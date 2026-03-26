खबर का असर: हांसी बस स्टैंड पर जमा गंदा पानी प्रशासन ने कराया साफ, लोगों ने ली राहत की सांस
ईटीवी भारत में खबर प्रकाशन के बाद हांसी बस स्टैंड पर जमा सीवरेज पानी हटाया गया. इससे लोगों ने राहत की सांस ली.
Published : March 26, 2026 at 11:28 AM IST
हांसी: हाल ही में हांसी बस स्टैंड पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से हजारों यात्रियों, राहगीरों और दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. बस स्टैंड परिसर और मुख्य गेटों के पास पानी भरने से न केवल आवागमन प्रभावित हो रहा था, बल्कि बदबू और गंदगी के कारण संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया था. यह समस्या लंबे समय से बनी हुई थी, जिससे स्थानीय लोग लगातार परेशान थे. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था. जिसका असर देखने को मिल रहा है.
खबर के बाद हरकत में आया प्रशासन: दरअसल, 24 मार्च को ईटीवी भारत ने "हांसी बस स्टैंड पर बह रहा सीवरेज का गंदा पानी, रोजाना हजारों यात्रियों को हो रही परेशानी" इस खबर को प्रकाशित किया था. खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन हरकत में आई और बस स्टैंड से सीवरेज के गंदे पानी को निकाल दिया गया है. जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है.
लोगों ने जताई राहत और खुशी: समस्या के समाधान के बाद स्थानीय लोगों और यात्रियों ने राहत की सांस ली. ईटीवी भारत की टीम समस्या समाधान के बाद मौके पर पहुंची और कुछ लोगों से बातचीत की. बातचीत के दौरान स्थानीय निवासी राजेंद्र ने कहा, " ETV Bharat ने इस मुद्दे को उठाया. बस स्टैंड पर लंबे समय से हम इस गंदगी की समस्या से जूझ रहे थे. यात्रियों और दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे ही इस मुद्दे को ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया. तुरंत कार्रवाई हुई और अब हालात सुधर गए हैं. यहां से गंदा पानी हटा दिया गया है, इससे हमें राहत मिली है."
जनता ने मीडिया की भूमिका को सराहा: स्थानीय लोगों ने इस बात पर खुशी जताई कि उनकी समस्या को सही तरीके से उठाया गया. वहीं, स्थानीय निवासी सत्यपाल ने कहा कि, " जैसे ईटीवी भारत ने हमारी समस्याओं को उठाया. ठीक इसी तरह हमारी अन्य समस्याओं को उठाया जाता रहा, तो बाकी परेशानियों का भी जल्द समाधान हो सकता है." उन्होंने मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि, "ईटीवी भारत जैसी मीडिया संस्थान आज के समय में जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत कड़ी का काम कर रही है."
अधिकारी ने दी भविष्य में समाधान की गारंटी: रोडवेज विभाग के स्टैंड ड्यूटी अधिकारी राजबीर सिवाच ने बताया कि, "फिलहाल समस्या को पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है. हमारा प्रयास रहता है कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. तीन दिन पहले सीवरेज ओवरफ्लो के कारण पानी भर गया था, लेकिन हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे साफ करवा दिया है. भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न हो, इसके लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे."
इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि अगर समस्याओं को सही मंच पर उठाया जाए, तो उनका समाधान संभव है और आम जनता को राहत मिल सकती है.
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