ETV Bharat / state

'हमारा घर हमारे बाप की जमीन पर था बुलडोजर से गिरा दिया' ETV भारत से बातचीत में बोली नकटी गांव की महिलाएं- बिना नोटिस कार्रवाई

राज्यपाल को ज्ञापन देने आ रहे नकटी गांव के लोगों को पुलिस ने रोका, तेलीबांधा चौक पर ही धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी

Nakti demolition controversy
ETV भारत से बातचीत में नकटी गांव की महिलाओं ने बताया दर्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: नकटी गांव में तोड़े गए आवास को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा और विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इसी क्रम में नकटी गांव के लोग राज्यपाल को ज्ञापन देने रायपुर पहुंचे. जहां पुलिस ने तेलीबांधा चौक के पास ही सभी लोगों को रोक दिया.

ETV भारत से बात करते हुए नकटी गांव की महिला ने कहा कि हमारे घर को तोड़ दिया गया. रहने के लिए हमें जो जगह दी गई है वह पर्याप्त नहीं है. हमारे बेटे हैं, हमारी बहुएं हैं, हमारा एक पूरा परिवार है. सभी को ले जाकर दो कमरे के घर में छोड़ दिया गया है. वहां ना तो बिजली है ना पानी है. किसी को 4 मंजिला ऊपर घर दिए हैं ना तो चढ़ सकते हैं ना कोई सुविधा.

ETV भारत से बातचीत में नकटी गांव की महिलाओं का छलका दर्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं धरने पर बैठे लोग

पुलिस के रोकने पर नकटी गांव से आए सभी लोग तेलीबांधा चौक के पास ही धरने पर बैठ गए. उन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार हम लोगों को घर बनाकर नहीं देती है तब तक हम लोग अपना विरोध जारी रखेंगे. जहां पर हम लोगों का घर था वहीं पर हमारा घर बना कर दिया जाए क्योंकि वह जमीन हमारी है और उसका मालिकाना हक कागज भी हमारे पास है.

पुश्तैनी जमीन हमारे बाप-दादा के नाम पर

जमीन के मालिकाना हक को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नकटी गांव की महिला ने कहा कि जिस जमीन पर हमारा घर है वह हमारी पुश्तैनी संपत्ति है. वह हमारे बाप दादा के नाम पर है. लगातार उसका परिवर्तन भी हुआ है.

जमीन हमारी है इस आधार पर ही हमें पानी की व्यवस्था दी गई. जमीन हमारी है इस आधार पर ही हमें बिजली का कनेक्शन दिया गया. जमीन हमारी है तभी वहां पर सड़क बनाई गई. जमीन हमारी है तभी हमें इंदिरा आवास दिया गया. हमने एक-एक रुपया जोड़कर के घर बनाया था और उसे घर को गिरा दिया गया.- प्रदर्शनकारी महिलाएं

Nakti demolition controversy
तेलीबांधा चौक पर ही धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक दिन में नोटिस, अगले दिन बुलडोजर

महिलाओं का कहना था कि एक दिन पहले हमें नोटिस दिया गया और दूसरे ही दिन बुलडोजर लेकर सरकार पहुंची और घर को गिरा दिया. हमारे बच्चे आज सड़क पर हैं. रहने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है. हमारे जानवरों का भी ध्यान नहीं रखा गया. ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है. इसलिए सड़क पर आकर बैठ गए हैं. नकटी गांव की महिला ने कहा कि सरकार यह कह रही है कि हमारे पास जमीन के कागज नहीं है. यह जमीन हमारी है. हमारे बाप की है. सरकार के बाप की नहीं है जो उन्होंने हमारे घर को गिरा दिया.

Nakti demolition controversy
नकटी गांव में तोड़े गए आवास को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुछ को तो नोटिस भी नहीं

वहीं नकटी गांव से आई दूसरी महिला ने कहा कि हमें तो नोटिस भी नहीं दिया गया और हमारे घर को भी गिरा दिया गया. बुलडोजर की कार्रवाई बाकी लोगों के घरों पर हुई. सरकार द्वारा यह कहा गया कि जिनके घर गिराए जाने थे उन्हें पहले नोटिस दिया गया था. लेकिन हमारे घर को भी गिरा दिया गया जबकि हमें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला. सरकार ने मनमानी ढंग से काम किया है और हम लोगों को बेघर कर दिया.

Nakti demolition controversy
राज्यपाल को ज्ञापन देने आ रहे नकटी गांव के लोगों को पुलिस ने रोका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बीजेपी के लोगों को जमीन देनी है इसलिए गरीबों को किया जा रहा बेघर: कांग्रेस विधायक
नकटी के दर्द के साथ कांग्रेस ने किया संघर्ष का ऐलान, जन्मदिन पर दीपक बैज का सियासी संदेश
नकटी गांव में बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस ने भ्रम फैलाया और लोगों को उकसाया: केदार कश्यप

TAGGED:

NAKTI VILLAGERS PROTEST
NAKTI DEMOLITION CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.