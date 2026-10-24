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ईटीवी भारत की खबर पर लातेहार डीसी ने लिया संज्ञान, बथनाही टोला में बहाल हुई पानी और बिजली की सुविधा

लातेहार के बथनाही टोला में पानी की सुविधा बहाल ( ETV Bharat )

लातेहारः ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है. ईटीवी भारत पर लातेहार सदर प्रखंड के बथनाही टोला में बुनियादी सुविधाओं के अभाव की खबर प्रकाशित होने के बाद लातेहार डीसी संदीप कुमार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया और 15 दिन के अंदर गांव में बिजली और पानी दोनों की सुविधा बहाल कर दी गई. हालांकि वन भूमि होने के कारण सड़क निर्माण कार्य की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है.

दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के पेशरार पंचायत अंतर्गत बथनाही टोला में बुनियादी सुविधाओं के अभाव की खबर ईटीवी भारत में कुछ दिन पहले प्रकाशित की गई थी. खबर के माध्यम से बताया गया था कि दलित बहुल इस गांव में ना तो सड़क है और ना ही पानी की सुविधा है. इस कारण यहां के ग्रामीणों को नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है. गांव में बिजली की सुविधा भी पिछले दो वर्षों से ठप थी. सड़क नहीं रहने के कारण यहां के लोगों को लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है.