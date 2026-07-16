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ETV भारत की खबर का असर: जांच में मिली खामियां, रेवाड़ी के 3 डिपो पर कार्रवाई, DFSC ने तीनों डिपो किए सस्पेंड

रेवाड़ी: रेवाड़ी में बरसात के दौरान भीगे राशन को सुखाकर लाभार्थियों में बांटे जाने के आरोपों के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभागीय जांच में खामियां मिलने पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) ने संबंधित डिपो होल्डर से जुड़े तीन राशन डिपो की सप्लाई आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दी है. दरअसल, ईटीवी भारत ने इस खबर को सबसे पहले प्राथमिकता से प्रकाशित की थी. इसके बाद खबर का असर दिखा. बीते दिन डिपो पर छापेमारी की गई थी. इसके बाद आज DFSC ने तीनों डिपो सस्पेंड कर दिए.

अंबेडकर चौपाल में रखा था राशन: विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार नई आबादी के डिपो होल्डर का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का राशन अंबेडकर चौपाल में रखा गया था. पिछले सप्ताह हुई बारिश में वहां रखे करीब 45 कट्टे गेहूं और 20 कट्टे चीनी भीग गए. आरोप है कि खराब हुए राशन को फेंकने के बजाय उसे सुखाकर बीपीएल परिवारों में वितरित करने की तैयारी की गई, जिसकी शिकायत विभाग तक पहुंची.