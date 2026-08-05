ETV Bharat / state

Ground Report : मूक-बधिर छात्रों ने इशारों से उठाई हक की आवाज, हॉस्टल के रियलिटी चेक में हकीकत आई सामने

सड़कों पर खामोश पुकार- इशारों और तख्तियों के जरिए अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरे दिव्यांग बच्चे. अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...

Students Protesting on the Streets
सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करते मूक-बधिर छात्र (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 6:40 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में जयपुर स्थित राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के मूक-बधिर छात्र-छात्राएं अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर धरने पर बैठे हैं. छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण उन्हें विद्यालय छोड़कर सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा.

हॉस्टल को लेकर छात्रों के गंभीर आरोप : हॉस्टल की बदहाल व्यवस्था, सुरक्षा में लापरवाही, शिक्षण गुणवत्ता में गिरावट और कुछ कर्मचारियों के आचरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. मामला जयपुर के एकमात्र मूक-बधिर सरकारी स्कूल का है. स्कूल के बाहर जेएलएन रोड पर धरने पर बैठे छात्रों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में कई मूलभूत सुविधाओं से छात्र वंचित हैं. यहां छात्रों से अपने अभिभावकों से फोन पर बात कराने या अस्पताल ले जाने जैसी परिस्थितियों में भी कथित रूप से रुपए लिए जाने की शिकायत की गई है.

सड़कों पर खामोश पुकार, सुनिए किसने क्या कहा.... (ETV Bharat Jaipur)

इसके अलावा भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और शौचालयों की स्थिति को लेकर भी छात्रों ने नाराजगी जताई. छात्रों का कहना है कि इन समस्याओं की शिकायत कई बार प्रिंसिपल से की गई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला.

पढ़ें : ETV भारत का ग्राउंड रियलिटी चेक : जयपुर का डॉग शेल्टर कितना तैयार, कितना अधूरा?

ईटीवी भारत का रियलिटी चेक : छात्रों के आरोपों की पड़ताल के लिए ईटीवी भारत की टीम स्कूल के हॉस्टल पहुंची. मौके पर हॉस्टल परिसर के कई हिस्सों में छत और फर्श क्षतिग्रस्त नजर आए. कुछ स्थानों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ था और दीवारों पर नमी के निशान दिखाई दिए. बाथरूम और अन्य हिस्सों में साफ-सफाई को लेकर भी सवाल खड़े होते नजर आए.

Divyang Students Protest
छात्रों से समझाइश करता पुलिस प्रशासन (ETV Bharat Jaipur)

यही नहीं, बाथरूम के दरवाजे तक टूटे हुए थे और जहां खाना पकाया जा रहा था वहीं सीवरेज रुकने से गंदगी का आलम पसरा था. इसे लेकर स्कूल के निवर्तमान प्रिंसिपल भरत जोशी ने कहा कि भवन में कुछ स्थानों पर गड्ढे अवश्य हैं, लेकिन छत की वॉटरप्रूफिंग कराई जा चुकी है और पानी के रिसाव की समस्या नहीं है. इसके अलावा हॉस्टल में गंदगी की सफाई कराई जा रही है और गेटों को सुधारने के लिए वेल्डर को भी बुलाया जा चुका है. उन्होंने बताया कि सीवरेज की समस्या को लेकर नगर निगम को पत्र लिखा जा चुका है. मौके पर दिखी स्थिति और प्रिंसिपल के बयान से छात्रों के आरोपों की पुष्टि होती दिखी.

Students Roof Condition
हॉस्टल की जर्जर इमारत (ETV Bharat Jaipur)

सुरक्षा पर भी उठे सवाल : छात्रों का आरोप है कि विद्यालय परिसर में एक दीवार का हिस्सा गिरने से एक छात्र घायल भी हो गया था, फिर भी क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत नहीं कराई गई. छात्रों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है. धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि विद्यालय में अधिकतर शिक्षक भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language-ISL) में दक्ष नहीं हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

पढ़ें : जयपुर नगर निगम में फायर सुरक्षा रामभरोसे: खुद बांटता है एनओसी, अपने दफ्तरों में नियमों की अनदेखी

उनका आरोप है कि कुछ शिक्षक नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लेते, जबकि कुछ कक्षा के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं. छात्रों की मांग है कि मूक-बधिर स्कूल में केवल वही शिक्षक नियुक्त किए जाएं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट शिक्षा और भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित हों, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.

Beds in Hostel
सालों से नहीं बदले गए बिस्तर (ETV Bharat Jaipur)

एक कर्मचारी पर उत्पीड़न का भी आरोप : छात्रों ने एक पुरुष स्टाफ सदस्य पर छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार का भी आरोप लगाया है. उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष, गोपनीय, स्वतंत्र जांच कराने और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है.

छात्रों की प्रमुख मांगें :

  • विद्यालय और हॉस्टल का स्वतंत्र निरीक्षण कराया जाए.
  • सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो.
  • हॉस्टल में साफ-सफाई, भोजन और सुरक्षा व्यवस्था सुधारी जाए.
  • भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए.
  • दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो.
  • शिकायत करने वाले छात्रों को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से सुरक्षा दी जाए.

जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी जाएगी : धरने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया. जयपुर प्रथम एसडीएम खुशबू शर्मा ने बताया कि छात्रों की ओर से उठाई गई सभी शिकायतों की मौके पर जांच कराई गई है. जांच के दौरान छात्रों, विद्यालय प्रशासन और संबंधित पक्षों से जानकारी जुटाई गई है. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर को सौंप दी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. एसडीएम ने आश्वस्त किया कि छात्रों की समस्याओं का गंभीरता से परीक्षण किया जा रहा है.

पढ़ें : Ground Report : लखनऊ अग्निकांड के बाद जयपुर में बढ़ी चिंता, कोचिंग में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा भगवान भरोसे, 25 संस्थान सीज

राजनीति भी तेज : मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है, जो सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है. उन्होंने विद्यालय की जर्जर स्थिति, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और छात्रों की शिकायतों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की.

Students Roof Condition
हॉस्टल की उधड़ी हुई छत (ETV Bharat Jaipur)

बहरहाल, छात्रों ने जिन मुद्दों को उठाया है, वे मूक-बधिर छात्रों की शिक्षा, सुरक्षा और गरिमा से जुड़े गंभीर प्रश्न हैं. दूसरी ओर विद्यालय प्रशासन का कहना है कि अधिकांश समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया जारी है, लेकिन फिलहाल इस खामोश पुकार ने प्रशासनिक खेमे को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है.

छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद प्रिंसिपल को किया कार्यमुक्त : मूक-बधिर स्कूल में छात्रों के प्रदर्शन और उठ रहे विवादों के बीच स्कूल के प्राचार्य भरत जोशी को कार्यमुक्त कर दिया गया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार भरत जोशी को वर्तमान पद से कार्यमुक्त करते हुए बीकानेर निदेशालय में विभागीय परीक्षाओं के पंजीयक के तौर पर लगाया गया है. हालांकि, आदेश में कार्यमुक्ति का कारण नहीं लिखा गया है. ऐसे में ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये कार्रवाई छात्रों की शिकायतों से जुड़ी है या नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा.

TAGGED:

मूक बधिर छात्र हॉस्टल
STUDENTS PROTESTING ON THE STREETS
DIVYANG STUDENTS HOSTEL
RAJASTHAN SCHOOLS CONDITION
REALITY CHECK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.