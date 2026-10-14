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ईटीवी भारत पहुंचा श्रद्धा दुबे के घर, परिजनों ने मीडिया से बात करने से किया इंकार, शिवा शर्मा मर्डर केस में दुबे बहनें चल रही फरार

श्रद्धा दुबे के घर पर पसरा सन्नाटा ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली: लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा मर्डर केस की आरोपी श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि के तार रायबरेली से जुड़ रहे हैं. दुबे बहनों का पैतृक आवास रायबरेली के रामजीपुरम में है. मर्डर केस में दोनों के नाम सामने आने के बाद से ही पूरी कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ है. ईटीवी भारत की टीम प्रतिक्रिया जानने जब कॉलोनी पहुंची तो इलाके के सारे मकान बंद मिले. श्रद्धा के परिजनों समेत कॉलोनी के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं. कैमरा देखकर कॉलोनी के लोग अपने गेट बंद कर ले रहे हैं.

कॉलोनी के लोगों ने ऑफ द कैमरा बताया कि श्रद्धा के पिता इंजीनियर के तौर पर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में तैनात थे. लगभग 20- 25 साल पहले उन्होने रामजीपुरम में मकान बनवाया था. तब श्रद्धा और रश्मि छोटी बच्चियां थीं और पास ही के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थीं. यहां पढ़ाई ख़त्म कर रश्मि आगे कोई कोर्स करने वाराणसी चली गई जबकि श्रद्धा ने हैदराबाद जाकर वहां से मॉडलिंग का कोर्स किया. शादी के बाद श्रद्धा को एक बच्चा हुआ लेकिन पति से अनबन होने के बाद दोनों अलग रहने लगे. बच्चा अपने पिता के साथ चला गया. इधर श्रद्धा वापस पिता के पास रायबरेली में रहने लगी.