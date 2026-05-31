ETV Bharat / state

देहरादून: कितना सुरक्षित गांधी पार्क? जानिए खेलते समय कितने सुरक्षित हैं आपके बच्चे, जनता की राय अलग

व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया: पार्क के भीतर नए फुटपाथ बनाने, लाइट के लिए वायरिंग, नया एंट्री गेट समेत तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, ताकि पार्क में आने वाले लोगों को एक बेहतर स्थान उपलब्ध कराया जा सके. साथ ही बच्चों को खेलने के लिए भी एक बेहतर स्थान उपलब्ध हो.

देहरादून के गांधी पार्क को भी मॉर्डन बनाया गया: वक्त के साथ-साथ देहरादून के गांधी पार्क को भी मॉर्डन बनाया गया. इसी पार्क के एक हिस्से में चिल्ड्रन पार्क बनाया गया. पार्क में रास्तों के साथ बेंच लगाए गए, रोशनी की व्यवस्था भी की गई. इसके बाद 2017-18 में गांधी पार्क को और अधिक बेहतर किए जाने को लेकर नगर निगम ने पार्क के सुंदरीकरण की योजना बनाई.

देश की आजादी के बाद लोगों को एक ऐसी जगह मिली, जहां वो शांति से बैठ सकते हैं. बच्चे बड़े से पार्क में खेल सकते हैं, लेकिन शहर के बीचो-बीच गांधी पार्क होने की वजह से पार्क में धीरे‑धीरे राजनीतिक और छात्र संगठनों की बैठकें, धरने और छोटे‑छोटे कार्यक्रम भी होने लगे, जिसका दौरा आज भी जारी है. क्योंकि तमाम संगठन से जुड़े लोग आज भी गांधी पार्क के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हैं.

देहरादून के दिल यानी घंटाघर के करीब मौजूद गांधी पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि शहर की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक यादों को भी संजोए हुए है. गांधी पार्क का इतिहास भारत की आजादी से भी पहले का है, क्योंकि इस गांधी पार्क का निर्माण देश की आजादी से पहले ही हो गया था.

देहरादून का सबसे पुरानी पार्क: यहीं सब जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम राजधानी देहरादून में घंटाघर के पास स्थित गांधी पार्क पहुंची. गांधी पार्क देहरादून के सबसे पुरानी और ऐतिहासिक पार्क है. इस पार्क के रखरखाव की जिम्मेदारी देहरादून नगर निगम के पास है. देहरादून नगर निगम ने इस पार्क में समय-समय पर कई काम किए है. आज उन्हीं कामों का रियलिटी चेक है.

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पार्कों की क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड पर उतरी और सच जानने का प्रयास किया. इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ईटीवी भारत का उद्देश्य सिर्फ ये जानना है कि जिन पार्कों में आपको बच्चे खेल रहे है, क्या वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है. बच्चों को खेलने के लिए लगे झूले सही स्थिति में है या नहीं, कही वो झूले बड़ी दुर्घटना का कारण तो नहीं.

जानिए कैसी थी झूलों की स्थिति: ईटीवी भारत के टीम में जब गांधी पार्क में मौजूद व्यवस्थाओं और बच्चों के खेलने के लिए लगे झूलों का जायजा लिया है तो उनकी स्थिति बेहतर मिली. हालांकि एक झूले गोल-गोल मेरी-गो-राउंड की स्थिति जरूर खराब है. अगर इस झूले पर कोई बच्चा खेलता है तो उसको चोट लगाने की आशंका बनी रहती है.

जिम में लगी मशीनों की हालत: इसके अलावा पार्क में बने ओपन जिम में लगी मशीनों की स्थिति भी फिलहाल ठीक-ठाक है, लेकिन कुछ मशीनों को अभी मेंटेनेंस की जरूरत है. ओपन जिम में लगी मशीनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. क्योंकि कुछ बच्चे ओपन जिम में लगे मशीनों के साथ खेल रहे है.

पहले से बेहतर हुई व्यवस्थाएं: कुल मिलाकर कहा जाए तो देहरादून के गांधी पार्क में व्यवस्थाएं निराश करने वाली नहीं है. यहां पर व्यवस्थाएं पहले से बेहतर है. ईटीवी भारत ने गांधी पार्क घूमने आए कुछ लोगों से भी बात की. सबकी अलग-अलग राय थी. कुछ लोगों का कहना है कि पार्क में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है. साथ ही ओपन जिम में लगी मशीनों का समय पर मेंटेनेंस नहीं हो पता है.

लोगों की राय: पार्क में घूमने आए शशांक ने कहा कि गांधी पार्क में व्यायाम करने के लिए जो मशीनें लगाई गई है, उसका समय पर मेंटेनेंस नहीं हो पता है. मशीन खराब हो जाती है, वह लंबे समय तक खराब ही रहती है. ऐसे में पार्क में लगे इन मशीनों का समय-समय पर मेंटेनेंस कराया जाना चाहिए.

इसके साथ ही गांधी पार्क के अंदर बच्चों के खेलने के लिए एक अलग से छोटा सा पार्क बना हुआ है, जहां जाने के लिए शुल्क दिया जा रहा है, जबकि तमाम लोग ऐसे भी आते हैं जो शुल्क देने में सक्षम नहीं होते हैं. ऐसे में बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त व्यवस्था भी की जानी चाहिए. इसके अलावा पार्क के अंदर ग्राउंड में लगे घास को भी व्यवस्थित करने की जरूरत है.

यशपाल बोरा ने कहा कि किसी भी चीज को बेहतर करने की कोई लिमिट नहीं होती है. ऐसे में अगर विदेश में मौजूद पार्कों की तुलना गांधी पार्क से की जाए तो यह पार्क कहीं नहीं ठहरता. वह पिछले 32 सालों से गांधी पार्क में आ रहे हैं. इन 32 सालों में गांधी पार्क का स्वरूप काफी अधिक बेहतर हो गया है, जिसमें पार्क के भीतर साफ सफाई, ग्रीनरी में इंप्रूवमेंट, फाउंटेन की व्यवस्था के साथ ही तमाम व्यवस्थाएं बेहतर हुई है. गांधी पार्क के अंदर पत्तियों से खाद बनाने का भी काम किया जा रहा है जो एक अच्छा प्रयास है..

राकेश ने कहा कि गांधी पार्क की स्थिति और यहां मौजूद व्यवस्थाएं बेहतर हैं. हालांकि, पार्क के बाहर बने पार्किंग स्थल के लिए 20 रुपए का चार्ज किया जाता है, जो सामान्य चार्ज है. क्योंकि पार्क के अंदर व्यवस्थाओं का खर्च भी उसी से निकलता है.

जेपी तिवारी ने कहा कि गांधी पार्क का माहौल काफी अधिक अच्छा है और व्यवस्थाएं भी उन्हें काफी बेहतर लग रही है. क्योंकि पार्क के अंदर काफी अधिक शांति है और सब लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं. हालांकि, पार्क को और बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन ये नगर निगम को देखना होगा.

उमेश्वर रावत ने कहा कि वर्तमान समय में गांधी पार्क की स्थिति बेहतर है चारों तरफ लाईट जल रही है. हालांकि, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लाइट खराब हो जाती है. सुरक्षा के दृष्टिगत भी एक होमगार्ड की भी गेट पर तैनाती की हुई है, जो पार्क बंद होने के बाद चला जाता है.

राजेंद्र कौर ने कहा कि व्यायाम के लिए गांधी पार्क के ओपन जिम में लगी मशीन ठीक चल रही है. समय-समय पर पार्क प्रशासन की ओर से इनको रिपेयर भी किया जाता है. थोड़ा अंधेरा होने के बाद तमाम लोग शराब पीकर भी पार्क में आ जाते हैं, जिससे पार्क में मौजूद लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर होती है.

बलवीर सिंह ने बताया कि ओपन जिम में लगी व्यायाम की मशीन अभी ठीक है, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है. पार्क में साफ- सफाई पर बेहतर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

राकेश चड्ढा कहा कि गांधी पार्क में और सुधार करने की जरूरत है. क्योंकि पार्क के अंदर कुछ लाइट जल ही नहीं रही है. पार्क के अंदर लोग बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं, जिसके चलते घास पूरी तरह से खराब हो जाती है.

पढ़ें- डोईवाला की जनता के लिए खुशखबरी, ओपन जिम के साथ पार्क की सौगात