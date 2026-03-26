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खबर का असर: हांसी बस स्टैंड पर जमा गंदा पानी प्रशासन ने कराया साफ, लोगों ने ली राहत की सांस

हांसी: हाल ही में हांसी बस स्टैंड पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से हजारों यात्रियों, राहगीरों और दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. बस स्टैंड परिसर और मुख्य गेटों के पास पानी भरने से न केवल आवागमन प्रभावित हो रहा था, बल्कि बदबू और गंदगी के कारण संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया था. यह समस्या लंबे समय से बनी हुई थी, जिससे स्थानीय लोग लगातार परेशान थे. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था. जिसका असर देखने को मिल रहा है.

खबर के बाद हरकत में आया प्रशासन: दरअसल, 24 मार्च को ईटीवी भारत ने "हांसी बस स्टैंड पर बह रहा सीवरेज का गंदा पानी, रोजाना हजारों यात्रियों को हो रही परेशानी" इस खबर को प्रकाशित किया था. खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन हरकत में आई और बस स्टैंड से सीवरेज के गंदे पानी को निकाल दिया गया है. जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है.

हांसी बस स्टैंड पर जमा गंदा पानी प्रशासन ने कराया साफ (Etv Bharat)

लोगों ने जताई राहत और खुशी: समस्या के समाधान के बाद स्थानीय लोगों और यात्रियों ने राहत की सांस ली. ईटीवी भारत की टीम समस्या समाधान के बाद मौके पर पहुंची और कुछ लोगों से बातचीत की. बातचीत के दौरान स्थानीय निवासी राजेंद्र ने कहा, " ETV Bharat ने इस मुद्दे को उठाया. बस स्टैंड पर लंबे समय से हम इस गंदगी की समस्या से जूझ रहे थे. यात्रियों और दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे ही इस मुद्दे को ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया. तुरंत कार्रवाई हुई और अब हालात सुधर गए हैं. यहां से गंदा पानी हटा दिया गया है, इससे हमें राहत मिली है."