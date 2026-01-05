ETV Bharat / state

ETV Bharat रियलिटी चेक; लखीमपुर खीरी में रात होते ही पुलिस चौकियों पर पसरा सन्नाटा, जानिए कोतवाली के 10 चौकियों का हाल

लखीमपुर खीरी (विनीत कुमार गुप्ता) : सीएम योगी ने हाल ही में कहा था, जनता का भरोसा ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और इसे जमीन पर मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है. सीएम योगी का कहना है कि पुलिस को हम समय अलर्ट रहना चाहिए. लेकिन जिले की पुलिस पर यह आदेश लागू नहीं होता. रात होते ही पुलिस चौकियां खाली हो जाती हैं. कुछ जगह तो होमगार्ड और पीआरडी जवान ही पुलिस चौकियों को संभालते हैं. सर्द रात, तापमान 8 डिग्री और समय 10 से 2 बजे तक. ईटीवी भारत की टीम पुलिस की मुस्तैदी का हाल जानने निकली. पुलिस की सक्रियता का जायजा लिया. वर्दी की हमदर्दी ढ़ूंढ़े नहीं मिली और मित्र पुलिस नींद के आगोश में नजर आई. हालांकि कुछ ड्यूटी पर थे तो थोड़ा सा ही सही भरोसा जगा...आप भी देखें ETV BHARAT का 10 चौकियों का रियलिटी चेक. ETV Bharat रियलिटी चेक (Video Credit; ETV Bharat) लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में आने वाली रामापुर, सेठ घाट, महेवागंज, संकटा देवी, जेल गेट, मिश्राना, रोडवेज, राजापुर, खीरी चौकी, थाना खीरी और सदर कोतवाली का देर रात पड़ताल की गई. शहर के अधिकांश एंट्री प्वाइंट्स पर न तो पुलिस की गश्त दिखाई दी और न ही चौकियों पर पुलिस कर्मी मौजूद मिले. टीम जब रोडवेज, जेल गेट, मिश्राना, खीरी चौकी, महेवागंज, सेठघाट, संकटा देवी और राजापुर पहुंची, तो ज्यादातर जगहों पर केवल एक होमगार्ड या पीआरडी जवान ही ड्यूटी संभालते दिखे. कई चौकियों पर तो पुलिसकर्मी सोते हुए या अपने कमरों में आराम फरमाते नजर आए. हालांकि नौरंगाबाद चौराहे और सेठघाट के एंट्री प्वाइंट पर पुलिस कर्मी मुस्तैद रहे, जबकि महेवागंज पुलिस चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ गश्त करते हुए मिले. पहली पड़ताल: कस्बा खीरी पुलिस चौकी (रात 10:23 बजे) पड़ताल की शुरुआत खीरी थाना क्षेत्र के कस्बा खीरी पुलिस चौकी से हुई. चौकी के बाहर कुर्सी और मेज पड़ी थी, लेकिन वहां एक भी पुलिस कर्मी मौजूद नहीं था. चौकी के मुख्य द्वार पर कुंडी लगी मिली. जानकारी करने पर पता चला कि चौकी प्रभारी संजय कुमार यादव अवकाश पर हैं और चार्ज एक महिला कर्मचारी के पास है, लेकिन वह भी उस समय ड्यूटी पर नजर नहीं आईं. ETV Bharat रियलिटी चेक (Photo Credit; ETV Bharat) दूसरी पड़ताल: थाना खीरी (रात 10:42 बजे) थाना खीरी की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखी. थाना प्रभारी निरीक्षक निराला तिवारी ड्यूटी पर मुस्तैद मिले. एसओ गश्त को लेकर जवानों को निर्देश देते नजर आए. यहां लगभग पूरा स्टाफ मौजूद था, जो जिले की अन्य चौकियों की स्थिति से बिल्कुल उलट था. ETV Bharat रियलिटी चेक (Photo Credit; ETV Bharat) तीसरी पड़ताल: राजापुर पुलिस चौकी (रात 10:55 बजे) शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल राजापुर चौराहे पर देर रात एक भी पुलिस कर्मी चौकी पर मौजूद नहीं था. चौकी प्रभारी संचित यादव की कुर्सी खाली पड़ी थी. यहां केवल एक होमगार्ड चौकी की सुरक्षा करता मिला. पुलिस के गश्त पर होने की बात कही गई, लेकिन आसपास कहीं भी पुलिस की मूवमेंट नजर नहीं आया. ETV Bharat रियलिटी चेक (Photo Credit; ETV Bharat)