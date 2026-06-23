ETV Bharat / state

ETV BHARAT रियलिटी चेक; लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में नहीं चलीं कक्षाएं, जानिये फायर NOC पर क्या बोले संचालक?

ईटीवी भारत ने मंगलवार को जमीनी हकीकत जानने के लिए अलीगंज क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों का रियलिटी चेक किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान बंद मिले और कई स्थानों पर ताले लटके दिखाई दिए. कुछ संस्थान खुले तो मिले, लेकिन वहां पर छात्रों की उपस्थिति नहीं थी. कई कोचिंग संचालकों ने बच्चों की छुट्टी कर दी है. रियलिटी चेक के दौरान एक निजी कोचिंग संस्थान खुला मिला.

लखनऊ : अलीगंज में सोमवार को हुए दर्दनाक अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद राजधानी लखनऊ की की तमाम बिल्डिंग जिनमें कोचिंग व ऑफिस का संचालन किया जा रहा है, सवालों के घेरे में हैं. माना जा रहा है कि शहर में बड़ी संख्या में रेजिडेंशियल भवनों में नियमों के विपरीत कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है.

निजी कोचिंग संचालक विजय सिंह ने बताया कि संस्थान में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. भवन में फायर सेफ्टी उपकरण लगाए गए हैं और आपात स्थिति से निपटने के लिए कई एग्जिट प्वाइंट भी बनाए गए हैं. उनका कहना था कि आग लगने जैसी किसी घटना की स्थिति में छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है. उन्होंने बताया कि भवन किराए पर लिया गया है और मकान मालिक ने नक्शा पास होने की जानकारी दी थी.





लखनऊ में फायर एनओसी को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, राजधानी में 150 से अधिक ऐसे भवन हैं, जिनके पास फायर एनओसी नहीं हैं. फायर विभाग की ओर से इन भवनों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने बताया कि 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल और 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य नहीं है. ऐसे भवनों के संचालकों को उनके क्षेत्रफल और उपयोग के अनुसार अग्निशमन उपकरण लगाने की सलाह दी जाती है.



उन्होंने बताया कि बड़ी इमारतों के लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य होता है. फायर विभाग समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट करता है और जिन भवनों में कमियां पाई जाती हैं उन्हें नोटिस जारी किए जाते हैं. निर्धारित समय में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने पर बिल्डिंग ओनर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है.



