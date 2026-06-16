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रतलाम में बदल गई व्यवस्था, जनसुनवाई में टाइम पास करते ईटीवी भारत के कैमरे में कैद हुए थे अधिकारी

ईटीवी भारत की खबर का असर ( ETV Bharat )

कलेक्टर मिशा सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी प्रमुख विभाग के अधिकारियों को जनसुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और जनसुनवाई में आए उनके विभाग से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई और निराकरण के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया रील्स देखे जाने की खबर सामने आने के बाद जनसुनवाई की बैठक व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है. प्रत्येक अधिकारी के सामने एक कुर्सी लगाई गई है ताकि जनसुनवाई के लिए पहुंचने वाले आवेदक खड़े होकर नहीं सामने बैठकर अपनी समस्या बता सकें.

प्रत्येक अधिकारी के सामने आवेदक के लिए लगाई गई कुर्सी

रतलाम: रतलाम जिला मुख्यालय पर हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में बड़ा फेरबदल किया गया है. यहां हर विभाग के अधिकारी को विभाग से संबंधित जनसुनवाई कलेक्टर के सामने ही करने और निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि बीते मंगलवार को ईटीवी भारत ने जनसुनवाई में मोबाइल पर टाइम पास करते अधिकारियों की खबर प्रमुखता से दिखाई थी.

दरअसल बीते मंगलवार को कलेक्टर मिशा सिंह की अनुपस्थिति में जनसुनवाई में कई अधिकारी जनसुनवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हुए नजर आए थे. कई अधिकारी व्हाट्सएप चैट में व्यस्त थे तो कुछ रील देख कर टाइम पास कर रहे थे. जिसके वीडियो और खबर सामने आने के बाद जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई को लेकर सवाल खड़े हुए थे.

ईटीवी भारत की खबर का असर (ETV Bharat)

वहीं, आज जनसुनवाई में व्यवस्था बदली हुई नजर आई. कलेक्टर मिशा सिंह ने सभी अधिकारियों की बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन किया है. अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित जनसुनवाई कलेक्टर के सामने ही करने और लंबित मामलों का निराकरण तत्काल प्रभाव से करने के निर्देश दिए.

रतलाम में बदल गई बैठक व्यवस्था (ETV Bharat)

एक से बढ़ाकर दो कर दिया गया रजिस्ट्रेशन डेस्क

कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया "जनसुनवाई में आने वाले आवेदकों को परेशान ना होना पड़े इसलिए व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है. रजिस्ट्रेशन डेस्क एक से बढ़कर दो की गई है ताकि लाइन ना लगाना पड़े. सभी अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित आवेदन की जनसुनवाई के लिए निर्देशित किया गया है."

जनसुनवाई की बैठक व्यवस्था में बदलाव (ETV Bharat)

बहरहाल जनसुनवाई में बदली हुई व्यवस्था से जनसुनवाई कक्षा के बाहर लगने वाली भीड़ में भी कमी आई है. कई लंबित मामलों का निराकरण ऑन द स्पॉट भी किया गया है. पिछली जनसुनवाई में मोबाइल पर टाइम पास करने वाले अधिकारी भी आज कलेक्टर के समक्ष आवेदकों की जनसुनवाई करते हुए नजर आए.

