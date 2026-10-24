ईटीवी भारत की खबर पर लातेहार डीसी ने लिया संज्ञान, बथनाही टोला में बहाल हुई पानी और बिजली की सुविधा
लातेहार जिला में ईटीवी भारत की खबर पर डीसी ने संज्ञान लिया है.
Published : October 24, 2026 at 7:40 PM IST
लातेहारः ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है. ईटीवी भारत पर लातेहार सदर प्रखंड के बथनाही टोला में बुनियादी सुविधाओं के अभाव की खबर प्रकाशित होने के बाद लातेहार डीसी संदीप कुमार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया और 15 दिन के अंदर गांव में बिजली और पानी दोनों की सुविधा बहाल कर दी गई. हालांकि वन भूमि होने के कारण सड़क निर्माण कार्य की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है.
दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के पेशरार पंचायत अंतर्गत बथनाही टोला में बुनियादी सुविधाओं के अभाव की खबर ईटीवी भारत में कुछ दिन पहले प्रकाशित की गई थी. खबर के माध्यम से बताया गया था कि दलित बहुल इस गांव में ना तो सड़क है और ना ही पानी की सुविधा है. इस कारण यहां के ग्रामीणों को नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है. गांव में बिजली की सुविधा भी पिछले दो वर्षों से ठप थी. सड़क नहीं रहने के कारण यहां के लोगों को लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है.
इस खबर को ईटीवी भारत में प्रमुखता के साथ प्रकाशित होने के बाद लातेहार डीसी संदीप कुमार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया. डीसी संदीप कुमार ने तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को गांव में तत्काल बिजली सेवा बहाल करने का निर्देश दिया. हालांकि यहां बिजली लोहरदगा जिले से आई थी. डीसी के निर्देश पर लातेहार कार्यपालक अभियंता ने लोहरदगा के कार्यपालक अभियंता से संपर्क किया और गांव में बिजली बहाल कर दी गई.
गांव में पहली बार लगी पानी टंकी
ईटीवी भारत की खबर पर डीसी संदीप कुमार ने संज्ञान लेकर गांव में पेयजल की सुविधा भी बहाल करने के लिए विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया और तत्काल इस पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया. डीसी के आदेश पर गांव में पहली बार पानी टंकी लगाई गई और हर घर तक पानी पहुंचाई गई. इधर गांव में पानी और बिजली की सुविधा बहाल होने से ग्रामीणों के चेहरे पर भी खुशी नजर आई.
स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रमेश उरांव ने बताया कि ईटीवी भारत की खबर के बाद लातेहार जिला प्रशासन में यहां की समस्याओं को समाधान करने की पहल की और आज गांव में बिजली और पानी की समस्या का समाधान हुआ है. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही यहां सड़क की समस्या का भी समाधान होगा. वहीं ग्रामीण महेश भुइयां ने कहा कि गांव में उनके दादा, परदादा के जमाने से ही पानी की सुविधा नहीं थी, यहां के लोग नदी का पानी पीते थे. अब गांव में पानी की सुविधा बहाल हो गई.
खबर पढ़ने के बाद तत्काल दिया गया संज्ञान
इस संबंध में लातेहार डीसी संदीप कुमार ने बताया कि ईटीवी भारत की खबर को उन्होंने देखा था. खबर पर संज्ञान लेकर बिजली विभाग और पेयजल विभाग को निर्देश दिया गया कि गांव में बिजली और पानी की सुविधा तत्काल बहाल की जाए.
इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने तत्काल मामले में पहल करते हुए बिजली और पानी की समस्या का समाधान किया है. उन्होंने कहा कि गांव तक आने के लिए रास्ता है वह पूरी तरह वन भूमि में है. वन भूमि होने के कारण रास्ता बनाने के लिए आवश्यक कागजी प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. जिला प्रशासन का प्रयास होगा कि जल्द ही यहां सड़क भी बन जाए.
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