट स्थित पंप हाउस पूरी तरह कार्यशील है. यहां डीजल पंप, मेन पंप और जॉकी पंप को 2.10 लाख लीटर क्षमता वाले पानी के टैंक से जोड़ा गया है. फिलहाल इसी पंप हाउस से दमकल वाहनों में पानी भरा जा रहा है. बाजारों में लगे कई हाइड्रेंट की कपलिंग और वाल्व चोरी हो चुके हैं. इनके रखरखाव के लिए किशनपोल जोन को लिखा गया है और टेंडर प्रक्रिया चल रही है. मरम्मत पूरी होने के बाद पूरा हाइड्रेंट नेटवर्क फिर से चालू किया जाएगा.

बंद पड़ी एएचएलपी
बंद पड़ी एएचएलपी (ETV Bharat Jaipur)

ऊंची इमारतों के लिए भी संसाधनों की कमी : परकोटे और शहर के अन्य हिस्सों में बहुमंजिला इमारतों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसके लिए खरीदी गई 42 मीटर एयर हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म (एएचएलपी) अब लगभग बेकार हो चुकी है. फायर विभाग के अनुसार उसका चेसिस और हाइड्रोलिक सिस्टम बदलने के लिए स्वायत्त शासन विभाग से बजट मांगा गया है. फिलहाल शहर में 70 मीटर एएचएलपी उपलब्ध हैं. वहीं, यूनेस्को के आपदा प्रबंधन प्लान के तहत परकोटे के लिए अलग 32 मीटर एएचएलपी और सुभाष चौक पर नया फायर स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृति की प्रक्रिया में है.

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फायर व्हीकल के साथ फायरमैन
फायर व्हीकल के साथ फायरमैन (ETV Bharat Jaipur)

क्या किसी बड़े हादसे के बाद जागेगा सिस्टम? : फायर व्हीकल के साथ-साथ परकोटे के बाजारों में नियमित फायर ऑडिट, बिजली नेटवर्क का आधुनिकीकरण, अग्निशमन यंत्रों की अनिवार्यता, अतिक्रमण हटाने, आपातकालीन निकासी मार्ग और समय-समय पर मॉक ड्रिल भी जरूरी है. हालांकि, बाजारों में अभी इन व्यवस्थाओं का प्रभावी पालन नहीं हो रहा. बहरहाल, जयपुर के परकोटे के बाजार हर दिन लाखों लोगों और करोड़ों रुपए के कारोबार का केंद्र हैं, लेकिन आग जैसी आपदा से निपटने की तैयारी अभी भी अधूरी नजर आती है. करोड़ों रुपए का आधुनिक हाइड्रेंट सिस्टम रखरखाव और तकनीकी कमियों के कारण पूरी तरह उपयोग में नहीं है. दूसरी ओर तंग गलियां, संकरे बाजार, अतिक्रमण, पुराने भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां और बिजली का जाल किसी भी छोटी आग को बड़े हादसे में बदल सकते हैं. सवाल यही है कि क्या व्यवस्था अगली आग से पहले पूरी तरह सक्रिय होगी या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही सिस्टम जागेगा?

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