ETV भारत की खबर का असर; गोंडा में बुर्का डांस मामले में सील किया गया स्कूल, बिना मान्यता के संचालित था
बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि छात्र-छात्राओं का नजदीकी विद्यालय में प्रवेश कराने को कहा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 7:50 PM IST
गोंडा : जिले के एक प्राइवेट स्कूल में छात्राओं के बुर्का डांस करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. ईटीवी भारत पर खबर प्रसारित होने के बाद जिला प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए. बेसिक शिक्षा विभाग की जांच में पता चला कि बिना मान्यता के स्कूल संचालित हो रहा था.
प्रशासन की टीम ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर विद्यालय को सील करने की कार्रवाई की है. वहीं, खंड शिक्षा अधिकारी ने इस पूरे मामले जांच रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह को भेजी है.
इस मामले में बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि बभनजोत में एक विद्यालय था. वहां पर कुछ कार्यक्रम हुआ था. वहां पर ये तथ्य संज्ञान में आया है. उन्होंने बताया कि उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी बभनजोत को तुरंत निर्देशित किया कि इसका संज्ञान ग्रहण करें और तत्काल विद्यालय का निरीक्षण करें, जिसके बाद उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण किया.
उन्होंने बताया कि जांच में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वो विद्यालय गैर-मान्यता प्राप्त है. उस विद्यालय की मान्यता भी नहीं है, तो तत्क्रम में तुरंत उन्होंने सूचित किया. उसके बाद हमने निर्देशित किया कि विद्यालय को तत्काल बंद कराकर सील कर दिया जाए और उसके बाद जो भी विभागीय नियमानुसार कार्यवाही होगी वो आगे संपादित किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी से यही कहा है कि स्थानीय लोगों से भी वार्ता कर लें, कोई बच्चा अगर वहां पर है तो हमारे जो परिषद के विद्यालय हैं 1 से 8 तक, वहां तुरंत उनका दाखिला करा दें. छात्र-छात्राओं का तत्काल नजदीकी विद्यालय में प्रवेश कराएं.
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